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Новости Агрессия России против Украины
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В Нагорном Карабахе воюют сирийские боевики, - Макрон

В Нагорном Карабахе воюют сирийские боевики, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что располагает твердыми сведениями о прибытии сирийских боевиков в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хочу быть очень ясным: мы располагаем сегодня уверенным образом информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули операционный театр джихадистских групп, чтобы попасть на операционный театр в Нагорном Карабахе. Это очень серьезный, новый факт, который меняет положение дел", - сказал Макрон.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп, Макрон и Путин призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров, - заявление

Автор: 

боевик (16779) Сирия (3151) Нагорный Карабах (471) Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+29
И желтые желетки!
Господи какого идиота выбрали французы..... как мы похожи на французов....
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01.10.2020 16:34 Ответить
+20
Да какая разница кого мочить турецким Байрактарам.
Слава Азербайджану!!! Байрактарам Слава!!!
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01.10.2020 16:36 Ответить
+16
Беремо історію і охрініваємо, "православні" москалі знищили набагато більше українців, ніж мусульмани.
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01.10.2020 17:15 Ответить
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Да, забыл. Крым Украина отдала БЕЗ ВЫСТРЕЛА! Означает ли это что украинцы не могут воевать?! Нет, конечно; просто в стране на момент бардак творился. Такой же бардак был в Азербайджане в конце 80х. начале 90х.
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01.10.2020 22:46 Ответить
Пакистанцы тоже воюют. На стороне Азербайджана. И сами в Твиттере об этом пишут.
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01.10.2020 22:50 Ответить
меня заспамили когда я написал это 2 дня назад
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02.10.2020 00:12 Ответить
а меня пропустили. Наверное, потому что уже внизу новость.
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02.10.2020 21:37 Ответить
Друзі! Невже ви не перевіряєте інформацію на фейковість?! Введіть у Гуглі "France accuses Turkey of sending Syrian jihadists to Nagorno-Karabakh Reuters"
Тобто, ці джихадисти їдуть воювати на боці Азербажану, а не Вірменії. Це і так зрозуміло, бо вірмени - християни, і навряд чи ісламісти будуть віддавати своє життя за християнську Вірменію.
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01.10.2020 23:19 Ответить
Проверка информации многими комментаторами сводится к "нравится - не нравится". Если новость не нравится - значит фейк.
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02.10.2020 00:11 Ответить
ты мразь,следи за языком,иначе найду и будешь ползать на карачках.ты забыл про то как советская армия с азейрбайджанским омоном провела операцию "кольцо" и выселяло армян с родных сел?!погугли далбаежик.
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03.10.2020 23:30 Ответить
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