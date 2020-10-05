В Україні стартує реформа служби крові
Народні депутати нарешті ухвалили закон, який забезпечить європейський підхід до донорства. В Україні законодавство, що регулює донорство, не змінювали чверть століття.
Згідно із Законом, передовсім створять Національний реєстр донорів. Крім того, здавати кров та її компоненти можна буде не тільки за місцем реєстрації, а там, де зручно. Також передбачено створення системи контролю якості крові, а донорство стане безпечним і прозорим процесом. Про це йдеться в сюжеті програми "Факти", пише 24 канал.
Кожен, хто стикався з темою донорства знає, що крові або нема, або її страшно переливати, бо завтра можна прокинутись з гепатитом після переливання крові. Потенційно 2 500 людей на рік інфікуються гепатитами та ВІЛ через переливання,
– сказала народна депутатка, авторка законопроєкту Ольга Стефанишина.
Новий закон дозволяє визначити уповноважений орган, який контролюватиме діяльність усіх центрів крові. Він буде надавати їм ліцензії. Посилять також і державний контроль за якістю та безпечністю на кожному етапі – одразу після здачі та перед переливанням. Тобто вперше з'явиться система.
"До сьогодні такого поняття як система крові в нас не було. Грубо кажучи, при кожній лікарні було своє відділення, яке функціонувало окремо. Тепер буде один орган, який і буде контролювати діяльність і надавати ліцензіювання всім цим відділенням, в яких здають люди кров", – розповіла засновниця благодійного донорського проєкту "Здай кров" Дарина Власенко.
Здавати кров та її компоненти можна буде незалежно від місця реєстрації. Дозволять стати донором й іноземцям, які мають посвідку на проживання. Ще одно новація – після перехідного періоду у 5 років донорство має стати безкоштовним. За здачу крові не будуть платити. Так хочуть боротись з людьми, які мають на меті лише заробіток.
Автори законопроєкту хочуть, щоб за послугу переливання крові пацієнти теж не платили. Очікують, що для цього уже з наступного року держава компенсуватиме медзакладам її вартість. Ще одна хороша тенденція, що до розвитку донорства зможуть долучатись потужні приватні інвестори.
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Я так понимаю, что теперь будет только от чиновника зависеть деятельность по сдаче крови. Прочувствовав "благотворное" влияние на украинцев предыдущих реформ можно предположить, что к краху медицины добавится еще и крах донорской системы.
Стало: Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць
Было: безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров'я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності; пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; безплатне забезпечення донорською кров'ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно- курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров'я, позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно- ортопедичними виробами; використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час; отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць; отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.
Но поправку ОТКЛОНИЛИ
То есть этот закон прямо нарушает Конституцию и СНИЖАЕТ социальную защищённость граждан. Спасибо скажем этим уродам.