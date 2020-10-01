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Новини
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Зеленського закликають зупинити будівництво "Поділ Гранд Вінтаж", - Масі Найєм

Зеленського закликають зупинити будівництво

Хаотична забудова столиці сьогодні набула таких масштабів, що зупинити це свавілля може лише політична воля президента України Володимира Зеленського.

Таку думку у своєму відеозверненні у Facebook висловив український адвокат і громадський активіст Масі Найєм.

Він також закликав кандидатів на посаду мера Києва оприлюднити свої "дорожні карти" щодо боротьби з цією проблемою. "Настав час кандидатам у мери Києва публічно висловитися щодо своїх "дорожніх карт" у контексті боротьби зі столичними ЗЛОбудовниками. Бо якщо вони збираються з ними домовлятися - нащо нам ті вибори?" - написав він у коментарі до відео.

У самому зверненні Найєм, зокрема, зауважив, що "це і хаотична забудова, і отримання дозволів, які б неможливо було отримати без участі посадових осіб КМДА". "Зараз можу сказати детальніше про забудову на Подолі, яка називається "Поділ Гранд Вінтаж". Через цю забудову мешканці виходять на акції протесту, намагаються зупинити це будівництво. В них це не виходить. Так само це не виходить у суддів та правоохоронців. Навіть кримінальне провадження, яке зараз триває, намагалися замовчати дачею хабаря", - розповів Найєм.

Він наголосив, що наразі "немає жодного кандидата у мери, програма якого чітко могла б дати відповідь на те, як саме вони могли вирішити питання у цій сфері". "Саме по цьому будівництву, та і взагалі по будівництву на Подолі треба було б сказати набагато довше. Але я думаю, у вас буде ще час із цим розібратися і дати якусь відповідь, як саме ви будете із цим розбиратися. І наостанок питання саме до президента Володимира Зеленського: чи є у Вас політична воля вирішити питання хаотичної забудови в українській столиці? Бо якщо немає, то ви фактично нічим не відрізняєтесь від пана Порошенка", - резюмував Масі Наєм.

Раніше юрист повідомляв про те, що представники ТОВ "Едельбург Девелопмент", що будує елітний ЖК "Поділ Град Vintage" на земельній ділянці Українського товариства сліпих на Подолі в Києві, намагалися закрити кримінальне провадження проти себе, підкупивши слідчих ДБР. За його даними, за закриття справи забудовник пропонував правоохоронцям із ДБР понад $140 000.

Пізніше стало відомо, що Нацполіція почала переслідування активістів, які виступали проти цієї забудови. Зокрема, Тетяна Максименко розповіла, що до неї завітали з обшуками, які продовжувалися близько шести годин, при тому, що жінка проходить у справі лише як свідок.

Таке свавілля обурило громадських активістів. Так, екс-нардеп і відомий захисник історичної спадщини Києва Ігор Луценко записав відеозвернення, в якому назвав дії правоохоронців неприпустимими.

"Щодо переслідування активістів, які борються з незаконною забудовою "Поділ Гранд Вінтаж".

Таке трапляється раз на скількись років, щоб аж так знахабніли правоохоронці. Щоб за гроші забудовників пресувати самих активістів. От зараз, мабуть, випадок такий унікальний, коли очевидно, що незаконна забудова, у сліпих людей віджали ділянку, побудували там елітне майно, і людям зі сліпотою там нічого не дістанеться – це усьому Києву очевидно, що там відбувається. І тим не менше, щоб придушити усіх місцевих активних людей, хто має сміливість і скоріше терплячість протестувати – до них і було застосовано обвинувачення, буцімто вони хочуть задешево все купити. Хоча очевидно, що це звичайні кияни, які хочуть, щоб такого не траплялося ні в їхньому місті, ні в інших місцях. От їх і обвинувачують, що вони хочуть задешево цю багатоповерхівку купити. Очевидно, що це надумані звинувачення", - впевнений Ігор Луценко.

Автор: 

Київ (19643) забудова (580) Найєм Масі (140)


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Топ коментарі
+3
Кто бы еще объяснил, чем помешал Наему этот комплекс? Всё понимаю - заплатили тебе противники Кличко. Но ты хоть глаза протри от зелени и найди другой объект для обсёру. А этот органично вписывается в архитектуру и никому не мешает.
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01.10.2020 14:45 Відповісти
+3
И чем вам поперек горла красивый микрорайон с авторской архитектурой?
Звиздуйте в свой Афган и лепите там мазанки из ослиного помета!
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01.10.2020 15:07 Відповісти
+2
Зеленского призывают остановить строительство "Подол Гранд Винтаж", - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3098
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01.10.2020 14:26 Відповісти
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Зеленского призывают остановить строительство "Подол Гранд Винтаж", - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3098
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01.10.2020 14:26 Відповісти
- Слепенькие ?
- Проданы.... !
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01.10.2020 14:40 Відповісти
А может, наоборот Киев превращается в город недостроев?
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01.10.2020 14:28 Відповісти
А что Мерри Поппинс там еще не пролетала, как над Парижем.
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01.10.2020 14:28 Відповісти
У неё зонтик, надеюсь, фанерный 😂
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01.10.2020 14:41 Відповісти
то и имел в виду .
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01.10.2020 14:45 Відповісти
продажные найомы
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01.10.2020 14:28 Відповісти
призывает как? с балкона?
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01.10.2020 14:29 Відповісти
Чё чё там у Зелёного есть???Воля ахаха)))
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01.10.2020 14:36 Відповісти
Кто бы еще объяснил, чем помешал Наему этот комплекс? Всё понимаю - заплатили тебе противники Кличко. Но ты хоть глаза протри от зелени и найди другой объект для обсёру. А этот органично вписывается в архитектуру и никому не мешает.
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01.10.2020 14:45 Відповісти
И чем вам поперек горла красивый микрорайон с авторской архитектурой?
Звиздуйте в свой Афган и лепите там мазанки из ослиного помета!
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01.10.2020 15:07 Відповісти
Если завтра на месте твоего дома (тебя выкинут на улицу) построят красивый домик с " авторской архитектурой"?Но тебе там места не будет? Иначе запоешь!
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01.10.2020 18:47 Відповісти
Не ГраНд, а Град -- https://podolgrad-vintage.com.ua
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01.10.2020 15:32 Відповісти
Зеленського закликають зупинити будівництво "Поділ Гранд Вінтаж", - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5318
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01.10.2020 16:10 Відповісти
Меси чурбан ,что зеленые зарплату задерживают или работать заставили? Где недобиток востановленый завод по производству ИВЛ?
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01.10.2020 16:40 Відповісти
Нужно законодательно запретить продавать недостроенное жильё. Вообще странно, что при десятках тысяч обманутых инвесторов например Укрбуда, Микитась передвигается самостоятельно, а не при помощи кресла. То же самое с Аркадой - строили отличные дома по нормальной цене, СТРОИЛИ БЫ И ДАЛЬШЕ если бы Аваков не захотел свой кусок с каждой квартиры.
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01.10.2020 16:59 Відповісти
Ну пусть этот Подол тогда разваливается к херам. Я понимаю история, но об этом надо было раньше думать. Теперь две трети Подола как после второй мировой. Там по ночам ходить страшно, волки воют из развалин. Центр города мать его.
П.С. Главное понятно что хотят мокнуть боксера и тут же "Позже стало известно, что Нацполиция начала преследование активистов, выступавших против этой застройки." Это тоже Кличко или уже здобутки зеленовладдя?) Ну вот это и есть лицо нынешней власти, с чем вас и поздравляю.
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01.10.2020 18:43 Відповісти
 
 