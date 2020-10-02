"Народжені перемагати": в Киеве пройдет встреча с защитниками Донецкого аэропорта

Ко Дню защитника Украины в Киеве состоится встреча с воинами 90-го отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова - батальона, который комплектовался исключительно из добровольцев. Бойцы 90-го батальона участвовали в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады, также они защищали Пески, Опытное, Водяное, промзону Авдеевки.

Встреча состоится 8 октября в 18:30 в Национальном музее Революции Достоинства (Майдан Независимости, 18/2). О войне киевлянам расскажут подполковник Виталий Баранов (Биба), бойцы Руслан Боровик (Багдад), Дэвид Давыдов (Легионер) и Андрей Шишук (Север), который выжил после взрыва 20 января и вытаскивал из-под завалов аэропорта погибших побратимов, сообщает Цензор.НЕТ.

Также слово будет Нина Брановицкая, мама погибшего бойца 90-го батальона Игоря Брановицкого.

"Очень важно помнить, что война продолжается. Лично для меня важно делать такие мероприятия, чтобы напоминать об этом людям, чтобы не расслабляться. Враг не дремлет, враг продолжает бои. И восток мы до сих пор не вернули, как и не вернули Крым. Важно, чтобы люди понимали, те кто защищал и защищает нашу страну - это обычные люди, которые жили обычной жизнью, они жили и живут рядом с нами. Обычные люди, чрезвычайные поступки ... - рассказывает Цензор.НЕТ Юлия Смирнова, волонтер, одна из организаторов встречи. - 90-й батальон в свое время комплектовался из добровольцев, и за короткое время бойцы подразделения стали известны своими победами в тяжелых боях за Донецкий аэропорт".

"Подобные мероприятия мы организовываем часто - это и встречи к памятным датам, и дни фронтовой поэзии, - продолжает Юлия Смирнова. - На все мероприятия могут приходить все желающие, но сейчас необходимо быть в маске, перчатках и, конечно, соблюдать дистанцию. Также в условиях карантина необходимо предварительно зарегистрироваться, форма регистрации нашего события на Фейсбуке. В форме регистрации можно сразу задать вопросы спикерам - и потом получить ответ на этот вопрос во время дискуссии. Приходите с хорошим настроением!"