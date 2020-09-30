На следующей неделе откроют два обновленных путепровода, - Кличко
На следующей неделе в столице откроют обновленные путепроводы на пересечении ул.Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.
"Уже на следующей неделе мы полностью восстановим движение по двум обновленным большим объектам - путепроводам на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта. И на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры, - сказал мэр. - Эти объекты практически готовы. Сейчас там завершают установку ограждения. И настраивают систему освещения. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Потому что, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", - сообщил Кличко.
Также, по словам мэра, на объектах осуществили бетонирование новых конструкций. Обустроили современную гидроизоляцию.
Устроили несколько слоев асфальта. Подрядчик дает гарантию на него 5 лет.
Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", - отметил Кличко.
Также он отметил, что за последние несколько лет в столице обновили 368 улиц и проездов. Это более 1000 километров дорог.
"16 мостов и путепроводов отремонтировали капитально. На 31 объекте - сделали средний ремонт. То есть, в общем обновили 47 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать. Чтобы Киев становился комфортнее и красивее", - сказал Виталий Кличко.
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К тому-же, карантин показал, что в Киеве и пригородах явно не хватает наземного трамвайного и пр. ж/д транспорта.
"В сумме, если сложить длину всех улиц города получится 1584 км."
Ну вот, 2/3 всех улиц отремонтировали за пару лет. Только пока не ясно, где это можно увидеть?
Не успевали закончить - полностью срывали на глубину полметра и начинали по новой.
Если посчитать, получится те самые 1000 км.
"Запрет ограничивал въезд в Киев транзитного транспорта грузоподъёмностью свыше 2,5 тонн, а также грузовиков по определённым улицам в часы пик: с 7.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. А также запрещал въезд грузовиков весом более 3,5 тонн в центр столицы, однако позволял въезжать грузовому транспорту, перевозящему скоропортящийся груз с 20.00 до 7.00 часов.
В 2007 году было принято решение внести изменения в распоряжение - увеличить максимальную массу грузовиков, которым позволялось въезжать в центр Киева и увеличить разрешённую грузоподъёмность транзитного грузового транспорта с 2,5 до 3,5 тонн.
Мы ограничили с 1 июня 2008 года проезд большегрузных автомобилей по улицам Киева для того, чтобы снизить количество заторов и уменьшить аварийность на дорогах столицы. И уже за месяц получили заметные результаты - количество ДТП при участии грузовиков снизилось на 15%."
По грязи люди уже год ходят в обход, что бы в метро попасть!