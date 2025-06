Отчет российской фирмы, ранее частично принадлежавшей Зеленскому: убытки сократили, хотят увеличить продажи, - СМИ. ВИДЕО

Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 года являлся Владимир Зеленский, а по состоянию на данный момент до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась о своем бухгалтерском балансе и финансовых показателях за 2019 год. В компании отметили, что "не принимали решения о прекращении или сокращении деятельности", сократили убытки на 32% и объяснили, почему прокат фильмов приносит меньше доходов.

Журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый) проанализировали данные бухгалтерского баланса и "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 г.", которые компания опубликовала на российском Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, передает Цензор.НЕТ.

Руководитель "Грин Филмс" отмечает в представленных документах, что компания "не принимала решений о прекращении или сокращении деятельности", а наоборот "принимает меры для увеличения объемов продаж и снижения себестоимости".

В "Объяснении" говорится о том, что компания уже несколько лет подряд работает себе в убыток, тратя больше, чем зарабатывает. Но в 2019 году, несмотря на почти 50% сокращение доходов в целом, и в частности, и от предоставления прав на использование фильмов, "Грин Филмс" удалось уменьшить убытки на треть по сравнению с прошлым годом, до почти 5 000 000 рублей (около 1,7 миллиона гривен).

В отчете уменьшение доходов объясняют так: "Снижение выручки обусловлено тем, что основная часть прав на использование АВП (аудиовизуальной продукции. - Ред.) приходится на первые месяцы проката фильма в кинотеатрах, а в последующие периоды доход от использования фильмов снижается".

В то же время, из отчетности следует, что уменьшить убытки компании в основном удалось из-за сокращения административных расходов - в частности, оплаты труда и расходов на аренду помещений.

Также в "Грин Филмс" отчитались об уменьшении долговой нагрузки за 2019 на 12%, до более 170 000 000 рублей (или почти 58 000 000 гривен). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот, придерживаются обещаний перед кредиторами, чтобы продолжать работу.

В документе указано, что "Грин Филмс" обладает нематериальными активами, стоимость которых по состоянию на декабрь 2019 г. составила почти 137,2 миллиона рублей (почти 47 миллионов гривен). Это права на аудиовизуальные произведения: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", "Я буду рядом" и сценарий "The Replacement".

Также в "Объяснении" отчитались, что вернули Министерству культуры России 35 000 000 рублей (почти 12 миллионов гривен) на производство фильма "Вниз", а также проценты за пользование средствами федерального бюджета.

Сергей Шефир на просьбу "Схем" прокомментировать планы российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию, не ответил. Зато отметил: "Функции учредителя в коммерческих компаниях могут не совпадать с исполнительными должностями в этих же компаниях. Я не занимаю никаких должностей в органах управления кипрской компании, не отвечаю за операционную деятельность, не веду бухгалтерский учет и даже не проветриваю помещение офиса".

В начале 2019 "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют компании в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты, что закрыл бизнес в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".

Владимир Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал и извинился перед журналистами.

Тогда выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 000 000 рублей (почти 12 миллионов гривен) на финансирование фильма-триллера "Вниз" .

В марте "Схемы" сообщали, что Владимир Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева - автора "Студии Квартал-95".

Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. После этого доли в Green Family LTD распределились так: Андрей Яковлев - 20%, Борис Шефир - 15%, Сергей Шефир - 15%, Appex International LTD Тимура Миндича - 50%.

Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры - давние бизнес-партнеры Зеленского по "Кварталу 95". Тимур Миндич - соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.

21 мая 2019 г. Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского. Сын Сергея Шефира работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя.