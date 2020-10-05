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От Почтовой площади до моста Патона построят велодорожку, - Кличко

От Почтовой площади до моста Патона построят велодорожку, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поделился планами ремонтов дорог на следующий год.

Об этом мэр рассказал во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

"Пока позволяет погода, мы продолжаем ремонт дорог в столице. Могу точно сказать, что обновление дорог и путепроводов будет одним из приоритетов и в следующем году. В 2021-м мы планируем завершить реконструкцию, в частности, Пейзажной аллеи, капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской, - сказал Кличко. - Продолжим работы по строительству улиц Довбуша, Большой Кольцевой дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта. Подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского к аэропорту "Киев" (Жуляны). Также продолжим работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Проспекта Гагарина с реконструкцией транспортной развязки у метро "Черниговская", - сообщил Кличко.

О новых объектах мэр отметил, что будет начато строительство велодорожки на Набережном шоссе - от Почтовой площади до моста Патона.

Начнется также проектирование работ по реконструкции моста Патона, капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда.

"Также в планах - капремонт Софийской площади и некоторых улиц в центре города. - В частности, улиц Льва Толстого и Терещенковской. Продолжим и обновление межквартальных проездов и придомовых территорий во всех районах города. А завтра мы откроем два обновленных путепровода на улице Богатырской. И до конца года - еще много обновленных объектов", - сказал мэр.

Также мэр напомнил о масштабной программе по замене старых ртутных и натриевых светильников, начатой КП "Киевгорсвет" в конце 2017 года. Новое уличное освещение устанавливают на всех улицах и объектах, где осуществляют капитальные ремонты.

"На сегодняшний день заменили на современные LEDы почти 35 000 старых светильников. А также обновили более 10000 опор. Современное освещение уже имеют сотни столичных улиц, проспектов, придомовых территорий, парков и скверов, большинство мостов. В последнее время работы по капитальному ремонту системы освещения осуществили или завершают на улицах: Вифлеемская, Сортировочная, Урловская, Сечевых стрельцов, Ивана Франко, Золотоворотская, Малоподвальная ", - подчеркнул Виталий Кличко.

Автор: 

Киев (25692) Кличко Виталий (4652) велосипедисты (139)


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Топ комментарии
+4
И опять за счет дорог, небось?
Мало у нас заторов?
В Киеве на одного велосипедиста (который реально по городу на велосипеде передвигается) - 100-500 автомобилистов, а дорога делится пополам - на одной полосе - в заторе стоят автомобили, зато по второй раз в час проезжает велосипедист - отлично придумали.
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05.10.2020 16:33 Ответить
+4
Бери велик и едь вторым велосипедистом, проедеешь быстрее, чем на своей таратайке.
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05.10.2020 16:39 Ответить
+4
Велосипедисти за Кличка!

Від Поштової площі до моста Патона побудують велодоріжку, - Кличко - Цензор.НЕТ 6036
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05.10.2020 16:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
И опять за счет дорог, небось?
Мало у нас заторов?
В Киеве на одного велосипедиста (который реально по городу на велосипеде передвигается) - 100-500 автомобилистов, а дорога делится пополам - на одной полосе - в заторе стоят автомобили, зато по второй раз в час проезжает велосипедист - отлично придумали.
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05.10.2020 16:33 Ответить
Бери велик и едь вторым велосипедистом, проедеешь быстрее, чем на своей таратайке.
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05.10.2020 16:39 Ответить
я за здоровый образ жизни, и сам какое то время ездил на велике на работу и не имел машины, но в принципе Киев не очень подходящий город для велосипеда - очень много спусков и подъемов, ну и кроме того зимой на велике так себе. Однако именно на указанном маршруте вполне реально проложить велодорожку без ущерба для дороги для авто, хоть и непонятно зачем - там тротуаром почти никто не пользуется, реально очень мало кто пешком пойдет от моста метро до почтовой.
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05.10.2020 16:49 Ответить
Совершенно верно. Там широченный тротуар-набережная, на котором пешеходов раз-два и обчелся.
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05.10.2020 17:19 Ответить
Так можно ничего не делать, а отчитаться о построенной велодорожке. Ну как, например, вдоль Днепровской набережной от метро Осокорки нарисовали на старом тротуаре белую линию - вот и велодорожка построена! Чего уж проще...
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05.10.2020 17:42 Ответить
Новая велодорожка там будет идти под холмом а не по набережной. Там где раньше 5 трамвай ходил.
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05.10.2020 19:56 Ответить
если ты хоть раз был в Киеве, то знаешь, что благодаря новому мосту и велодорожкам можно доехать с Троещины до Печерска на велике. Вполне спокойно, минут за 40. Подъем там будет только 1 - в районе Дружбы народов. Он не особо крутой.
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05.10.2020 19:55 Ответить
я родился в Киеве, но действительно там давно не был, врать не буду. Тем не менее после подъема по Владимирскому спуску реально хочеться принять душ. Сейчас хоть я живу и в плоском городе, то подьезжая к офису (ну до карантина) можно было в десятке мест принять душ и перееодется. Я не вижу как я прийду в офис по другому.
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05.10.2020 20:05 Ответить
Ну...в командировке в Японии мы брали на прокат велики и с удовольствием ездили на них на работу (5 км по плоскости) без всякого душа - с августа по октябрь. Но там был небольшой городок и реально без продъемов-спусков практически - душ не нужен был.
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05.10.2020 22:29 Ответить
мне на работу около 45км Без душа тут, ну вы поняли. Езжу на поезде, но тут тоже - до поезда 3.5км пешком, с поезда еще 1км. Некоторые ездят на машине к поезду, но с этого паркинга пока выедешь, быстрее пройдешь эти 3.5км пешком.
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05.10.2020 22:50 Ответить
Не, ну 45 км - это ИМХО далековато для велопоездок на работу...
А до поезда на велосипеде никак? Нет велопарковок? В Пекине на станциях перехвата метро велопарковки просто гигантские.
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05.10.2020 23:34 Ответить
до поезда мне 3.5км - я это пешком прохожу за 25 минут, если опаздываю и бегом то можно и за 12, но тогда реально нужен душ, ну вы понимаете. Плюс зимой на велике не очень, я же все таки в Канаде, в Пекине было теплей, мне там метро понравилось, хоть понимаешь куда ехать, а вот воздух в городе так себе. У меня был период когда жил дальше (7км) - я реально почти каждый день ехал эти 7км на роликах, ну кроме снега, но даже в минут 20, хотя резина конечно стералась. После роликов душ нужен меньше чем если бежать, в принципе 7 км вполне реально проехать и не вспотеть, ну и ролики не надо парковать, хотя паркинги для них есть
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05.10.2020 23:58 Ответить
В Киеве - нет, спасибо - это не комфортно - спуски, подъемы, газы + непогода. Да и в машине можно груза неограниченно перевезти.
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05.10.2020 22:30 Ответить
Как я понял метро на Троещину не будет.
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05.10.2020 16:39 Ответить
Зачем? Туда уже ведь есть велодорожка с Подола
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05.10.2020 16:40 Ответить
Велосипедисти за Кличка!

Від Поштової площі до моста Патона побудують велодоріжку, - Кличко - Цензор.НЕТ 6036
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05.10.2020 16:39 Ответить
Ну да.
Был себе трамвай, будет велодорожка, следующий этап - ходим пешком.
А кто то бумал, как эти любители велосипедов будут туда добираться?
Тянуть грязные с торчащими во все стороны педалями и цепями в общественном транспорте?
В цивилизованных странах в городах-миллионниках тоже возят велосипеды в автобусах?
Кабы, даже электросамокатчиков штрафуют за езду по тротуару, а велосипед - вообще для телекартинки.
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05.10.2020 16:45 Ответить
ну скорее не в автобусах, а на автобусах, но да, возят. Спереди автобуса торчат рога, там можно два велика закрепить.
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05.10.2020 16:53 Ответить
И где это вы ухитряетесь в общественном транспорте находить велосипедистов, да еще и с грязными велосипедами? Я в Киеве еще не разу не видел за 40 лет. Ну разве что детский...
В электричках - да, бывает частенько.
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05.10.2020 17:48 Ответить
В городской электричке дохуа 😀
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05.10.2020 19:32 Ответить
Від Поштової площі до моста Патона побудують велодоріжку, - Кличко - Цензор.НЕТ 9770
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05.10.2020 16:47 Ответить
Болеешь? Или недоучился?
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05.10.2020 17:01 Ответить
Какая велодорожка?
По старым трамвайным путям?
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05.10.2020 17:01 Ответить
О расположении велодорожки ничего в статье не говорится.
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05.10.2020 17:16 Ответить
Нет) как обычно заберут одну полосу у автомобилей, а краска будет по цене нового автобана)))
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05.10.2020 19:06 Ответить
по тому месту где БЫЛИ трамвайные пути. Их давно убрали.
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05.10.2020 19:57 Ответить
Насколько хреново у него с достижениями что он пиарится на велодорожке.
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05.10.2020 18:02 Ответить
у него настолько прекрасно с достижениями, что он может уже вообще не пиарится - он отлично работал все эти годы.
Спроси любого киевлянина, а не бота или НЕ киевлянина, отравленного ватной пропагандой.
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05.10.2020 19:58 Ответить
велодорожка пойдет по Днепру)
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05.10.2020 20:53 Ответить
 
 