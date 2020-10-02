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Новини
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Київ заздалегідь підготувався до початку опалювального сезону, - Кличко

Київ підготувався до опалювального сезону заздалегідь і готовий до запуску тепла.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на питання від ЗМІ.

"Місто заздалегідь підготувалося до початку опалювального сезону. І, в разі необхідності, ми вже можемо подавати тепло. На сьогодні до включення опалення готові 93 відсотки будинків, які обслуговують комунальні підприємства", - сказав Кличко.

Втім, за словами мера, проблеми можуть виникнути в ЖБК, ОСББ, відомчих будинках, які не обслуговує "Київтеплоенерго". Ці будинки готові до прийому тепла тільки на 40%.

"Я вчергове закликаю керуючі компанії таких будинків - негайно здійснити всі необхідні регламентні роботи. Якщо потрібна допомога - місто може її надати. Також необхідно перевірити, чи немає заборгованості за попередні роки. І якщо є - погасити", - зазначив мер.

Щодо ремонту теплотрас, він зазначив, що столиця продовжує масштабне оновлення тепломереж. Цим не займалися в Києві комплексно десятками років.

"За два останні роки ми вже замінили 230 км теплотрас на найбільш аварійних ділянках. Також усунули 6500 пошкоджень на тепломережах і пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань, - повідомив мер столиці. - Роботи багато, тому що господарство велике і довго було занедбаним. Оновлення мереж - це і колосальні кошти. Але ми взялися. І продовжимо цю роботу", - зазначив Віталій Кличко.

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Київ (19646) Кличко Віталій (3527) опалювальний сезон (1754)


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02.10.2020 17:24 Відповісти
Кличко вважає, що зробив щось грандіозно екстраординарне? Напевне Віталікові вже пора відкрити секрет, що так діють всі притомні меры всіх цивілізованих міст і не лише у Європі.
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02.10.2020 17:30 Відповісти
Він зробив те, що повинен робити відповідальний мер міста. Підготував столицю до опалювального сезону і поінформував киян про зроблену роботу. Зробив так, як "діють всі притомні меры всіх цивілізованих міст і не лише у Європі".
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02.10.2020 18:12 Відповісти
Ви впевнені, що притомні мери європейських міст поїдають перед виборами свою буденну роботу, як величезне досягнення? Наприклад, у Празі я ніколи такого не чув від керівника міста. Там така робота не афвшується і чомусь вважається, як само собою зрозуміла річ, за яку і отримує зарплатню керівник міста.
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02.10.2020 18:29 Відповісти
Якщо ви не чули, то це не означає, що мер Праги не звітує про свою роботу перед виборцями і містянами. Ви не бачили, бо іноземці, проживаючи у якомусь місті, не помічають багато таких речей, які бачать місцеві мешканці того міста.
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03.10.2020 01:43 Відповісти
А Ви знаєте, що наприклад чехи не знають прізвищ більшість своїх міністрів, і значна частини не знає прізвищ мера свого міста. Це правда. Поїдьтеі спитайте простого чеха. І я завжди уе ставлю приклад. Знаєте, чому? Коли я купую крісло, мені не потрібне прізвище людини, яка його зробила. Як не потрібне прізвище пекарня, який спік буханець хліба, який я щойно купив. Я повинен знати одне - кожен сумлінно виконує свою роботу, за яку отримує платню. І цього достатньо. Бо якщо не так, то потрібно змінювати цих людей. Все.
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03.10.2020 04:41 Відповісти
Киев заранее подготовился к началу отопительного сезона, - Кличко

Я бы сказал, что даже чересчур заранее. Шо, не ймется бабла срубить теплокоммунальщикам? Опять будем улицу отапливать половину сезона?
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02.10.2020 17:36 Відповісти
У людей теперь не будет денег , чтобы расплатиться с мафией за тепло. В прошедшую теплую зиму никто по-честному даже не собирался регулировать подачу тепла в зависимости от уличной температуры , как обещали , жулики ...
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02.10.2020 18:10 Відповісти
В смысле цены повысили?
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03.10.2020 14:47 Відповісти
 
 