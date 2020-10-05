В Черновицкой области около 20 пациентов повторно заболели COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области зафиксировали уже около 20 случаев повторного заболевания COVID-19.

Об этом в Фейсбуке сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Не важно, в какой мы зоне карантина - красной, оранжевой, желтой или зеленой. Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать санитарными нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию - это обязанность каждого из нас. Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме", - отметила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак.

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В облгосадминистрации отметили, что с 5 октября начало действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому Черновицкая область остается в оранжевой зоне. Но несмотря на это, количество новых случаев заражения коронавирусом ежедневно превышает сотню.