Общий объем займов по кредитам "5-7-9%" превысил 9 млрд гривен, - Шмыгаль
Общий объем займов по кредитам для малого и среднего бизнеса "5-7-9" превысил 9 миллиардов гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в facebook.
"Последний месяц четко продемонстрировал, что программа доступных кредитов для МСБ "5-7-9" преуспела. Общий объем займов уже превысил 9 млрд грн", - написал он.
Также Шмыгаль отметил, что почти 4 тысяч бизнесов уже воспользовались программой.
А на следующий год на программы доступного кредитования для бизнеса в бюджете заложено 12 млрд грн, напомнил премьер.
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+6 Eugeniusz 1
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+4 Макс Полиграф
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+2 Саша Безбашенный
показать весь комментарий04.10.2020 15:51 Ответить Ссылка
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