Наступного тижня відкриють два оновлені шляхопроводи, - Кличко
Наступного тижня у столиці відкриють оновлені шляхопроводи на перетині Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.
"Уже наступного тижня ми повністю відновимо рух двома оновленими великими об"єктами – шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту. І на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери, - сказав мер. - Ці об’єкти практично готові. Зараз там завершують встановлення огорожі. Та налаштовують систему освітлення. Хочу зазначити, що нам довелося фактично наново зводити опорні конструкції цих шляхопроводів. Бо, побудувавши понад 30 років тому, їх жодного разу не ремонтували", - повідомив Кличко.
Також, за словами мера, на об’єктах здійснили бетонування нових конструкцій. Облаштували сучасну гідроізоляцію.
Влаштували кілька шарів асфальту. Підрядник дає гарантію на нього 5 років.
Завдяки якісному ремонту і застосуванню сучасних технологій, термін експлуатації конструкцій шляхопроводів буде мінімум 35 років", - наголосив Кличко.
Також він зазначив, що за останніх кілька років у столиці оновили 368 вулиць та проїздів. Це понад 1000 кілометрів доріг.
"16 мостів та шляхопроводів відремонтували капітально. На 31 об’єкті – зробили середній ремонт. Тобто, загалом оновили 47 мостів і шляхопроводів. Такого масштабного оновлення інфраструктури столиця не бачила десятиліттями. І ми продовжуємо над цим працювати. Щоб Київ ставав комфортнішим і гарнішим", - сказав Віталій Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
К тому-же, карантин показал, что в Киеве и пригородах явно не хватает наземного трамвайного и пр. ж/д транспорта.
"В сумме, если сложить длину всех улиц города получится 1584 км."
Ну вот, 2/3 всех улиц отремонтировали за пару лет. Только пока не ясно, где это можно увидеть?
Не успевали закончить - полностью срывали на глубину полметра и начинали по новой.
Если посчитать, получится те самые 1000 км.
"Запрет ограничивал въезд в Киев транзитного транспорта грузоподъёмностью свыше 2,5 тонн, а также грузовиков по определённым улицам в часы пик: с 7.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. А также запрещал въезд грузовиков весом более 3,5 тонн в центр столицы, однако позволял въезжать грузовому транспорту, перевозящему скоропортящийся груз с 20.00 до 7.00 часов.
В 2007 году было принято решение внести изменения в распоряжение - увеличить максимальную массу грузовиков, которым позволялось въезжать в центр Киева и увеличить разрешённую грузоподъёмность транзитного грузового транспорта с 2,5 до 3,5 тонн.
Мы ограничили с 1 июня 2008 года проезд большегрузных автомобилей по улицам Киева для того, чтобы снизить количество заторов и уменьшить аварийность на дорогах столицы. И уже за месяц получили заметные результаты - количество ДТП при участии грузовиков снизилось на 15%."
По грязи люди уже год ходят в обход, что бы в метро попасть!