1 259 3
Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек, - Офис генпрокурора
По состоянию на 19.00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генпрокурора.
17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом направлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.
"Общее количество пострадавших, погибших и размер убытков, причиненных пожарами, устанавливаются", - отмечено в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Rhodesian
показать весь комментарий01.10.2020 20:26 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Коваленко Егор
показать весь комментарий01.10.2020 21:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вася Василенко #475042
показать весь комментарий01.10.2020 20:52 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль