Загальний обсяг позик за кредитами "5-7-9%" перевищив 9 млрд гривень, - Шмигаль
Загальний обсяг позик за кредитами для малого і середнього бізнесу "5-7-9" перевищив 9 мільярдів гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці.
"Останній місяць чітко продемонстрував, що програма доступних кредитів для МСБ" 5-7-9 "досягла успіху. Загальний обсяг позик вже перевищив 9 млрд грн", - написав він.
Також Шмигаль зазначив, що майже 4 тисячі бізнесів вже скористалися програмою.
А на наступний рік на програми доступного кредитування для бізнесу в бюджеті закладено 12 млрд грн, нагадав прем'єр.
Топ коментарі
+6 Eugeniusz 1
показати весь коментар04.10.2020 15:53 Відповісти Посилання
+4 Макс Полиграф
показати весь коментар04.10.2020 16:20 Відповісти Посилання
+2 Саша Безбашенный
показати весь коментар04.10.2020 15:51 Відповісти Посилання
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