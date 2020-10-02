Київ заздалегідь підготувався до початку опалювального сезону, - Кличко

Київ підготувався до опалювального сезону заздалегідь і готовий до запуску тепла.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на питання від ЗМІ.

"Місто заздалегідь підготувалося до початку опалювального сезону. І, в разі необхідності, ми вже можемо подавати тепло. На сьогодні до включення опалення готові 93 відсотки будинків, які обслуговують комунальні підприємства", - сказав Кличко.

Втім, за словами мера, проблеми можуть виникнути в ЖБК, ОСББ, відомчих будинках, які не обслуговує "Київтеплоенерго". Ці будинки готові до прийому тепла тільки на 40%.

"Я вчергове закликаю керуючі компанії таких будинків - негайно здійснити всі необхідні регламентні роботи. Якщо потрібна допомога - місто може її надати. Також необхідно перевірити, чи немає заборгованості за попередні роки. І якщо є - погасити", - зазначив мер.

Щодо ремонту теплотрас, він зазначив, що столиця продовжує масштабне оновлення тепломереж. Цим не займалися в Києві комплексно десятками років.

"За два останні роки ми вже замінили 230 км теплотрас на найбільш аварійних ділянках. Також усунули 6500 пошкоджень на тепломережах і пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань, - повідомив мер столиці. - Роботи багато, тому що господарство велике і довго було занедбаним. Оновлення мереж - це і колосальні кошти. Але ми взялися. І продовжимо цю роботу", - зазначив Віталій Кличко.