Энергетики требуют от депутатов безотлагательно решить проблему долгов на энергорынке

Скорейшее принятие депутатами законопроекта о выпуске ОВГЗ для погашения долгов энергетическом рынке Украины, в частности перед производителями "зеленой" электроэнергии, позволит государству преодолеть кризис и выполнить свои обязательства.

Об этом говорится в обращении Первой энергетической ассоциации Украины в комитеты Верховной Рады по вопросам бюджета и по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В частности, в письме отмечается, что несмотря на подписанный Меморандум о взаимопонимании, а также принятый Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (№ 810-IX от 21.07.2020) производители электрической энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не получают 100% расчетов по зеленому тарифу.

"Невыполнение в полном объеме государством своих обязательств по текущей оплате электроэнергии ставит под сомнение выполнение и обязательств государства по обеспечению погашения долга перед производителями ВИЭ в размере 40% от общего долга, сформировавшегося по состоянию на 1 августа 2020 года", - отмечается в обращении.

В Первой энергетической ассоциации призвали депутатов поддержать законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год по поддержке производства электрической энергии из альтернативных источников энергии "(№4151), что по их мнению, обеспечит выполнение государством обязательств перед производителями ВИЭ в полном объеме через выпуск ОВГЗ для погашения задолженности перед ними.

Ранее глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что парламент может на законодательном уровне решить проблему задолженности на энергорынке через выпуск ОВГЗ.

Как сообщалось, 28 сентября депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд гривен для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та - перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Как отметила нардеп Людмила Буймистер, выпуск ОВГЗ позволит решить долговую проблему на энергорынке без повышения тарифов на ток для промышленности и населения.

Кроме того, Министерство энергетики Украины предлагает дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплаты за произведенную зеленую электроэнергию.

Как сообщалось, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона-реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.



Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года. По состоянию на начало октября уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за 20 дней сентября - 22%.

В августе премьер-министр Украины Д.Шмыгаль заявил, что правительство обеспечит оплату 40% долга до конца текущего года.