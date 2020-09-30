На Луганщине люди горят заживо, - нардеп Шахов
Луганщину опять охватили пожары. Горит лес, под угрозой несколько поселков. В частности, огонь подступил к Трехизбенке, Муратово, Орехово и Капитаново.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от партии "Наш Край" Сергей Шахов.
По его словам, местные службы ДСНС бездействуют, поскольку у них нет ресурса для тушения пожара.
"Вопиющая ситуация в Луганской области. Опять горят леса. Горят поселки Трехизбенка, Муратово, Орехово, Капитаново. Дома начинают гореть, горящие звери выбегают из леса, помощи пока ждать неоткуда. Начальник ДСНС в отпуске, все его замы тоже. У пожарников нет ни бензина, ни солярки, ни воды. Все разворовано. Губернатор бездействует. Штаб не создан", - сообщил Шахов.
Нардеп призвал Президента и центральную власть немедленно вмешаться в ситуацию и помочь Луганщине остановить стихию, пока ее последствия не стали катастрофическими. Как это уже было в июле текущего года, когда во время пожара погибло 5 людей, и сотни получили ущерб.
"Уверен, что это поджог, с целью скрыть незаконную вырубку леса. Как это было летом, когда горели сотни гектаров луганских лесов, а в Смоляниново заживо горели люди. До сих пор расследование не проведено, до сих пор виновные не наказаны", - сказал Шахов.
Также он потребовал отстранить от должностей чиновников, по вине или по причине бездействия которых катастрофические лесные пожары на Луганщине становятся регулярными.
"Я обращаюсь к Президенту Украины, с требованием отстранить от должностей начальника ДСНС области Пшика, который проводит совещания о постройке гаражей, пока люди горят заживо, а также губернатора Гайдая, который вместо решать проблемы людей придумывает схемы как лишить их права голоса", - заявил Сергей Шахов.
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два месяца у нас не было дождей. сильный ветер с второй день. шторм 11 метров в секунду. днем у сседей ветром крышу повредило, сорвало трубу.
местами КЗ, у людей 300 вольт в розетке, в домах горит проводка. потушить невозможно. ветер такой, что трудно стоять на месте. тут ни аваков ни порох ни черт ничем не поможет. харе плести дебилизм
ти вже обісралося раз. не заривайся далі.
якіть питання - бери виїзджай на місце подій і з"ЯСОВУЙ шо і чому горить і давай команду як тушити
а доки ти - паршивий диванний баклан
Ураган - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80 Вітер великої швидкості (швидкість вітру на висоті 10 м усереднена за 10 хвилин від 63,5 вузлів або 32,7 м/с, що відповідає 12 або більше балів за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 шкалою Бофорта )
. Тобто 100 КІЛОМЕТРІВ на ГОДИНУ, а відповідно 30 метрів на секунду.
отямся, рахло, навчися рахувати, пожежнику.
де тебе вчили, дурня
Нічого екстраординарного.
28.5-32.6 м/сек Жорстокий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC шторм Великі руйнування.
да мені вікі не треба, мені батьки ще вдень звонили і сказали, що яблуню зламало, дах пошкодило, а потім дроти обірвало на стовпах.
поки ти, довбойоб, ***** сочиняєш.
давай, ****** завтра лисичанським поїздом. біздабол сам побачиш.
давай розказуй, ск тушити пожежу.
харе бокланити, вирушай і гаси, скотако
типу крім авакова тим сидять ідіоти і не знають як тушити пожежу?
чи цар аваков у нас головний пожежник7
ти сильно помиляєшся.
авіація і пожежні машини ще з самого ранку над Сєвєром працюють,
поки ти займаєшся онанізмом і плутаєшся в цифрах.
А якщо ти справді вважаєш решту за дурнів, о поїдь в то пекло і підсмаж собі дупу, допоможи пожежникам.
Заткни, падаль, свое поганое ипло и не отсвечивай
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Як то нет рєсурсов? А такі звіздаболи як ти чим не рєсурс? Бери відра та разом з ригами гайда пожежі гасити на Луганщині!
боевики, наемники РФ, обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар - РГА
Боевики РФ с оккупированной территории Донбасса с 23:30 ночи обстреливают из крупнокалиберного оружия подконтрольную Украине территорию в районе Станицы Луганской, в частности лесной массив, намеренно поджигая траву.
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-obstrelivayut-les-v-rayone-stanicy-luganskoy-provociruya-pozhar-1479944.html
"Аваков лучший міністр."
вы просто приедьте сюда в лисичанск.
А Аваков поехал в Италию, преЗедент завтра едет на Западную Украину с очередньім пиар-туром.
А Луганщина пусть горит, им нет дела.
это говно рыговское выбирали луганчане, пускай урод и тушит пожары.а сидеть в теплом кресле и орать пожар любой дурак может