Загальний обсяг позик за кредитами "5-7-9%" перевищив 9 млрд гривень, - Шмигаль

Загальний обсяг позик за кредитами для малого і середнього бізнесу "5-7-9" перевищив 9 мільярдів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці.

"Останній місяць чітко продемонстрував, що програма доступних кредитів для МСБ" 5-7-9 "досягла успіху. Загальний обсяг позик вже перевищив 9 млрд грн", - написав він.

Також Шмигаль зазначив, що майже 4 тисячі бізнесів вже скористалися програмою.

А на наступний рік на програми доступного кредитування для бізнесу в бюджеті закладено 12 млрд грн, нагадав прем'єр.

Також читайте: Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії, - Шмигаль