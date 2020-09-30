На Луганщині люди горять заживо, - нардеп Шахов
Луганщину знову охопили пожежі. Горить ліс, під загрозою кілька селищ. Зокрема, вогонь підступив до Трьохізбенки, Муратового, Оріхового і Капітанового.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп від партії "Наш Край" Сергій Шахов.
За його словами, місцеві служби ДСНС не діють, оскільки у них немає ресурсу для гасіння пожежі.
"Кричуща ситуація в Луганській області. Знову горять ліси. Горять селища Трьохізбенка, Муратове, Оріхове, Капітанове. Будинки починають горіти, палаючі звірі вибігають з лісу, допомоги поки чекати нема звідки. Начальник ДСНС у відпустці, всі його заступники теж. У пожежників немає ні бензину, ні солярки, ні води. Все розкрадено. Губернатор не діє. Штаб не створено", - повідомив Шахов.
Нардеп закликав президента і центральну владу негайно втрутитися в ситуацію і допомогти Луганщині зупинити стихію, поки її наслідки не стали катастрофічними. Як це вже було в липні цього року, коли під час пожежі загинуло 5 людей, і сотні зазнали збитків.
"Упевнений, що це підпал, з метою приховати незаконну вирубку лісу. Як це було влітку, коли горіли сотні гектарів луганських лісів, а в Смолянинові заживо горіли люди. Досі розслідування не проведено, досі винні не покарані", - сказав Шахов.
Також він зажадав відсторонити від посад чиновників, з вини або через бездіяльність яких катастрофічні лісові пожежі на Луганщині стають регулярними.
"Я звертаюся до президента України, з вимогою усунути з посад начальника ДСНС області Пшика, який проводить наради про будівництво гаражів, поки люди горять заживо, а також губернатора Гайдая, який замість вирішувати проблеми людей придумує схеми, як позбавити їх права голосу", - заявив Сергій Шахов.
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два месяца у нас не было дождей. сильный ветер с второй день. шторм 11 метров в секунду. днем у сседей ветром крышу повредило, сорвало трубу.
местами КЗ, у людей 300 вольт в розетке, в домах горит проводка. потушить невозможно. ветер такой, что трудно стоять на месте. тут ни аваков ни порох ни черт ничем не поможет. харе плести дебилизм
ти вже обісралося раз. не заривайся далі.
якіть питання - бери виїзджай на місце подій і з"ЯСОВУЙ шо і чому горить і давай команду як тушити
а доки ти - паршивий диванний баклан
Ураган - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80 Вітер великої швидкості (швидкість вітру на висоті 10 м усереднена за 10 хвилин від 63,5 вузлів або 32,7 м/с, що відповідає 12 або більше балів за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 шкалою Бофорта )
. Тобто 100 КІЛОМЕТРІВ на ГОДИНУ, а відповідно 30 метрів на секунду.
отямся, рахло, навчися рахувати, пожежнику.
де тебе вчили, дурня
Нічого екстраординарного.
28.5-32.6 м/сек Жорстокий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC шторм Великі руйнування.
да мені вікі не треба, мені батьки ще вдень звонили і сказали, що яблуню зламало, дах пошкодило, а потім дроти обірвало на стовпах.
поки ти, довбойоб, ***** сочиняєш.
давай, ****** завтра лисичанським поїздом. біздабол сам побачиш.
давай розказуй, ск тушити пожежу.
харе бокланити, вирушай і гаси, скотако
типу крім авакова тим сидять ідіоти і не знають як тушити пожежу?
чи цар аваков у нас головний пожежник7
ти сильно помиляєшся.
авіація і пожежні машини ще з самого ранку над Сєвєром працюють,
поки ти займаєшся онанізмом і плутаєшся в цифрах.
А якщо ти справді вважаєш решту за дурнів, о поїдь в то пекло і підсмаж собі дупу, допоможи пожежникам.
Заткни, падаль, свое поганое ипло и не отсвечивай
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Як то нет рєсурсов? А такі звіздаболи як ти чим не рєсурс? Бери відра та разом з ригами гайда пожежі гасити на Луганщині!
боевики, наемники РФ, обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар - РГА
Боевики РФ с оккупированной территории Донбасса с 23:30 ночи обстреливают из крупнокалиберного оружия подконтрольную Украине территорию в районе Станицы Луганской, в частности лесной массив, намеренно поджигая траву.
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-obstrelivayut-les-v-rayone-stanicy-luganskoy-provociruya-pozhar-1479944.html
"Аваков лучший міністр."
вы просто приедьте сюда в лисичанск.
А Аваков поехал в Италию, преЗедент завтра едет на Западную Украину с очередньім пиар-туром.
А Луганщина пусть горит, им нет дела.
это говно рыговское выбирали луганчане, пускай урод и тушит пожары.а сидеть в теплом кресле и орать пожар любой дурак может