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На Луганщині люди горять заживо, - нардеп Шахов

На Луганщині люди горять заживо, - нардеп Шахов

Луганщину знову охопили пожежі. Горить ліс, під загрозою кілька селищ. Зокрема, вогонь підступив до Трьохізбенки, Муратового, Оріхового і Капітанового.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп від партії "Наш Край" Сергій Шахов.

За його словами, місцеві служби ДСНС не діють, оскільки у них немає ресурсу для гасіння пожежі.

"Кричуща ситуація в Луганській області. Знову горять ліси. Горять селища Трьохізбенка, Муратове, Оріхове, Капітанове. Будинки починають горіти, палаючі звірі вибігають з лісу, допомоги поки чекати нема звідки. Начальник ДСНС у відпустці, всі його заступники теж. У пожежників немає ні бензину, ні солярки, ні води. Все розкрадено. Губернатор не діє. Штаб не створено", - повідомив Шахов.

Нардеп закликав президента і центральну владу негайно втрутитися в ситуацію і допомогти Луганщині зупинити стихію, поки її наслідки не стали катастрофічними. Як це вже було в липні цього року, коли під час пожежі загинуло 5 людей, і сотні зазнали збитків.

"Упевнений, що це підпал, з метою приховати незаконну вирубку лісу. Як це було влітку, коли горіли сотні гектарів луганських лісів, а в Смолянинові заживо горіли люди. Досі розслідування не проведено, досі винні не покарані", - сказав Шахов.

Також він зажадав відсторонити від посад чиновників, з вини або через бездіяльність яких катастрофічні лісові пожежі на Луганщині стають регулярними.

"Я звертаюся до президента України, з вимогою усунути з посад начальника ДСНС області Пшика, який проводить наради про будівництво гаражів, поки люди горять заживо, а також губернатора Гайдая, який замість вирішувати проблеми людей придумує схеми, як позбавити їх права голосу", - заявив Сергій Шахов.

Автор: 

пожежа (4351) Шахов Сергій (116)


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Топ коментарі
+23
А чому ж ти, радєтєль за судьби людскіє, довів Луганщину до такого стану, це ж твоя вотчина-удєдьноє княжество?
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30.09.2020 21:45
+18
Что-то мне подсказывает, что к этим пожарам приложили свои поганые руки сами рыги.
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30.09.2020 21:47
+15
Шахов - коллаборант .
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30.09.2020 21:46
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А чому ж ти, радєтєль за судьби людскіє, довів Луганщину до такого стану, це ж твоя вотчина-удєдьноє княжество?
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30.09.2020 21:45 Відповісти
Авакова потрібно знімати з посади, це його безвідповідальність призводить до катастроф! Так було в Чорнобильській зоні, коли пожежі тупо не тушили бо вони ще не на території лісництв, а коли пожежі розповсюдились, вже їх не потушити! Ключ до катастрофічної ситуації в ДСНС та в Україні це Аваков! У нас досі немає моніторингу ситуації з пожежами, хоче можна створити на базі НГУ або ЗСУ підрозділи безпілотної авіації які будуть цілодобово контролювати ситуацію та територію - але це нікому непотрібно, бо Аваков непрофесіонал!
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30.09.2020 21:51 Відповісти
От що мені найбільше нравіцца в дописувачах цього сайту - це те, що всі вони прохвесори околовсячєскіх наук та все знають, як і що робити. На відміну від служби ДСНС.
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30.09.2020 21:54 Відповісти
Я вірю що ДСНС знає що треба робити, але ніхернеробить і в цьому проблема!
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30.09.2020 22:05 Відповісти
Это проблема всей зеленой власти. Знают, но ничего не делают. Все разворовали и им пох, что там происходит. Кто туда ставил начальство? Зеленые уроды. Какая цель зеленых уродов? Уничтожить всех украинцев и государство. Вот и такое отношение к поджогам, пожарам, к людям, к экологии, ко всему.
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30.09.2020 22:25 Відповісти
Будь яка влада в Україні буде спочатку неефективною а потім злочинною, бо владу обирають нефахові виборці, які не думають коли голосують! Але потрібно віддати належне Зеленському він тримається краще ніж очікували критики і навіть щось робить і більше і краще ніж робив порошенко!
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30.09.2020 22:59 Відповісти
І тут Остапа понесло - зеленський робить і вже наробив.
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01.10.2020 01:57 Відповісти
Аваков - единственный адекватный среди зебезумия.
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30.09.2020 22:01 Відповісти
На посаді міністра МВС потрібен професіонал а не просто гарний хлопець!
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30.09.2020 22:06 Відповісти
горный
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30.09.2020 23:23 Відповісти
,членограй - непрофессионал , которого ты привёл во власть отвечает за эту ситуацию
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30.09.2020 22:13 Відповісти
Головне що викинули з влади російського професіонального диверсанта - порошенка! Тепер є час потроху розрулювати ситуацію і нівелювати все те що напідписувала ця гнида в Мінську.
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30.09.2020 23:00 Відповісти
от тепер, скотако, подивимося шо напідписує твій клоун разом зі зраниками накшкалт фокіна та єрмака і сивохо
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30.09.2020 23:13 Відповісти
Поки що Зеленський нічого за 1,5 роки не підписува і це добре, бо порошенко за 1,5 роки свого правління напідписував стільки лайна що буде горіти в аду вічно і всі його нащадки теж, бо їх будуть проклинати 10 поколінь українців, які будуть розгрібати всю цю ситуацію!
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30.09.2020 23:28 Відповісти
дурачьё.
два месяца у нас не было дождей. сильный ветер с второй день. шторм 11 метров в секунду. днем у сседей ветром крышу повредило, сорвало трубу.
местами КЗ, у людей 300 вольт в розетке, в домах горит проводка. потушить невозможно. ветер такой, что трудно стоять на месте. тут ни аваков ни порох ни черт ничем не поможет. харе плести дебилизм
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30.09.2020 22:02 Відповісти
Істеричка заспокойся, ліси також мають протипожежні смуги в яких випалюється трава і це зупиняє пожежі. Терикони горять самі по собі від температури всередині мільйонів тон породи з вугіллям, і це не має відношення до лісових пожеж. Газові сховища не вибухають, вони під землею.
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30.09.2020 23:19 Відповісти
рахло. ти вікі подивилося, з"ясувало скільки то ураган?
ти вже обісралося раз. не заривайся далі.
якіть питання - бери виїзджай на місце подій і з"ЯСОВУЙ шо і чому горить і давай команду як тушити
а доки ти - паршивий диванний баклан
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30.09.2020 23:24 Відповісти
Ураган це 50-100 метрів на секунду, але не 20!
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30.09.2020 23:31 Відповісти
ти. тварюко, знову не вгадало. выдкрий наешты выкы ы почитай.
Ураган - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80 Вітер великої швидкості (швидкість вітру на висоті 10 м усереднена за 10 хвилин від 63,5 вузлів або 32,7 м/с, що відповідає 12 або більше балів за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 шкалою Бофорта )
. Тобто 100 КІЛОМЕТРІВ на ГОДИНУ, а відповідно 30 метрів на секунду.
отямся, рахло, навчися рахувати, пожежнику.
де тебе вчили, дурня
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30.09.2020 23:35 Відповісти
Вітер 20-30 метрів на секунду не заважає військовій техниці - ІМР робити протипожежні просіки в лісах для припинення розповсюдження пожеж, про що мова? Не потрібно спихувати власну бездіяльність на природу!
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01.10.2020 07:59 Відповісти
Перед тим, як мені оце писати, вам, шановний, треба було статтю прочитати про що каже Шахов.
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30.09.2020 22:11 Відповісти
Вентускай показує зараз у вказаній місцевості швидкість вітру 8м/с при поривах до 15м/с.
Нічого екстраординарного.
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30.09.2020 22:26 Відповісти
подивися вентуски в 15 годин дня. швидкість вітру 9-11 пориви до 20ти. це майже ураган. особисто у моїх батьків наазі зломало велику яблуню, у сусідів зірвало частину даху, також коротнула фаза і в розетцібуло 300 вольт. задимілася проводка згорів комп. на динамітному колишньому пожеже, ліси над дінцем горять, батьки збирають речі про всяк випадок. ти просто тупа паршива дура
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30.09.2020 22:47 Відповісти
20 метрів на секунду це не ураган і 30 метрів на секунду це не ураган, досить писати куйню!
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30.09.2020 23:02 Відповісти
****. рахі ти паршивий, открий вікі.
28.5-32.6 м/сек Жорстокий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC шторм Великі руйнування.

да мені вікі не треба, мені батьки ще вдень звонили і сказали, що яблуню зламало, дах пошкодило, а потім дроти обірвало на стовпах.
поки ти, довбойоб, ***** сочиняєш.
давай, ****** завтра лисичанським поїздом. біздабол сам побачиш.
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30.09.2020 23:06 Відповісти
Сильні пориві вітру це не ураган, не плутайте різні природні явища. Поодинокі повалені дерева це не суцільна зона руйнувань! Ви я бачу такий самий фахівець як і Чечоткін з Аваковим!
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30.09.2020 23:24 Відповісти
шо рахіт, багато то чи мало 11 м/с з поривами до 20ти?
давай розказуй, ск тушити пожежу.
харе бокланити, вирушай і гаси, скотако
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30.09.2020 23:27 Відповісти
Вітер 11 метрів на секунду це не ураган і пориви до 20 метрів не зупиняють рятувальні та пожежні роботи. З якого такого дива поодинокі пориви вітру мають лякати ДСНСників? ДСНСники це люди з металу, вони будуть тушити і під час вітру швидкістю 30 метрів на секунду, головне щоб вода ефективно долітала до очагів возгоряння.
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30.09.2020 23:30 Відповісти
нахера корчиш з себе умніка?
типу крім авакова тим сидять ідіоти і не знають як тушити пожежу?
чи цар аваков у нас головний пожежник7
ти сильно помиляєшся.
авіація і пожежні машини ще з самого ранку над Сєвєром працюють,
поки ти займаєшся онанізмом і плутаєшся в цифрах.
А якщо ти справді вважаєш решту за дурнів, о поїдь в то пекло і підсмаж собі дупу, допоможи пожежникам.
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30.09.2020 23:32 Відповісти
Пожежні на місцях не володіють ресурсами необхідними для проведення протипожежних заходів і не можуть ввести особливий правовий режим для залучення приватної техніки для проведення робіт! Це має робити центральна влада а центральна влада бездіяльна і не знає що робити! Тому Авакова потрібно знімати, він непрофесіонал!
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01.10.2020 08:01 Відповісти
То приезжай сюда, ****(только бьістро) и давай становись чмо, против ветра-неурагана и туши пожар.
Заткни, падаль, свое поганое ипло и не отсвечивай
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01.10.2020 02:41 Відповісти
На шляху розповсюдження пожежі потрібно розчищати насадження та перекопувати землю, щоб пожежа зупинилась! Для цього потрібна військова, будівельна та агро-техніка, а для її залучення потрібен особливий правовий режим і штаб, а все це досі не створене і не працює! Влада чекає поки все згорить само по собі і нічого не робить! В першу чергу нічого не робить ДСНС та МВС, тому Авакова потрібно знімати, він неефективний менеджер який не розуміє як потрібно працювати в надзвичайних ситуаціях!
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01.10.2020 08:04 Відповісти
Шахов - коллаборант .
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30.09.2020 21:46 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что к этим пожарам приложили свои поганые руки сами рыги.
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30.09.2020 21:47 Відповісти
Ну шо Шахов, корнавірус фейк?
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30.09.2020 21:47 Відповісти
Да тут вся страна горит...Пока в переносном смысле. Но количество всегда переходит в качество.
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30.09.2020 21:47 Відповісти
По его словам, местные службы ДСНС бездействуют, поскольку у них нет ресурса для тушения пожара.

======================
Як то нет рєсурсов? А такі звіздаболи як ти чим не рєсурс? Бери відра та разом з ригами гайда пожежі гасити на Луганщині!
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30.09.2020 21:47 Відповісти
то в шахова перед виборами підгорає
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30.09.2020 21:47 Відповісти
пролетів він з виборами..і на цукор попав )))
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30.09.2020 23:29 Відповісти
"Ваш край" пусть киздует на Луганщину и тушит пожары. Но не бензином, которым вы пытаетесь потушить войну параши с Украиной.
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30.09.2020 21:49 Відповісти
Не проста горять поселення союаме на лінії розмежування і то з української сторони. Бездіяльність влади може свідчити зокрема про те, що тут теж планується розведення. А розводити війська легше, залишаючи обезлюднену територію. Шуму менше буде. Хоча швидше за все і ближче до істини є версіядиверсійних підпалів з боку ОРДЛО. Турбуючий вогонь зі стрілецької зброї не використовує ься, тому диверсанти діють абсолютно безкарно.
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30.09.2020 21:50 Відповісти
Так и есть, специально, и намерено...поджог со стороны марионеток кремля ОРДЛО...

боевики, наемники РФ, обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар - РГА

Боевики РФ с оккупированной территории Донбасса с 23:30 ночи обстреливают из крупнокалиберного оружия подконтрольную Украине территорию в районе Станицы Луганской, в частности лесной массив, намеренно поджигая траву.


https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-obstrelivayut-les-v-rayone-stanicy-luganskoy-provociruya-pozhar-1479944.html
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01.10.2020 04:25 Відповісти
Їдуть дощі.
"Аваков лучший міністр."
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30.09.2020 21:52 Відповісти
Ой дурак, хоть депутат! Требует отстранить луганские власти - своих кормильцев, поильцев и дары приносящих радетелей ОПЗЖ. Само какого ...уя в Киеве, а не на ликвидации пожаров, или стыдно показать свою бесполезность?
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30.09.2020 21:53 Відповісти
Там где Зеленский - всегда что-то горит. Статистически доказанный факт.
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30.09.2020 21:58 Відповісти
шахов сокрушается что всё разворовано..и без него
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30.09.2020 22:02 Відповісти
Если все руководство страны от лукавого, чего еще можно ожидать..
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30.09.2020 22:02 Відповісти
тут подборка сказочных дебилов всех мастей.
вы просто приедьте сюда в лисичанск.
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30.09.2020 22:03 Відповісти
Люди не верят Шахову, потому что он личность неоднозначная, недавно нес ересь про коронавирус. К тому же, в новостях нет видео того ужаса, которьій там реально происходит. Сегодня видала видео из Северодонецка, горит все вокруг ярким пламенем.
А Аваков поехал в Италию, преЗедент завтра едет на Западную Украину с очередньім пиар-туром.
А Луганщина пусть горит, им нет дела.
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01.10.2020 00:06 Відповісти
Шахову можно верить. Помню как Ковид отрицал...
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30.09.2020 22:12 Відповісти
а потом пришел и всех обцеловал и наобнимал... )))
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30.09.2020 22:32 Відповісти
Почему это ******* - шахов не возьмет всю свою говнопартию с обслугой и не поедет тушить пожар лично?!
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30.09.2020 22:14 Відповісти
Луганщина горит уже седьмой год, а этот дятел вдруг прозрел.
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30.09.2020 22:14 Відповісти
от КПВВ в Щасті відкриють..і там почне горіти!!!
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30.09.2020 23:31 Відповісти
Так житЄлі постійно голосують за ригів які все розкрадають. Тоді питання, хто їм доктор?
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30.09.2020 22:40 Відповісти
Так, а як закленання; "Путин введи..." не тушить?
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30.09.2020 22:42 Відповісти
так иди и туши, х.ули ты хлебалом хлебаешь, оно наверное само загорелось...да??? или кто его по твоему экспертному мнению поджёг?
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01.10.2020 00:03 Відповісти
прочитал - "На Луганщине люди горят заживо, - нардеп Шахов" . все дальше можно не читать.
это говно рыговское выбирали луганчане, пускай урод и тушит пожары.а сидеть в теплом кресле и орать пожар любой дурак может
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01.10.2020 00:22 Відповісти
Подготовительные мероприятия по изолированию населенных пунктов от зон возможного возгорания должны вестись планово на постоянной основе , в том числе построены временные убежища под замлей типа бункеров с системой фильтрации и вентиляции воздуха, эктренной радиосвязью и припасами (НЗ) на неделю для всех жителей населенных пунктовна на случай ЧС или войны (в том числе ядерной и химической), а не когда случаются пожары или другие беды!
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01.10.2020 01:21 Відповісти
...ну, так потушите
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01.10.2020 05:31 Відповісти
ты же вечный депутат с территории коллаборантов, что ж ты не навел порядок до пожара.
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01.10.2020 12:02 Відповісти
Критикувати всіх і вся це наше хобі! Голова смердить з голови! Вибрали Зеленського і слугу народу так хотіли 73% людей ! Так хто цього хотів? Терпимо а ще буде і буде перемир'я до того доведе як ми самі не захистимо себе!
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01.10.2020 12:07 Відповісти
 
 