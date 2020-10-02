За минувшие сутки полиция задержала 6 нелегальных туристов в зоне отчуждения ЧАЭС. ФОТО

Нарушители незаконно проникли в зону отчуждения минуя контрольно-пропускные пункты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

В сообщении отмечается: "Так, во время патрулирования полицейские зоны ЧАЭС обнаружили группу молодых вблизи Села Глинка. Четверо 22-летних ребят приехали в зону ЧАЭС из столицы с целью экстремального туризма.

Еще двух, незаконных "туристов" правоохранители обнаружили у железнодорожной станции "Семиходы". Ими оказались киевляне 27 и 23 лет."

"В отношении всех нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы административных дел направлены в суд для принятия решения", - подчеркнули в полиции.







