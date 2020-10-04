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Общий объем займов по кредитам "5-7-9%" превысил 9 млрд гривен, - Шмыгаль

Общий объем займов по кредитам

Общий объем займов по кредитам для малого и среднего бизнеса "5-7-9" превысил 9 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в facebook.

"Последний месяц четко продемонстрировал, что программа доступных кредитов для МСБ "5-7-9" преуспела. Общий объем займов уже превысил 9 млрд грн", - написал он.

Также Шмыгаль отметил, что почти 4 тысяч бизнесов уже воспользовались программой.

А на следующий год на программы доступного кредитования для бизнеса в бюджете заложено 12 млрд грн, напомнил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, - Шмыгаль

Автор: 

бизнес (1622) кредит (2378) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+6
Бред. Зеленые ворюги во главе с каломойским придумали новую схему по воровству денег с бюджета!
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04.10.2020 15:53 Ответить
+4
А можно опубликовать список заемщиков?
Сразу все станет понятно, что это за "малый и средний бизнес"
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04.10.2020 16:20 Ответить
+2
ВотжЫж здорово!
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04.10.2020 15:51 Ответить
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ВотжЫж здорово!
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04.10.2020 15:51 Ответить
Ужасно здорово, это здорово просто ужасает.
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04.10.2020 15:55 Ответить
9 млрд. грн це дуже мало, говорити про успіх програми кредитування ще зарано. Потрібно збільшувати розмір кредитів до 30 млн. грн.
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04.10.2020 16:19 Ответить
Бред. Зеленые ворюги во главе с каломойским придумали новую схему по воровству денег с бюджета!
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04.10.2020 15:53 Ответить
Раздать деньги не проблема. Проблема потом назад их получить. Так же как проблема получить эффект от их вложения в бизнес в наших реалиях.
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04.10.2020 15:56 Ответить
Все эти кредиты получили фирмы приближенные к власти, в фейсбуке куча отзывов реальных предпринимателей, и им всем отказывают по разным надуманным причинам...
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04.10.2020 16:03 Ответить
займов по кредитам "5-7-9%"/ проценты, игровые автоматы, продажа украинских заводов и земли, ломбарды (Разумков)-бизнес кодлана Коломойского.Грабёж украинцев по сути.
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04.10.2020 16:07 Ответить
Где Взять..Упыри зелёные
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04.10.2020 16:17 Ответить
А можно опубликовать список заемщиков?
Сразу все станет понятно, что это за "малый и средний бизнес"
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04.10.2020 16:20 Ответить
Такими темпами до кінця року може вийти аж 300 млн євро,це приблизно гонорар Мейвейзера за можливий бій з Макгрегором,силами одного промоутера.
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04.10.2020 16:39 Ответить
Загальний обсяг позик за кредитами "5-7-9%" перевищив 9 млрд гривень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7239
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04.10.2020 16:49 Ответить
вся прислуга барыжного цирка и ее холую поправили свое финансовое положение, за счет овец.
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04.10.2020 16:55 Ответить
9 миллиардов гривен на 40 миллионов Украинцев, это пустяки. Вот, Задница, Ким Кардашьян, застрахована на 21 миллион долларов.
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04.10.2020 17:18 Ответить
позичальники беня з рудим?
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04.10.2020 17:33 Ответить
 
 