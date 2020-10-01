Зеленського закликають зупинити будівництво "Поділ Гранд Вінтаж", - Масі Найєм

Хаотична забудова столиці сьогодні набула таких масштабів, що зупинити це свавілля може лише політична воля президента України Володимира Зеленського.

Таку думку у своєму відеозверненні у Facebook висловив український адвокат і громадський активіст Масі Найєм.

Він також закликав кандидатів на посаду мера Києва оприлюднити свої "дорожні карти" щодо боротьби з цією проблемою. "Настав час кандидатам у мери Києва публічно висловитися щодо своїх "дорожніх карт" у контексті боротьби зі столичними ЗЛОбудовниками. Бо якщо вони збираються з ними домовлятися - нащо нам ті вибори?" - написав він у коментарі до відео.

У самому зверненні Найєм, зокрема, зауважив, що "це і хаотична забудова, і отримання дозволів, які б неможливо було отримати без участі посадових осіб КМДА". "Зараз можу сказати детальніше про забудову на Подолі, яка називається "Поділ Гранд Вінтаж". Через цю забудову мешканці виходять на акції протесту, намагаються зупинити це будівництво. В них це не виходить. Так само це не виходить у суддів та правоохоронців. Навіть кримінальне провадження, яке зараз триває, намагалися замовчати дачею хабаря", - розповів Найєм.

Він наголосив, що наразі "немає жодного кандидата у мери, програма якого чітко могла б дати відповідь на те, як саме вони могли вирішити питання у цій сфері". "Саме по цьому будівництву, та і взагалі по будівництву на Подолі треба було б сказати набагато довше. Але я думаю, у вас буде ще час із цим розібратися і дати якусь відповідь, як саме ви будете із цим розбиратися. І наостанок питання саме до президента Володимира Зеленського: чи є у Вас політична воля вирішити питання хаотичної забудови в українській столиці? Бо якщо немає, то ви фактично нічим не відрізняєтесь від пана Порошенка", - резюмував Масі Наєм.

Раніше юрист повідомляв про те, що представники ТОВ "Едельбург Девелопмент", що будує елітний ЖК "Поділ Град Vintage" на земельній ділянці Українського товариства сліпих на Подолі в Києві, намагалися закрити кримінальне провадження проти себе, підкупивши слідчих ДБР. За його даними, за закриття справи забудовник пропонував правоохоронцям із ДБР понад $140 000.

Пізніше стало відомо, що Нацполіція почала переслідування активістів, які виступали проти цієї забудови. Зокрема, Тетяна Максименко розповіла, що до неї завітали з обшуками, які продовжувалися близько шести годин, при тому, що жінка проходить у справі лише як свідок.

Таке свавілля обурило громадських активістів. Так, екс-нардеп і відомий захисник історичної спадщини Києва Ігор Луценко записав відеозвернення, в якому назвав дії правоохоронців неприпустимими.

"Щодо переслідування активістів, які борються з незаконною забудовою "Поділ Гранд Вінтаж".

Таке трапляється раз на скількись років, щоб аж так знахабніли правоохоронці. Щоб за гроші забудовників пресувати самих активістів. От зараз, мабуть, випадок такий унікальний, коли очевидно, що незаконна забудова, у сліпих людей віджали ділянку, побудували там елітне майно, і людям зі сліпотою там нічого не дістанеться – це усьому Києву очевидно, що там відбувається. І тим не менше, щоб придушити усіх місцевих активних людей, хто має сміливість і скоріше терплячість протестувати – до них і було застосовано обвинувачення, буцімто вони хочуть задешево все купити. Хоча очевидно, що це звичайні кияни, які хочуть, щоб такого не траплялося ні в їхньому місті, ні в інших місцях. От їх і обвинувачують, що вони хочуть задешево цю багатоповерхівку купити. Очевидно, що це надумані звинувачення", - впевнений Ігор Луценко.