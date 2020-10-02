Киев заранее подготовился к началу отопительного сезона, - Кличко

Киев подготовился к отопительному сезону заранее и готов к запуску тепла.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

"Город заранее подготовился к началу отопительного сезона. И, в случае необходимости, мы уже можем подавать тепло. На сегодня к включению отопления готовы 93 процента домов, которые обслуживают коммунальные предприятия", - сказал Кличко.

Впрочем, по словам мэра, проблемы могут возникнуть в ЖСК, ОСМД, ведомственных домах, которые не обслуживает "Киевтеплоэнерго". Эти дома готовы к приему тепла только на 40% .

"Я в очередной раз призываю управляющие компании таких домов - немедленно осуществить все необходимые регламентные работы. Если нужна помощь - город может ее предоставить. Также необходимо проверить, нет ли задолженности за предыдущие годы. И если есть - погасить", - отметил мэр.

По ремонту теплотрасс, он отметил, что столица продолжает масштабное обновление теплосетей. Этим не занимались в Киеве комплексно десятками лет.

"За два последних года мы уже заменили 230 км теплотрасс на наиболее аварийных участках. Также устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний, - сообщил мэр столицы. - Работы много, потому что хозяйство большое и долго было заброшенным. Обновление сетей - это и колоссальные средства. Но мы взялись. И продолжим эту работу ", - отметил Виталий Кличко.