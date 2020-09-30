Мужчина, участвовавший в похищении евромайдановцев в 2014 году, осужден на 6 лет, - Офис генпрокурора

Киевский апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и осудил к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества гражданина, который в январе 2014 года принимал участие в похищении участников протестных акций Евромайдана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Установлено, что 22 января 2014 г. осужденный, действуя по предварительному сговору с группой лиц, способствовал совершению незаконного лишения свободы потерпевшего, которого с применением физического насилия похитили в районе станции метро "Петровка" в Киеве и доставили в палаточный лагерь в лесополосе недалеко от станции метро "Бориспольская". За это он получил денежное вознаграждение в размере 800 грн", - говорится в сообщении.

Приговором Деснянского районного суда Киева мужчине было определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев. Не согласившись с данным судебным решением, прокурор Офиса Генерального прокурора обжаловал его в Киевский апелляционном суде.

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Приговор суда апелляционной инстанции вступил в законную силу с момента его провозглашения.