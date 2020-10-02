"Народжені перемагати": у Києві відбудеться зустріч із захисниками Донецького аеропорту

До Дня захисника України в Києві відбудеться зустріч із воїнами 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова - батальйону, який комплектувався виключно з добровольців. Бійці 90-го батальйону брали участь у боях за Донецький аеропорт у 2014-2015 роках у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади, також вони захищали Піски, Опитне, Водяне, промзону Авдіївки.

Зустріч відбудеться 8 жовтня о 18:30 у Національному музеї Революції Гідності (Майдан Незалежності, 18/2). Про війну киянам розкажуть підполковник Віталій Баранов (Біба), бійці Руслан Боровик (Багдад), Девід Давідов (Легіонер) і Андрій Шишук (Сєвєр), який вижив після вибуху 20 січня та витягував з-під завалів аеропорту загиблих побратимів, повідомляє Цензор.НЕТ .

Також слово матиме Ніна Брановицька, мама загиблого бійця 90-го батальйону Ігоря Брановицького.

"Дуже важливо пам'ятати, що війна триває, не забувати. Особисто для мене важливо робити такі заходи, щоб нагадувати про це людям, щоб не розслаблятися. Ворог не спить, ворог продовжує бої. І Схід ми ще досі не повернули, як і не повернули Крим. Важливо, щоб люди розуміли, ті хто захищав та захищає нашу країну - це звичайні люди, які жили звичайним життям, вони жили та живуть поруч з нами. Звичайні люди, надзвичайні вчинки... - розповідає Цензор.НЕТ Юлія Смірнова, волонтерка, одна з організаторів зустрічі. – 90-й батальйон свого часу комплектувався з добровольців, і за короткий час бійці підрозділу стали відомими своїми звитягами у важких боях за Донецький аеропорт".

"Подібні заходи ми організовуємо часто - це і зустрічі до пам'ятних дат, і дні фронтової поезії, - продовжує Юлія Смірнова. - На усі заходи можуть приходити усі охочі, але зараз необхідно бути у масці, рукавичках і, звичайно, дотримуватися дистанції. Також в умовах карантину необхідно попередньо зареєструватися, форма реєстрації є у нашій події на фейсбуці. У формі реєстрації можна одразу поставити питання спікерам - і потім отримати відповідь на це питання під час дискусії. Приходьте з гарним настроєм!"