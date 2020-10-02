Отчет российской фирмы, ранее частично принадлежавшей Зеленскому: убытки сократили, хотят увеличить продажи, - СМИ. ВИДЕО
Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 года являлся Владимир Зеленский, а по состоянию на данный момент до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась о своем бухгалтерском балансе и финансовых показателях за 2019 год. В компании отметили, что "не принимали решения о прекращении или сокращении деятельности", сократили убытки на 32% и объяснили, почему прокат фильмов приносит меньше доходов.
Журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый) проанализировали данные бухгалтерского баланса и "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 г.", которые компания опубликовала на российском Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, передает Цензор.НЕТ.
Руководитель "Грин Филмс" отмечает в представленных документах, что компания "не принимала решений о прекращении или сокращении деятельности", а наоборот "принимает меры для увеличения объемов продаж и снижения себестоимости".
В "Объяснении" говорится о том, что компания уже несколько лет подряд работает себе в убыток, тратя больше, чем зарабатывает. Но в 2019 году, несмотря на почти 50% сокращение доходов в целом, и в частности, и от предоставления прав на использование фильмов, "Грин Филмс" удалось уменьшить убытки на треть по сравнению с прошлым годом, до почти 5 000 000 рублей (около 1,7 миллиона гривен).
В отчете уменьшение доходов объясняют так: "Снижение выручки обусловлено тем, что основная часть прав на использование АВП (аудиовизуальной продукции. - Ред.) приходится на первые месяцы проката фильма в кинотеатрах, а в последующие периоды доход от использования фильмов снижается".
В то же время, из отчетности следует, что уменьшить убытки компании в основном удалось из-за сокращения административных расходов - в частности, оплаты труда и расходов на аренду помещений.
Также в "Грин Филмс" отчитались об уменьшении долговой нагрузки за 2019 на 12%, до более 170 000 000 рублей (или почти 58 000 000 гривен). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот, придерживаются обещаний перед кредиторами, чтобы продолжать работу.
В документе указано, что "Грин Филмс" обладает нематериальными активами, стоимость которых по состоянию на декабрь 2019 г. составила почти 137,2 миллиона рублей (почти 47 миллионов гривен). Это права на аудиовизуальные произведения: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", "Я буду рядом" и сценарий "The Replacement".
Также в "Объяснении" отчитались, что вернули Министерству культуры России 35 000 000 рублей (почти 12 миллионов гривен) на производство фильма "Вниз", а также проценты за пользование средствами федерального бюджета.
Сергей Шефир на просьбу "Схем" прокомментировать планы российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию, не ответил. Зато отметил: "Функции учредителя в коммерческих компаниях могут не совпадать с исполнительными должностями в этих же компаниях. Я не занимаю никаких должностей в органах управления кипрской компании, не отвечаю за операционную деятельность, не веду бухгалтерский учет и даже не проветриваю помещение офиса".
В начале 2019 "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют компании в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты, что закрыл бизнес в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".
Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".
Владимир Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал и извинился перед журналистами.
Тогда выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 000 000 рублей (почти 12 миллионов гривен) на финансирование фильма-триллера "Вниз" .
В марте "Схемы" сообщали, что Владимир Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева - автора "Студии Квартал-95".
Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. После этого доли в Green Family LTD распределились так: Андрей Яковлев - 20%, Борис Шефир - 15%, Сергей Шефир - 15%, Appex International LTD Тимура Миндича - 50%.
Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры - давние бизнес-партнеры Зеленского по "Кварталу 95". Тимур Миндич - соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.
21 мая 2019 г. Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского. Сын Сергея Шефира работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя.
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
Триходівочка.
https://twitter.com/fairyboar
Fairyboar
@fairyboar
·https://twitter.com/fairyboar/status/1311281925353603079 30 сент.
29.09.2015 року - від рук агресора гинуть та становляться каліками як військові, так і цивільні українці. Президент Порошенко у цей день з трибуни Генасамблеї ООН, захищає та відстоює суверенітет України, і саме ж в цей день Зеленський "прікольно шутіт"...
https://twitter.com/i/status/1311281925353603079
И с 2015 фабрика арестована, чтобы не мог продать.
Квартирка Зели в Крыму и бизнес в россии не арестованы, а наращивают прибыль при преЗеденте.
В каком году первый раз наложен арест на фабрику?
По квартире Зели в Крыму и бизнесам в россии возражениий у Хмары нет.
обломайся, гнида фсбешная
Сегодня история про ближайшее окружение Зеленского, а в ответ "к чему эти вбросы?".
"Російська компанія «Грин Филмс», співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір."
Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".
Владимир Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал и извинился перед журналистами.Источник: https://censor.net/ru/n3222489
Вот это не достаточная причина для публикации?
Зеля нарушил закон и обещал уйти сам в таком случае.
Но опять сбрехал.
Жаль только, что этот гешефт - наша страна.
Спасибо 73% дебилов...
Или Зелибобе можно?
служебный романбизнес на крови
а всем "актывистам" надо самим себе у себя на кухне газ российский перекрыть.