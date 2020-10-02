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Новости
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За минувшие сутки полиция задержала 6 нелегальных туристов в зоне отчуждения ЧАЭС. ФОТО

Нарушители незаконно проникли в зону отчуждения минуя контрольно-пропускные пункты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

В сообщении отмечается: "Так, во время патрулирования полицейские зоны ЧАЭС обнаружили группу молодых вблизи Села Глинка. Четверо 22-летних ребят приехали в зону ЧАЭС из столицы с целью экстремального туризма.

Еще двух, незаконных "туристов" правоохранители обнаружили у железнодорожной станции "Семиходы". Ими оказались киевляне 27 и 23 лет."

"В отношении всех нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы административных дел направлены в суд для принятия решения", - подчеркнули в полиции.

За минувшие сутки полиция задержала 6 нелегальных туристов в зоне отчуждения ЧАЭС 01
За минувшие сутки полиция задержала 6 нелегальных туристов в зоне отчуждения ЧАЭС 02

Автор: 

ЧАЭС (569) Зона отчуждения (280) сталкеры (3)


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Топ комментарии
+4
S.T.A.L.K.E.R тайные тропы 3
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02.10.2020 20:45 Ответить
+3
Монолит ищут, че непонятного?
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02.10.2020 20:33 Ответить
+3
говновлогеры я брюкзак себе конфисковал- иди маслину поймай и сапожищи хреновые получи фраер не духарься
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03.10.2020 01:32 Ответить
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Монолит ищут, че непонятного?
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02.10.2020 20:33 Ответить
bad guys.
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02.10.2020 20:34 Ответить
За минулу добу згоріли тисячі гектарів лісу на Луганщині.
Нехай влада іде ***** з такими здобутками у безпеці ЧАЕС
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02.10.2020 20:44 Ответить
S.T.A.L.K.E.R тайные тропы 3
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02.10.2020 20:45 Ответить
Тень Чернобыля
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02.10.2020 21:54 Ответить
о, кормилец, с чем пришел?) Фельдшер на стадионе Припяти
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03.10.2020 00:28 Ответить
кал оф припять
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03.10.2020 01:33 Ответить
ЗЕПЕДА догоняли в велопробержке,зачем? Поц в Черновцах себя показал с уличным типа
музухантой(за наши,пиля,налоги)...
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02.10.2020 20:54 Ответить
це хлопці правосекі збирають матеріали для подарунку масковскаму царю
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02.10.2020 22:30 Ответить
говновлогеры я брюкзак себе конфисковал- иди маслину поймай и сапожищи хреновые получи фраер не духарься
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03.10.2020 01:32 Ответить
 
 