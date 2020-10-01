Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек, - Офис генпрокурора

По состоянию на 19.00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генпрокурора.

17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом направлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

"Общее количество пострадавших, погибших и размер убытков, причиненных пожарами, устанавливаются", - отмечено в сообщении.

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