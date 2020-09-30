На следующей неделе откроют два обновленных путепровода, - Кличко

На следующей неделе в столице откроют обновленные путепроводы на пересечении ул.Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.

"Уже на следующей неделе мы полностью восстановим движение по двум обновленным большим объектам - путепроводам на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта. И на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры, - сказал мэр. - Эти объекты практически готовы. Сейчас там завершают установку ограждения. И настраивают систему освещения. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Потому что, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", - сообщил Кличко.

Также, по словам мэра, на объектах осуществили бетонирование новых конструкций. Обустроили современную гидроизоляцию.

Устроили несколько слоев асфальта. Подрядчик дает гарантию на него 5 лет.

Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", - отметил Кличко.

Также он отметил, что за последние несколько лет в столице обновили 368 улиц и проездов. Это более 1000 километров дорог.

"16 мостов и путепроводов отремонтировали капитально. На 31 объекте - сделали средний ремонт. То есть, в общем обновили 47 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать. Чтобы Киев становился комфортнее и красивее", - сказал Виталий Кличко.