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В Украине стартует реформа службы крови

В Украине стартует реформа службы крови

Народные депутаты наконец-то приняли закон, который обеспечит европейский подход к донорству. В Украине законодательство, регулирующее донорство, не меняли четверть века.

Согласно закону. в первую очередь создадут Национальный реестр доноров. Кроме того, сдавать кровь и ее компоненты можно будет не только по месту регистрации, а там, где удобно. Также предусмотрено создание системы контроля качества крови, а донорство станет безопасным и прозрачным процессом. Об этом говорится в сюжете программы "Факты", пишет 24 канал.

Каждый, кто сталкивался с темой донорства, знает, что крови или нет, или ее страшно переливать, потому что завтра можно проснуться с гепатитом после переливания крови. Потенциально 2 500 человек в год заражаются гепатитами и ВИЧ через переливание, - сказала народный депутат, автор законопроекта Ольга Стефанишина.

Новый закон позволяет определить уполномоченный орган, который будет контролировать деятельность всех центров крови. Он будет предоставлять им лицензии. Усилят также и государственный контроль за качеством и безопасностью на каждом этапе – сразу после сдачи и перед переливанием. То есть впервые появится система.

"До сих пор такого понятия как система крови у нас не было. Грубо говоря, при каждой больнице было свое отделение, которое функционировало отдельно. Теперь будет один орган, который и будет контролировать деятельность и предоставлять лицензирование всем этим отделениям, в которых люди сдают кровь", – рассказала основательница благотворительного донорского проекта "Сдай кровь" Дарья Власенко.

Сдавать кровь и ее компоненты можно будет независимо от места регистрации. Позволят стать донором и иностранцам, имеющим вид на жительство. Еще одно новшество – после переходного периода в 5 лет донорство должно стать бесплатным. За сдачу крови не будут платить. Так хотят бороться с людьми, которые имеют целью только заработок.

Авторы законопроекта хотят, чтобы за услугу переливания крови пациенты тоже не платили. Ожидают, что для этого уже со следующего года государство будет компенсировать медучреждениям ее стоимость. Еще одна хорошая тенденция к развитию донорства: смогут приобщаться мощные частные инвесторы.

Автор: 

донор (96) кровь (62) Стефанишина Ольга нардеп (79)


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Топ комментарии
+3
"В Украине стартует реформа службы крови" - В Украине реформа = уничтожение.
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05.10.2020 16:49 Ответить
+2
Новый закон позволяет определить уполномоченный орган, который будет контролировать деятельность всех центров крови. Он будет предоставлять им лицензии. Усилят также и государственный контроль за качеством и безопасностью на каждом этапе - сразу после сдачи и перед переливанием. То есть впервые появится система.

Я так понимаю, что теперь будет только от чиновника зависеть деятельность по сдаче крови. Прочувствовав "благотворное" влияние на украинцев предыдущих реформ можно предположить, что к краху медицины добавится еще и крах донорской системы.
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05.10.2020 15:54 Ответить
+2
А кто сказал, что сейчас Украина газ не экспортирует или ранее не экспортировала? Куда шел и сейчас идет газ собственной добычи большая загадка всегда была.
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05.10.2020 15:56 Ответить
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А кто сказал, что сейчас Украина газ не экспортирует или ранее не экспортировала? Куда шел и сейчас идет газ собственной добычи большая загадка всегда была.
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05.10.2020 15:56 Ответить
Новый закон позволяет определить уполномоченный орган, который будет контролировать деятельность всех центров крови. Он будет предоставлять им лицензии. Усилят также и государственный контроль за качеством и безопасностью на каждом этапе - сразу после сдачи и перед переливанием. То есть впервые появится система.

Я так понимаю, что теперь будет только от чиновника зависеть деятельность по сдаче крови. Прочувствовав "благотворное" влияние на украинцев предыдущих реформ можно предположить, что к краху медицины добавится еще и крах донорской системы.
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05.10.2020 15:54 Ответить
Двбйоби! Мені цікаво, чи хоч одна тварюка з авторів цього закону хоч раз здавала кров? Зараз відстаємо від Європи у половину по донаціях на 10000 населення (40 проти 18!!!), то забрали навіть єдиний день вихідний, заради якого більшість і здавали кров (при цьому це не виключає благодійну мету). І так родичі бідкаються та платять донорам, а тоді їх зовсім не буде...
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05.10.2020 16:18 Ответить
"пересмотр системы льгот" читать - отмена льгот. Я читал законопроект - из всех льгот осталось только доплата 10% от минимальной пенсии. И то, действовать будет пять года (типо переходный период). А мне до пенсии больше 5 лет. В общем - сосите, почётные. https://petition.president.gov.ua/petition/100210
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05.10.2020 16:42 Ответить
Льготы почётным донорам___
Стало: Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць

Было: безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров'я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності; пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; безплатне забезпечення донорською кров'ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно- курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров'я, позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно- ортопедичними виробами; використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час; отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць; отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.
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05.10.2020 16:42 Ответить
Пытались ввести поправку и вернуть льготы: "Дана поправка пропонує відновити дію пільг, передбачених чинним Законом України «Про донорство крові та її компонентів» для Почесних донорів України.Прийняття законопроекту в пропонованій до першого читання редакції призведе до порушення Конституції України, яка передбачає заборону на звуження соціального захисту, та обмеження прав і свобод.
Но поправку ОТКЛОНИЛИ
То есть этот закон прямо нарушает Конституцию и СНИЖАЕТ социальную защищённость граждан. Спасибо скажем этим уродам.
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05.10.2020 16:43 Ответить
"В Украине стартует реформа службы крови" - В Украине реформа = уничтожение.
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05.10.2020 16:49 Ответить
Ну, всьо...
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05.10.2020 17:01 Ответить
Пздц службі крові
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05.10.2020 19:54 Ответить
 
 