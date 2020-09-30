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На следующей неделе откроют два обновленных путепровода, - Кличко

На следующей неделе в столице откроют обновленные путепроводы на пересечении ул.Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.

"Уже на следующей неделе мы полностью восстановим движение по двум обновленным большим объектам - путепроводам на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта. И на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры, - сказал мэр. - Эти объекты практически готовы. Сейчас там завершают установку ограждения. И настраивают систему освещения. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Потому что, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", - сообщил Кличко.

Также, по словам мэра, на объектах осуществили бетонирование новых конструкций. Обустроили современную гидроизоляцию.

Устроили несколько слоев асфальта. Подрядчик дает гарантию на него 5 лет.

Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", - отметил Кличко.

Также он отметил, что за последние несколько лет в столице обновили 368 улиц и проездов. Это более 1000 километров дорог.

"16 мостов и путепроводов отремонтировали капитально. На 31 объекте - сделали средний ремонт. То есть, в общем обновили 47 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать. Чтобы Киев становился комфортнее и красивее", - сказал Виталий Кличко.

Автор: 

Киев (25665) Кличко Виталий (4651)


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Топ комментарии
+7
Мэр Кличко: на следующей неделе откроют два обновленных путепровода - Цензор.НЕТ 2679
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30.09.2020 16:53
+6
Киевляне, не подскажите, та идиотка ещё летает с зонтиком над столицей?
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30.09.2020 16:51
+6
Мэр Кличко: на следующей неделе откроют два обновленных путепровода - Цензор.НЕТ 3552
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30.09.2020 16:55
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Киевляне, не подскажите, та идиотка ещё летает с зонтиком над столицей?
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30.09.2020 16:51 Ответить
Под препаратами- да 😁😁😁
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30.09.2020 16:56 Ответить
Её ж НАТОвский десант перехватил, когда на Оспреях над Киевом кружили.
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30.09.2020 17:43 Ответить
Да еще полетаетпару-тройку дней до выборов,а там пролетит как фанера над Парижем.
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30.09.2020 17:45 Ответить
Главное, чтобы количество разрушенных переходов не превышало количество отремонтированных. А вообще, за последние года дорогам Киева немного похорошело. Далеко не везде, правда - злачных районов хватает с головой.
К тому-же, карантин показал, что в Киеве и пригородах явно не хватает наземного трамвайного и пр. ж/д транспорта.
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30.09.2020 16:53 Ответить
Мэр Кличко: на следующей неделе откроют два обновленных путепровода - Цензор.НЕТ 3552
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30.09.2020 16:55 Ответить
на сіро-зеленому фоні.. Порошенко.. із ОПи завдання ваяєш?
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30.09.2020 16:58 Ответить
Мэр Кличко: на следующей неделе откроют два обновленных путепровода - Цензор.НЕТ 2679
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30.09.2020 16:53 Ответить
Підтверджую Так і є ! Набагато більше зроблено на Борщагівці Кличко та Депутатом, аніж за часів інших "Мерів та місцевих депутатів"
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30.09.2020 18:33 Ответить
Там не ідіотка, там Пальчевський, якого фінансує агент КГБ Соколовський (Медведчук) наступає Кличку на п'яти. За нього агітують весь відомий "народ" столиці, слуга якого у нас преЗЕдент. Він для них свій. І українською не розмовляє принципово, і фальшиву довідку для клоуна зробив, про те, що той ніби не наркоман.
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30.09.2020 16:58 Ответить
Пальчевский агент ФСБ выдал липовые справки Зеленскому на отсутствие наркоты.Поэтому с треском "пролетит" на выборах мера Киева!
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30.09.2020 17:38 Ответить
"Также он отметил, что за последние несколько лет в столице обновили 368 улиц и проездов. Это более 1000 километров дорог."

"В сумме, если сложить длину всех улиц города получится 1584 км."

Ну вот, 2/3 всех улиц отремонтировали за пару лет. Только пока не ясно, где это можно увидеть?
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30.09.2020 17:01 Ответить
От зенита до моста через Днепр ремонтировали по два раза в год с момента прихода Кличко.
Не успевали закончить - полностью срывали на глубину полметра и начинали по новой.
Если посчитать, получится те самые 1000 км.
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30.09.2020 17:15 Ответить
Не п...ди, кієвлянін
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30.09.2020 18:54 Ответить
На то ты и "пупкин",что ослеп!
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30.09.2020 17:39 Ответить
Де подивитися? Проїдь проспектом С.Бандери, далі Теліги, далі перехід через прПеремоги, проїдь прПеремоги, шляхопроводи на Нивках, Святошино, зовсім нова вулиця від Каравану- до Окружної, Набережна-Хрещатинська і т.д. і т.п. Ти або недалека людина, або зебіл, або пупкін.
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30.09.2020 18:31 Ответить
А рух тролейбусів (22, 27, 30) по шулявському мосту відкрили тихо без помпезності. А могли б пропіаритись
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30.09.2020 17:33 Ответить
Как бы там ни было,но дорогами в этом году занялись в Киеве как никогда. Роют кругом,может что то и получится к лучшему.
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30.09.2020 17:44 Ответить
Еще беда для Киева фуры,с ними надо что то решать по поимеру Черновецкого который им в свое время запретил въезд в Киев с 7 утра до 8 вечера.
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30.09.2020 17:47 Ответить
Валєра, я фігею. Забороняли в"їзд фур при температурі повітря 28+. Як і зараз. Це не тільки задача Києва будувати об"їздну дорогу, а більше Кабміну.
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30.09.2020 19:04 Ответить
Запрещали въезд фур без ограничения температур,когда это вы видели +28 в 7 часов утра? Поедьте в Германию, и попробуйте там увидеть в большом городе фуру,только ночью
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30.09.2020 19:46 Ответить
Забороняли в"їзд фур при ожеледиці та інших неприємностях. Але щоб забороняли і зимою і влітку просто так- ти щось наплутав. А до чого тут Німеччина? там скрізь і давно кругом міст об"їздні дороги. Ще від Гітлера
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30.09.2020 19:53 Ответить
Видимо вы с гуглом поругались:
"Запрет ограничивал въезд в Киев транзитного транспорта грузоподъёмностью свыше 2,5 тонн, а также грузовиков по определённым улицам в часы пик: с 7.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. А также запрещал въезд грузовиков весом более 3,5 тонн в центр столицы, однако позволял въезжать грузовому транспорту, перевозящему скоропортящийся груз с 20.00 до 7.00 часов.

В 2007 году было принято решение внести изменения в распоряжение - увеличить максимальную массу грузовиков, которым позволялось въезжать в центр Киева и увеличить разрешённую грузоподъёмность транзитного грузового транспорта с 2,5 до 3,5 тонн.

Мы ограничили с 1 июня 2008 года проезд большегрузных автомобилей по улицам Киева для того, чтобы снизить количество заторов и уменьшить аварийность на дорогах столицы. И уже за месяц получили заметные результаты - количество ДТП при участии грузовиков снизилось на 15%."
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30.09.2020 20:02 Ответить
Живу на Троєщині. Зроблено: велодоріжки, тротуари в багатьох місцях, на тротуарах плавні зїзди - скрізь, дворові дороги відремонтовано - скрізь, декілька скверів і парків - з "нуля", замінено освітлення - скрізь, трамвайний і автобусний парк оновлено на 90-100 відсотків. Ті ж безготівкові розрахунки в транспорті, знесли багато жлобських МАФів і т.д. і т.п.
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30.09.2020 19:00 Ответить
Шулявку закончи для начала. Хватается за кучу строек и ни одной довести до ума не может.
По грязи люди уже год ходят в обход, что бы в метро попасть!
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30.09.2020 19:50 Ответить
Не трынди, криворожец. По левой стороне чисто ходить.
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30.09.2020 23:15 Ответить
Я коли 6 років тому приїхав з Донецька в Київ,то був просто шокований київськими дорогами!Таке враження що з 1970 року нічого не робилось!А з 2016 пішли такі зміни,хоча й війна і інші проблеми,що аж не вірится що таке можливо в нас!Звичайно,хотілось би більше і швидше,але вже добре!
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01.10.2020 06:21 Ответить
 
 