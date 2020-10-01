В Нагорном Карабахе воюют сирийские боевики, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что располагает твердыми сведениями о прибытии сирийских боевиков в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хочу быть очень ясным: мы располагаем сегодня уверенным образом информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули операционный театр джихадистских групп, чтобы попасть на операционный театр в Нагорном Карабахе. Это очень серьезный, новый факт, который меняет положение дел", - сказал Макрон.

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