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Киев заранее подготовился к началу отопительного сезона, - Кличко

Киев подготовился к отопительному сезону заранее и готов к запуску тепла.

 Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

"Город заранее подготовился к началу отопительного сезона. И, в случае необходимости, мы уже можем подавать тепло. На сегодня к включению отопления готовы 93 процента домов, которые обслуживают коммунальные предприятия", - сказал Кличко.

Впрочем, по словам мэра, проблемы могут возникнуть в ЖСК, ОСМД, ведомственных домах, которые не обслуживает "Киевтеплоэнерго". Эти дома готовы к приему тепла только на 40% .

"Я в очередной раз призываю управляющие компании таких домов - немедленно осуществить все необходимые регламентные работы. Если нужна помощь - город может ее предоставить. Также необходимо проверить, нет ли задолженности за предыдущие годы. И если есть - погасить", - отметил мэр.

По ремонту теплотрасс, он отметил, что столица продолжает масштабное обновление теплосетей. Этим не занимались в Киеве комплексно десятками лет.

"За два последних года мы уже заменили 230 км теплотрасс на наиболее аварийных участках. Также устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний, - сообщил мэр столицы. - Работы много, потому что хозяйство большое и долго было заброшенным. Обновление сетей - это и колоссальные средства. Но мы взялись. И продолжим эту работу ", - отметил Виталий Кличко.

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Киев (25670) Кличко Виталий (4652) отопительный сезон (530)


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подготовился , - Кличко/ В контрасте с заявами кодлана Коломойского:может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите результат, - Зеленский/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль/ Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль: рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.И -шедевр-я не знаю. Шмыгаль.
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02.10.2020 17:24 Ответить
Кличко вважає, що зробив щось грандіозно екстраординарне? Напевне Віталікові вже пора відкрити секрет, що так діють всі притомні меры всіх цивілізованих міст і не лише у Європі.
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02.10.2020 17:30 Ответить
Він зробив те, що повинен робити відповідальний мер міста. Підготував столицю до опалювального сезону і поінформував киян про зроблену роботу. Зробив так, як "діють всі притомні меры всіх цивілізованих міст і не лише у Європі".
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02.10.2020 18:12 Ответить
Ви впевнені, що притомні мери європейських міст поїдають перед виборами свою буденну роботу, як величезне досягнення? Наприклад, у Празі я ніколи такого не чув від керівника міста. Там така робота не афвшується і чомусь вважається, як само собою зрозуміла річ, за яку і отримує зарплатню керівник міста.
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02.10.2020 18:29 Ответить
Якщо ви не чули, то це не означає, що мер Праги не звітує про свою роботу перед виборцями і містянами. Ви не бачили, бо іноземці, проживаючи у якомусь місті, не помічають багато таких речей, які бачать місцеві мешканці того міста.
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03.10.2020 01:43 Ответить
А Ви знаєте, що наприклад чехи не знають прізвищ більшість своїх міністрів, і значна частини не знає прізвищ мера свого міста. Це правда. Поїдьтеі спитайте простого чеха. І я завжди уе ставлю приклад. Знаєте, чому? Коли я купую крісло, мені не потрібне прізвище людини, яка його зробила. Як не потрібне прізвище пекарня, який спік буханець хліба, який я щойно купив. Я повинен знати одне - кожен сумлінно виконує свою роботу, за яку отримує платню. І цього достатньо. Бо якщо не так, то потрібно змінювати цих людей. Все.
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03.10.2020 04:41 Ответить
Киев заранее подготовился к началу отопительного сезона, - Кличко

Я бы сказал, что даже чересчур заранее. Шо, не ймется бабла срубить теплокоммунальщикам? Опять будем улицу отапливать половину сезона?
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02.10.2020 17:36 Ответить
У людей теперь не будет денег , чтобы расплатиться с мафией за тепло. В прошедшую теплую зиму никто по-честному даже не собирался регулировать подачу тепла в зависимости от уличной температуры , как обещали , жулики ...
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02.10.2020 18:10 Ответить
В смысле цены повысили?
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03.10.2020 14:47 Ответить
 
 