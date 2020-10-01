Зеленского призывают остановить строительство "Подол Гранд Винтаж", - Маси Найем

Хаотичная застройка столицы сегодня приобрела такие масштабы, что остановить этот беспредел может только политическая воля президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение в своем видеообращении в Facebook выразил украинский адвокат и общественный активист Маси Найем.

Он также призвал кандидатов на должность мэра Киева обнародовать свои "дорожные карты" по борьбе с этой проблемой. "Пришло время кандидатам в мэры Киева публично высказаться относительно своих "дорожных карт" в контексте борьбы со столичными ЗЛОстройщиками. Потому что если они собираются с ними договариваться - зачем нам эти выборы? ", - написал он в комментарии к видео.

В самом обращении Найем, в частности, отметил, что "это и хаотичная застройка, и получение разрешений, которые невозможно было получить без участия должностных лиц КГГА". "Сейчас могу сказать подробнее о застройке на Подоле, которая называется "Подол Гранд Винтаж". Из-за этой застройки жители выходят на акции протеста, пытаются остановить это строительство. У них это не получается. Так же это не получается у судей и правоохранителей. Даже уголовное производство, которое сейчас идет, пытались замолчать дачей взятки", - рассказал Найем.

Он отметил, что сейчас "нет ни одного кандидата в мэры, программа которого четко могла бы дать ответ на то, как они могли бы решить вопрос в этой сфере". "Именно по этому строительству, да и вообще по строительству на Подоле надо было бы сказать гораздо дольше. Но я думаю, у вас будет еще время с этим разобраться и дать какой-то ответ, как вы будете с этим разбираться. И напоследок вопрос именно к президенту Владимиру Зеленскому: есть ли у Вас политическая воля решить вопрос хаотичной застройки в украинской столице? Потому что если нет, то вы фактически ничем не отличаетесь от господина Порошенко", - резюмировал Маси Найем.

Ранее юрист сообщал о том, что представители ООО "Эдельбург Девелопмент", которое строит элитный ЖК "Подол Град Vintage" на земельном участке Украинского общества слепых на Подоле в Киеве, пытались закрыть уголовное производство против себя, подкупив следователей ГБР. По его данным, за закрытие дела застройщик предлагал правоохранителям из ГБР более $ 140 000.

Позже стало известно, что Нацполиция начала преследование активистов, выступавших против этой застройки. В частности, Татьяна Максименко рассказала, что к ней пришли с обысками, которые продолжались около шести часов, при том, что женщина проходит по делу только как свидетель.

Такой беспредел возмутил общественных активистов. Так, экс-нардеп и известный защитник исторического наследия Киева Игорь Луценко записал видеообращение, в котором назвал действия правоохранителей недопустимыми.

"Относительно преследования активистов, борющихся с незаконной застройкой "Подол Гранд Винтаж ".

Такое случается раз в сколько-то лет, чтобы так обнаглели правоохранители. Чтобы за деньги застройщиков прессовать самих активистов. Вот сейчас, пожалуй, случай такой уникальный, когда очевидно, что незаконная застройка, у слепых людей отжали участок, построили там элитное имущество, и людям со слепотой там ничего не достанется - это всему Киеву очевидно, что там происходит. И тем не менее, чтобы подавить всех местных активных людей, кто имеет смелость и скорее терпение протестовать - к ним и были применены обвинения, будто они хотят по дешевке все купить. Хотя очевидно, что это обычные киевляне, которые хотят, чтобы такого не случалось ни в их городе, ни в других местах. Вот их и обвиняют, что они хотят по дешевке эту многоэтажку купить. Очевидно, что это надуманные обвинения", - уверен Игорь Луценко.