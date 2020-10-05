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Новини
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В Україні стартує реформа служби крові

В Україні стартує реформа служби крові

Народні депутати нарешті ухвалили закон, який забезпечить європейський підхід до донорства. В Україні законодавство, що регулює донорство, не змінювали чверть століття.

Згідно із Законом, передовсім створять Національний реєстр донорів. Крім того, здавати кров та її компоненти можна буде не тільки за місцем реєстрації, а там, де зручно. Також передбачено створення системи контролю якості крові, а донорство стане безпечним і прозорим процесом. Про це йдеться в сюжеті програми "Факти", пише 24 канал.

Кожен, хто стикався з темою донорства знає, що крові або нема, або її страшно переливати, бо завтра можна прокинутись з гепатитом після переливання крові. Потенційно 2 500 людей на рік інфікуються гепатитами та ВІЛ через переливання,
– сказала народна депутатка, авторка законопроєкту Ольга Стефанишина.

Новий закон дозволяє визначити уповноважений орган, який контролюватиме діяльність усіх центрів крові. Він буде надавати їм ліцензії. Посилять також і державний контроль за якістю та безпечністю на кожному етапі – одразу після здачі та перед переливанням. Тобто вперше з'явиться система.

"До сьогодні такого поняття як система крові в нас не було. Грубо кажучи, при кожній лікарні було своє відділення, яке функціонувало окремо. Тепер буде один орган, який і буде контролювати діяльність і надавати ліцензіювання всім цим відділенням, в яких здають люди кров", – розповіла засновниця благодійного донорського проєкту "Здай кров" Дарина Власенко.

Здавати кров та її компоненти можна буде незалежно від місця реєстрації. Дозволять стати донором й іноземцям, які мають посвідку на проживання. Ще одно новація – після перехідного періоду у 5 років донорство має стати безкоштовним. За здачу крові не будуть платити. Так хочуть боротись з людьми, які мають на меті лише заробіток.

Автори законопроєкту хочуть, щоб за послугу переливання крові пацієнти теж не платили. Очікують, що для цього уже з наступного року держава компенсуватиме медзакладам її вартість. Ще одна хороша тенденція, що до розвитку донорства зможуть долучатись потужні приватні інвестори.

Автор: 

донор (73) кров (64) Стефанишина Ольга нардеп (85)


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Топ коментарі
+3
"В Украине стартует реформа службы крови" - В Украине реформа = уничтожение.
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05.10.2020 16:49 Відповісти
+2
Новый закон позволяет определить уполномоченный орган, который будет контролировать деятельность всех центров крови. Он будет предоставлять им лицензии. Усилят также и государственный контроль за качеством и безопасностью на каждом этапе - сразу после сдачи и перед переливанием. То есть впервые появится система.

Я так понимаю, что теперь будет только от чиновника зависеть деятельность по сдаче крови. Прочувствовав "благотворное" влияние на украинцев предыдущих реформ можно предположить, что к краху медицины добавится еще и крах донорской системы.
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05.10.2020 15:54 Відповісти
+2
А кто сказал, что сейчас Украина газ не экспортирует или ранее не экспортировала? Куда шел и сейчас идет газ собственной добычи большая загадка всегда была.
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05.10.2020 15:56 Відповісти
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А кто сказал, что сейчас Украина газ не экспортирует или ранее не экспортировала? Куда шел и сейчас идет газ собственной добычи большая загадка всегда была.
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05.10.2020 15:56 Відповісти
Новый закон позволяет определить уполномоченный орган, который будет контролировать деятельность всех центров крови. Он будет предоставлять им лицензии. Усилят также и государственный контроль за качеством и безопасностью на каждом этапе - сразу после сдачи и перед переливанием. То есть впервые появится система.

Я так понимаю, что теперь будет только от чиновника зависеть деятельность по сдаче крови. Прочувствовав "благотворное" влияние на украинцев предыдущих реформ можно предположить, что к краху медицины добавится еще и крах донорской системы.
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05.10.2020 15:54 Відповісти
Двбйоби! Мені цікаво, чи хоч одна тварюка з авторів цього закону хоч раз здавала кров? Зараз відстаємо від Європи у половину по донаціях на 10000 населення (40 проти 18!!!), то забрали навіть єдиний день вихідний, заради якого більшість і здавали кров (при цьому це не виключає благодійну мету). І так родичі бідкаються та платять донорам, а тоді їх зовсім не буде...
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05.10.2020 16:18 Відповісти
"пересмотр системы льгот" читать - отмена льгот. Я читал законопроект - из всех льгот осталось только доплата 10% от минимальной пенсии. И то, действовать будет пять года (типо переходный период). А мне до пенсии больше 5 лет. В общем - сосите, почётные. https://petition.president.gov.ua/petition/100210
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05.10.2020 16:42 Відповісти
Льготы почётным донорам___
Стало: Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць

Было: безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров'я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності; пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; безплатне забезпечення донорською кров'ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно- курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров'я, позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно- ортопедичними виробами; використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час; отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць; отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.
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05.10.2020 16:42 Відповісти
Пытались ввести поправку и вернуть льготы: "Дана поправка пропонує відновити дію пільг, передбачених чинним Законом України «Про донорство крові та її компонентів» для Почесних донорів України.Прийняття законопроекту в пропонованій до першого читання редакції призведе до порушення Конституції України, яка передбачає заборону на звуження соціального захисту, та обмеження прав і свобод.
Но поправку ОТКЛОНИЛИ
То есть этот закон прямо нарушает Конституцию и СНИЖАЕТ социальную защищённость граждан. Спасибо скажем этим уродам.
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05.10.2020 16:43 Відповісти
"В Украине стартует реформа службы крови" - В Украине реформа = уничтожение.
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05.10.2020 16:49 Відповісти
Ну, всьо...
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05.10.2020 17:01 Відповісти
Пздц службі крові
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05.10.2020 19:54 Відповісти
 
 