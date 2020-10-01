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Зеленского призывают остановить строительство "Подол Гранд Винтаж", - Маси Найем

Зеленского призывают остановить строительство

Хаотичная застройка столицы сегодня приобрела такие масштабы, что остановить этот беспредел может только политическая воля президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение в своем видеообращении в Facebook выразил украинский адвокат и общественный активист Маси Найем.

Он также призвал кандидатов на должность мэра Киева обнародовать свои "дорожные карты" по борьбе с этой проблемой. "Пришло время кандидатам в мэры Киева публично высказаться относительно своих "дорожных карт" в контексте борьбы со столичными ЗЛОстройщиками. Потому что если они собираются с ними договариваться - зачем нам эти выборы? ", - написал он в комментарии к видео.

В самом обращении Найем, в частности, отметил, что "это и хаотичная застройка, и получение разрешений, которые невозможно было получить без участия должностных лиц КГГА". "Сейчас могу сказать подробнее о застройке на Подоле, которая называется "Подол  Гранд Винтаж". Из-за этой застройки жители выходят на акции протеста, пытаются остановить это строительство. У них это не получается. Так же это не получается у судей и правоохранителей. Даже уголовное производство, которое сейчас идет, пытались замолчать дачей взятки", - рассказал Найем.

Он отметил, что сейчас "нет ни одного кандидата в мэры, программа которого четко могла бы дать ответ на то, как они могли бы решить вопрос в этой сфере". "Именно по этому строительству, да и вообще по строительству на Подоле надо было бы сказать гораздо дольше. Но я думаю, у вас будет еще время с этим разобраться и дать какой-то ответ, как вы будете с этим разбираться. И напоследок вопрос именно к президенту Владимиру Зеленскому: есть ли у Вас политическая воля решить вопрос хаотичной застройки в украинской столице? Потому что если нет, то вы фактически ничем не отличаетесь от господина Порошенко", - резюмировал Маси Найем.

Ранее юрист сообщал о том, что представители ООО "Эдельбург Девелопмент", которое строит элитный ЖК "Подол Град Vintage" на земельном участке Украинского общества слепых на Подоле в Киеве, пытались закрыть уголовное производство против себя, подкупив следователей ГБР. По его данным, за закрытие дела застройщик предлагал правоохранителям из ГБР более $ 140 000.

Позже стало известно, что Нацполиция начала преследование активистов, выступавших против этой застройки. В частности, Татьяна Максименко рассказала, что к ней пришли с обысками, которые продолжались около шести часов, при том, что женщина проходит по делу только как свидетель.
Такой беспредел возмутил общественных активистов. Так, экс-нардеп и известный защитник исторического наследия Киева Игорь Луценко записал видеообращение, в котором назвал действия правоохранителей недопустимыми.

"Относительно преследования активистов, борющихся с незаконной застройкой "Подол Гранд Винтаж ".
Такое случается раз в сколько-то лет, чтобы так обнаглели правоохранители. Чтобы за деньги застройщиков прессовать самих активистов. Вот сейчас, пожалуй, случай такой уникальный, когда очевидно, что незаконная застройка, у слепых людей отжали участок, построили там элитное имущество, и людям со слепотой там ничего не достанется - это всему Киеву очевидно, что там происходит. И тем не менее, чтобы подавить всех местных активных людей, кто имеет смелость и скорее терпение протестовать - к ним и были применены обвинения, будто они хотят по дешевке все купить. Хотя очевидно, что это обычные киевляне, которые хотят, чтобы такого не случалось ни в их городе, ни в других местах. Вот их и обвиняют, что они хотят по дешевке эту многоэтажку купить. Очевидно, что это надуманные обвинения", - уверен Игорь Луценко.

Автор: 

Киев (25667) застройка (711) Найем Маси (138)


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Топ комментарии
+3
Кто бы еще объяснил, чем помешал Наему этот комплекс? Всё понимаю - заплатили тебе противники Кличко. Но ты хоть глаза протри от зелени и найди другой объект для обсёру. А этот органично вписывается в архитектуру и никому не мешает.
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01.10.2020 14:45 Ответить
+3
И чем вам поперек горла красивый микрорайон с авторской архитектурой?
Звиздуйте в свой Афган и лепите там мазанки из ослиного помета!
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01.10.2020 15:07 Ответить
+2
Зеленского призывают остановить строительство "Подол Гранд Винтаж", - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3098
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01.10.2020 14:26 Ответить
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Зеленского призывают остановить строительство "Подол Гранд Винтаж", - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3098
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01.10.2020 14:26 Ответить
- Слепенькие ?
- Проданы.... !
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01.10.2020 14:40 Ответить
А может, наоборот Киев превращается в город недостроев?
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01.10.2020 14:28 Ответить
А что Мерри Поппинс там еще не пролетала, как над Парижем.
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01.10.2020 14:28 Ответить
У неё зонтик, надеюсь, фанерный 😂
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01.10.2020 14:41 Ответить
то и имел в виду .
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01.10.2020 14:45 Ответить
продажные найомы
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01.10.2020 14:28 Ответить
призывает как? с балкона?
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01.10.2020 14:29 Ответить
Чё чё там у Зелёного есть???Воля ахаха)))
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01.10.2020 14:36 Ответить
Кто бы еще объяснил, чем помешал Наему этот комплекс? Всё понимаю - заплатили тебе противники Кличко. Но ты хоть глаза протри от зелени и найди другой объект для обсёру. А этот органично вписывается в архитектуру и никому не мешает.
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01.10.2020 14:45 Ответить
И чем вам поперек горла красивый микрорайон с авторской архитектурой?
Звиздуйте в свой Афган и лепите там мазанки из ослиного помета!
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01.10.2020 15:07 Ответить
Если завтра на месте твоего дома (тебя выкинут на улицу) построят красивый домик с " авторской архитектурой"?Но тебе там места не будет? Иначе запоешь!
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01.10.2020 18:47 Ответить
Не ГраНд, а Град -- https://podolgrad-vintage.com.ua
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01.10.2020 15:32 Ответить
Зеленського закликають зупинити будівництво "Поділ Гранд Вінтаж", - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5318
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01.10.2020 16:10 Ответить
Меси чурбан ,что зеленые зарплату задерживают или работать заставили? Где недобиток востановленый завод по производству ИВЛ?
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01.10.2020 16:40 Ответить
Нужно законодательно запретить продавать недостроенное жильё. Вообще странно, что при десятках тысяч обманутых инвесторов например Укрбуда, Микитась передвигается самостоятельно, а не при помощи кресла. То же самое с Аркадой - строили отличные дома по нормальной цене, СТРОИЛИ БЫ И ДАЛЬШЕ если бы Аваков не захотел свой кусок с каждой квартиры.
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01.10.2020 16:59 Ответить
Ну пусть этот Подол тогда разваливается к херам. Я понимаю история, но об этом надо было раньше думать. Теперь две трети Подола как после второй мировой. Там по ночам ходить страшно, волки воют из развалин. Центр города мать его.
П.С. Главное понятно что хотят мокнуть боксера и тут же "Позже стало известно, что Нацполиция начала преследование активистов, выступавших против этой застройки." Это тоже Кличко или уже здобутки зеленовладдя?) Ну вот это и есть лицо нынешней власти, с чем вас и поздравляю.
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01.10.2020 18:43 Ответить
 
 