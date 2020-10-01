РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11800 посетителей онлайн
Новости Пожары в Украине
1 259 3

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек, - Офис генпрокурора

Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек, - Офис генпрокурора

По состоянию на 19.00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генпрокурора.

17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом направлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

"Общее количество пострадавших, погибших и размер убытков, причиненных пожарами, устанавливаются", - отмечено в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 11 тыс. га пылало на Луганщине, огонь угрожал 31 населенному пункту, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожар (5969) Луганская область (6509)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубенчик, что ты сегодян вякал, турист???
показать весь комментарий
01.10.2020 20:26 Ответить
"Но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей. Сейчас очень быстро работают наши, как военные, так и ГСЧС, полиция, все работают вместе", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3222304
показать весь комментарий
01.10.2020 21:05 Ответить
еще не вечер...не зря же ЗЕленский взял ситуацию на особый контроль
показать весь комментарий
01.10.2020 20:52 Ответить
 
 