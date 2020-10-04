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Новини
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Загальний обсяг позик за кредитами "5-7-9%" перевищив 9 млрд гривень, - Шмигаль

Загальний обсяг позик за кредитами

Загальний обсяг позик за кредитами для малого і середнього бізнесу "5-7-9" перевищив 9 мільярдів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці.

"Останній місяць чітко продемонстрував, що програма доступних кредитів для МСБ" 5-7-9 "досягла успіху. Загальний обсяг позик вже перевищив 9 млрд грн", - написав він.

Також Шмигаль зазначив, що майже 4 тисячі бізнесів вже скористалися програмою.

А на наступний рік на програми доступного кредитування для бізнесу в бюджеті закладено 12 млрд грн, нагадав прем'єр.

Також читайте: Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії, - Шмигаль

бізнес (2012) кредит (3863) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+6
Бред. Зеленые ворюги во главе с каломойским придумали новую схему по воровству денег с бюджета!
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04.10.2020 15:53 Відповісти
+4
А можно опубликовать список заемщиков?
Сразу все станет понятно, что это за "малый и средний бизнес"
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04.10.2020 16:20 Відповісти
+2
ВотжЫж здорово!
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04.10.2020 15:51 Відповісти
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ВотжЫж здорово!
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04.10.2020 15:51 Відповісти
Ужасно здорово, это здорово просто ужасает.
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04.10.2020 15:55 Відповісти
9 млрд. грн це дуже мало, говорити про успіх програми кредитування ще зарано. Потрібно збільшувати розмір кредитів до 30 млн. грн.
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04.10.2020 16:19 Відповісти
Бред. Зеленые ворюги во главе с каломойским придумали новую схему по воровству денег с бюджета!
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04.10.2020 15:53 Відповісти
Раздать деньги не проблема. Проблема потом назад их получить. Так же как проблема получить эффект от их вложения в бизнес в наших реалиях.
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04.10.2020 15:56 Відповісти
Все эти кредиты получили фирмы приближенные к власти, в фейсбуке куча отзывов реальных предпринимателей, и им всем отказывают по разным надуманным причинам...
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04.10.2020 16:03 Відповісти
займов по кредитам "5-7-9%"/ проценты, игровые автоматы, продажа украинских заводов и земли, ломбарды (Разумков)-бизнес кодлана Коломойского.Грабёж украинцев по сути.
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04.10.2020 16:07 Відповісти
Где Взять..Упыри зелёные
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04.10.2020 16:17 Відповісти
А можно опубликовать список заемщиков?
Сразу все станет понятно, что это за "малый и средний бизнес"
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04.10.2020 16:20 Відповісти
Такими темпами до кінця року може вийти аж 300 млн євро,це приблизно гонорар Мейвейзера за можливий бій з Макгрегором,силами одного промоутера.
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04.10.2020 16:39 Відповісти
Загальний обсяг позик за кредитами "5-7-9%" перевищив 9 млрд гривень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7239
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04.10.2020 16:49 Відповісти
вся прислуга барыжного цирка и ее холую поправили свое финансовое положение, за счет овец.
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04.10.2020 16:55 Відповісти
9 миллиардов гривен на 40 миллионов Украинцев, это пустяки. Вот, Задница, Ким Кардашьян, застрахована на 21 миллион долларов.
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04.10.2020 17:18 Відповісти
позичальники беня з рудим?
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04.10.2020 17:33 Відповісти
 
 