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Новини
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Наступного тижня відкриють два оновлені шляхопроводи, - Кличко

Наступного тижня у столиці відкриють оновлені шляхопроводи на перетині Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.

"Уже наступного тижня ми повністю відновимо рух двома оновленими великими об"єктами – шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту. І на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери, - сказав мер. - Ці об’єкти практично готові. Зараз там завершують встановлення огорожі. Та налаштовують систему освітлення. Хочу зазначити, що нам довелося фактично наново зводити опорні конструкції цих шляхопроводів. Бо, побудувавши понад 30 років тому, їх жодного разу не ремонтували", - повідомив Кличко.

Також, за словами мера, на об’єктах здійснили бетонування нових конструкцій. Облаштували сучасну гідроізоляцію.

Влаштували кілька шарів асфальту. Підрядник дає гарантію на нього 5 років.

Завдяки якісному ремонту і застосуванню сучасних технологій, термін експлуатації конструкцій шляхопроводів буде мінімум 35 років", - наголосив Кличко.

Також він зазначив, що за останніх кілька років у столиці оновили 368 вулиць та проїздів. Це понад 1000 кілометрів доріг.

"16 мостів та шляхопроводів відремонтували капітально. На 31 об’єкті – зробили середній ремонт. Тобто, загалом оновили 47 мостів і шляхопроводів. Такого масштабного оновлення інфраструктури столиця не бачила десятиліттями. І ми продовжуємо над цим працювати. Щоб Київ ставав комфортнішим і гарнішим", - сказав Віталій Кличко.

Автор: 

Київ (19639) Кличко Віталій (3526)


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Топ коментарі
+7
Мэр Кличко: на следующей неделе откроют два обновленных путепровода - Цензор.НЕТ 2679
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30.09.2020 16:53
+6
Киевляне, не подскажите, та идиотка ещё летает с зонтиком над столицей?
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30.09.2020 16:51
+6
Мэр Кличко: на следующей неделе откроют два обновленных путепровода - Цензор.НЕТ 3552
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30.09.2020 16:55
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Киевляне, не подскажите, та идиотка ещё летает с зонтиком над столицей?
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30.09.2020 16:51 Відповісти
Под препаратами- да 😁😁😁
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30.09.2020 16:56 Відповісти
Её ж НАТОвский десант перехватил, когда на Оспреях над Киевом кружили.
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30.09.2020 17:43 Відповісти
Да еще полетаетпару-тройку дней до выборов,а там пролетит как фанера над Парижем.
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30.09.2020 17:45 Відповісти
Главное, чтобы количество разрушенных переходов не превышало количество отремонтированных. А вообще, за последние года дорогам Киева немного похорошело. Далеко не везде, правда - злачных районов хватает с головой.
К тому-же, карантин показал, что в Киеве и пригородах явно не хватает наземного трамвайного и пр. ж/д транспорта.
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30.09.2020 16:53 Відповісти
Мэр Кличко: на следующей неделе откроют два обновленных путепровода - Цензор.НЕТ 3552
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30.09.2020 16:55 Відповісти
на сіро-зеленому фоні.. Порошенко.. із ОПи завдання ваяєш?
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30.09.2020 16:58 Відповісти
Мэр Кличко: на следующей неделе откроют два обновленных путепровода - Цензор.НЕТ 2679
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30.09.2020 16:53 Відповісти
Підтверджую Так і є ! Набагато більше зроблено на Борщагівці Кличко та Депутатом, аніж за часів інших "Мерів та місцевих депутатів"
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30.09.2020 18:33 Відповісти
Там не ідіотка, там Пальчевський, якого фінансує агент КГБ Соколовський (Медведчук) наступає Кличку на п'яти. За нього агітують весь відомий "народ" столиці, слуга якого у нас преЗЕдент. Він для них свій. І українською не розмовляє принципово, і фальшиву довідку для клоуна зробив, про те, що той ніби не наркоман.
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30.09.2020 16:58 Відповісти
Пальчевский агент ФСБ выдал липовые справки Зеленскому на отсутствие наркоты.Поэтому с треском "пролетит" на выборах мера Киева!
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30.09.2020 17:38 Відповісти
"Также он отметил, что за последние несколько лет в столице обновили 368 улиц и проездов. Это более 1000 километров дорог."

"В сумме, если сложить длину всех улиц города получится 1584 км."

Ну вот, 2/3 всех улиц отремонтировали за пару лет. Только пока не ясно, где это можно увидеть?
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30.09.2020 17:01 Відповісти
От зенита до моста через Днепр ремонтировали по два раза в год с момента прихода Кличко.
Не успевали закончить - полностью срывали на глубину полметра и начинали по новой.
Если посчитать, получится те самые 1000 км.
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30.09.2020 17:15 Відповісти
Не п...ди, кієвлянін
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30.09.2020 18:54 Відповісти
На то ты и "пупкин",что ослеп!
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30.09.2020 17:39 Відповісти
Де подивитися? Проїдь проспектом С.Бандери, далі Теліги, далі перехід через прПеремоги, проїдь прПеремоги, шляхопроводи на Нивках, Святошино, зовсім нова вулиця від Каравану- до Окружної, Набережна-Хрещатинська і т.д. і т.п. Ти або недалека людина, або зебіл, або пупкін.
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30.09.2020 18:31 Відповісти
А рух тролейбусів (22, 27, 30) по шулявському мосту відкрили тихо без помпезності. А могли б пропіаритись
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30.09.2020 17:33 Відповісти
Как бы там ни было,но дорогами в этом году занялись в Киеве как никогда. Роют кругом,может что то и получится к лучшему.
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30.09.2020 17:44 Відповісти
Еще беда для Киева фуры,с ними надо что то решать по поимеру Черновецкого который им в свое время запретил въезд в Киев с 7 утра до 8 вечера.
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30.09.2020 17:47 Відповісти
Валєра, я фігею. Забороняли в"їзд фур при температурі повітря 28+. Як і зараз. Це не тільки задача Києва будувати об"їздну дорогу, а більше Кабміну.
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30.09.2020 19:04 Відповісти
Запрещали въезд фур без ограничения температур,когда это вы видели +28 в 7 часов утра? Поедьте в Германию, и попробуйте там увидеть в большом городе фуру,только ночью
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30.09.2020 19:46 Відповісти
Забороняли в"їзд фур при ожеледиці та інших неприємностях. Але щоб забороняли і зимою і влітку просто так- ти щось наплутав. А до чого тут Німеччина? там скрізь і давно кругом міст об"їздні дороги. Ще від Гітлера
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30.09.2020 19:53 Відповісти
Видимо вы с гуглом поругались:
"Запрет ограничивал въезд в Киев транзитного транспорта грузоподъёмностью свыше 2,5 тонн, а также грузовиков по определённым улицам в часы пик: с 7.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. А также запрещал въезд грузовиков весом более 3,5 тонн в центр столицы, однако позволял въезжать грузовому транспорту, перевозящему скоропортящийся груз с 20.00 до 7.00 часов.

В 2007 году было принято решение внести изменения в распоряжение - увеличить максимальную массу грузовиков, которым позволялось въезжать в центр Киева и увеличить разрешённую грузоподъёмность транзитного грузового транспорта с 2,5 до 3,5 тонн.

Мы ограничили с 1 июня 2008 года проезд большегрузных автомобилей по улицам Киева для того, чтобы снизить количество заторов и уменьшить аварийность на дорогах столицы. И уже за месяц получили заметные результаты - количество ДТП при участии грузовиков снизилось на 15%."
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30.09.2020 20:02 Відповісти
Живу на Троєщині. Зроблено: велодоріжки, тротуари в багатьох місцях, на тротуарах плавні зїзди - скрізь, дворові дороги відремонтовано - скрізь, декілька скверів і парків - з "нуля", замінено освітлення - скрізь, трамвайний і автобусний парк оновлено на 90-100 відсотків. Ті ж безготівкові розрахунки в транспорті, знесли багато жлобських МАФів і т.д. і т.п.
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30.09.2020 19:00 Відповісти
Шулявку закончи для начала. Хватается за кучу строек и ни одной довести до ума не может.
По грязи люди уже год ходят в обход, что бы в метро попасть!
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30.09.2020 19:50 Відповісти
Не трынди, криворожец. По левой стороне чисто ходить.
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30.09.2020 23:15 Відповісти
Я коли 6 років тому приїхав з Донецька в Київ,то був просто шокований київськими дорогами!Таке враження що з 1970 року нічого не робилось!А з 2016 пішли такі зміни,хоча й війна і інші проблеми,що аж не вірится що таке можливо в нас!Звичайно,хотілось би більше і швидше,але вже добре!
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01.10.2020 06:21 Відповісти
 
 