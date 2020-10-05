От Почтовой площади до моста Патона построят велодорожку, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко поделился планами ремонтов дорог на следующий год.
Об этом мэр рассказал во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.
"Пока позволяет погода, мы продолжаем ремонт дорог в столице. Могу точно сказать, что обновление дорог и путепроводов будет одним из приоритетов и в следующем году. В 2021-м мы планируем завершить реконструкцию, в частности, Пейзажной аллеи, капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской, - сказал Кличко. - Продолжим работы по строительству улиц Довбуша, Большой Кольцевой дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта. Подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского к аэропорту "Киев" (Жуляны). Также продолжим работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Проспекта Гагарина с реконструкцией транспортной развязки у метро "Черниговская", - сообщил Кличко.
О новых объектах мэр отметил, что будет начато строительство велодорожки на Набережном шоссе - от Почтовой площади до моста Патона.
Начнется также проектирование работ по реконструкции моста Патона, капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда.
"Также в планах - капремонт Софийской площади и некоторых улиц в центре города. - В частности, улиц Льва Толстого и Терещенковской. Продолжим и обновление межквартальных проездов и придомовых территорий во всех районах города. А завтра мы откроем два обновленных путепровода на улице Богатырской. И до конца года - еще много обновленных объектов", - сказал мэр.
Также мэр напомнил о масштабной программе по замене старых ртутных и натриевых светильников, начатой КП "Киевгорсвет" в конце 2017 года. Новое уличное освещение устанавливают на всех улицах и объектах, где осуществляют капитальные ремонты.
"На сегодняшний день заменили на современные LEDы почти 35 000 старых светильников. А также обновили более 10000 опор. Современное освещение уже имеют сотни столичных улиц, проспектов, придомовых территорий, парков и скверов, большинство мостов. В последнее время работы по капитальному ремонту системы освещения осуществили или завершают на улицах: Вифлеемская, Сортировочная, Урловская, Сечевых стрельцов, Ивана Франко, Золотоворотская, Малоподвальная ", - подчеркнул Виталий Кличко.
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Мало у нас заторов?
В Киеве на одного велосипедиста (который реально по городу на велосипеде передвигается) - 100-500 автомобилистов, а дорога делится пополам - на одной полосе - в заторе стоят автомобили, зато по второй раз в час проезжает велосипедист - отлично придумали.
А до поезда на велосипеде никак? Нет велопарковок? В Пекине на станциях перехвата метро велопарковки просто гигантские.
Был себе трамвай, будет велодорожка, следующий этап - ходим пешком.
А кто то бумал, как эти любители велосипедов будут туда добираться?
Тянуть грязные с торчащими во все стороны педалями и цепями в общественном транспорте?
В цивилизованных странах в городах-миллионниках тоже возят велосипеды в автобусах?
Кабы, даже электросамокатчиков штрафуют за езду по тротуару, а велосипед - вообще для телекартинки.
В электричках - да, бывает частенько.
По старым трамвайным путям?
Спроси любого киевлянина, а не бота или НЕ киевлянина, отравленного ватной пропагандой.