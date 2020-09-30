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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Мужчина, участвовавший в похищении евромайдановцев в 2014 году, осужден на 6 лет, - Офис генпрокурора

Мужчина, участвовавший в похищении евромайдановцев в 2014 году, осужден на 6 лет, - Офис генпрокурора

Киевский апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и осудил к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества гражданина, который в январе 2014 года принимал участие в похищении участников протестных акций Евромайдана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Установлено, что 22 января 2014 г. осужденный, действуя по предварительному сговору с группой лиц, способствовал совершению незаконного лишения свободы потерпевшего, которого с применением физического насилия похитили в районе станции метро "Петровка" в Киеве и доставили в палаточный лагерь в лесополосе недалеко от станции метро "Бориспольская". За это он получил денежное вознаграждение в размере 800 грн", - говорится в сообщении.

Приговором Деснянского районного суда Киева мужчине было определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев. Не согласившись с данным судебным решением, прокурор Офиса Генерального прокурора обжаловал его в Киевский апелляционном суде.

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Приговор суда апелляционной инстанции вступил в законную силу с момента его провозглашения.

Автор: 

юстиция (758) евромайдан (7835) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2491)


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апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и осудил к 6 годам А первый суд сколько дал? И шо за "похищение майдановцев" в 2015 году?

https://censor.net/ru/n3222099
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30.09.2020 16:59 Ответить
1. 2 года 5 месяцев
2. "который в январе 2014 года"
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30.09.2020 21:07 Ответить
Изображают бурную деятельность. Что за мужчина? как его фамилия? Кого он похитил?
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30.09.2020 17:11 Ответить
Якраз 6 років і пройшло, тому в залі суда й випустять, якщо він був під вартаю. А так фактично ніякого покарання й нема.
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30.09.2020 19:09 Ответить
Забыли дописать о дальнейшей судьбе того Майдановца,я так понимаю - Небесная сотня?! P.S. Надеюсь дети Судьи когда то встретятся с этим красавцем, в темном переулке ...
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30.09.2020 19:27 Ответить
Это таких судей и прокуроров надо на шесть лет за решетку. А Этому ..... 66 лет.
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30.09.2020 19:57 Ответить
Оперный театр - шесть лет шел суд.
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30.09.2020 20:39 Ответить
 
 