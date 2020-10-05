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Новости Местные выборы-2020
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Голубова в судебном порядке сняли с избирательной гонки в Одессе

Голубова в судебном порядке сняли с избирательной гонки в Одессе

Теризбирком в нарушение избирательного права зарегистрировал Дмитрия Голубова кандидатом.

2 октября в Одесском окружном суде рассматривалось дело в отношении неправомерных действий членов Одесской городской территориальной избирательной комиссии в отношении кандидата на пост одесского городского головы Дмитрия Голубова.

На основании предложенных суду документов стало известно, что теризбирком в нарушение избирательного права зарегистрировал Дмитрия Голубова кандидатом, сообщает comments.ua, пишет ТСН.

Как оказалось, Дмитрий Голубов внес необходимый залог за участие в избирательной гонке от имени Одесской городской организации Политической партии "Блок Дмитрия Голубова", но по факту прохождение указанных денег происходило путем внесения средств посторонним лицом – Палпатином Дмитрием Викторовичем.

Какое отношение Дмитрий Палпатин имеет к политической партии "Блок Дмитрия Голубова", юридически не доказано. Также непонятно и происхождение денег, внесенных Дмитрием Палпатином в качестве залога. На основании грубого нарушения избирательного права, Одесский окружной суд принял решение о неправомерных действиях Одесской городской территориальной избирательной комиссии и отмене регистрации Дмитрия Голубова кандидатом на пост городского головы. 

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местные выборы (2752) Одесса (7921) отмена (160) регистрация (291) суд (25144) Голубов (10)


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Придётся ему Чубакку вместо себя предложить.
Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів в Одесі - Цензор.НЕТ 4987
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05.10.2020 13:49 Ответить
Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів в Одесі - Цензор.НЕТ 6185
Забавно, Энакен.

Они думают меня остановить.
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05.10.2020 15:04 Ответить
Кощунству - нет предела.
Кандидат в мэры Одессы наплодил билбордов, на которых он воздел руки к Небу и на него сходит белый голубь.Когда видишь на предвыборных рекламах упитанные лица бесстыдных пророссийских дважды судимых сепаратистов рвущихся к владе, с криминальной печатью на челе, - возникает тошнотворный рефлекс. Голубь, по Евангелию, символ Духа Святого. Использовать Божественную символику в предвыборной гонке - кощунство. Мы надеемся, что Вседержитель должным образом отреагирует на богохульство кандидата и подражатель Иисусу Христу окажется на Суде у белого Престола стоящим с левой стороны.
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05.10.2020 15:51 Ответить
Расчистили труханову дорогу. Демократия, мля.
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05.10.2020 17:18 Ответить
Ой, прям таки расчистили))) Всего каких-то 20 кандидатов!---никакой демократии!
Вообще-то в лидерах труха и ********---мне трудно сказать кто из них хуже!
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05.10.2020 23:59 Ответить
 
 