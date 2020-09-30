Наступного тижня відкриють два оновлені шляхопроводи, - Кличко

Наступного тижня у столиці відкриють оновлені шляхопроводи на перетині Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.

"Уже наступного тижня ми повністю відновимо рух двома оновленими великими об"єктами – шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту. І на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери, - сказав мер. - Ці об’єкти практично готові. Зараз там завершують встановлення огорожі. Та налаштовують систему освітлення. Хочу зазначити, що нам довелося фактично наново зводити опорні конструкції цих шляхопроводів. Бо, побудувавши понад 30 років тому, їх жодного разу не ремонтували", - повідомив Кличко.

Також, за словами мера, на об’єктах здійснили бетонування нових конструкцій. Облаштували сучасну гідроізоляцію.

Влаштували кілька шарів асфальту. Підрядник дає гарантію на нього 5 років.

Завдяки якісному ремонту і застосуванню сучасних технологій, термін експлуатації конструкцій шляхопроводів буде мінімум 35 років", - наголосив Кличко.

Також він зазначив, що за останніх кілька років у столиці оновили 368 вулиць та проїздів. Це понад 1000 кілометрів доріг.

"16 мостів та шляхопроводів відремонтували капітально. На 31 об’єкті – зробили середній ремонт. Тобто, загалом оновили 47 мостів і шляхопроводів. Такого масштабного оновлення інфраструктури столиця не бачила десятиліттями. І ми продовжуємо над цим працювати. Щоб Київ ставав комфортнішим і гарнішим", - сказав Віталій Кличко.