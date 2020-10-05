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Від Поштової площі до моста Патона побудують велодоріжку, - Кличко

Від Поштової площі до моста Патона побудують велодоріжку, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко поділився планами ремонтів доріг на наступний рік.

Про це мер розповів під час онлайнової пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Поки дозволяє погода ми продовжуємо ремонти доріг у столиці. Можу точно сказати, що оновлення доріг та шляхопроводів буде одним з пріоритетів і в наступному році. У 2021-му ми плануємо завершити реконструкцію, зокрема, Пейзажної алеї, капітальний ремонт вулиць Чорнобильської та Борщагівської, - сказав Кличко. - Продовжимо роботи з будівництва вулиць Довбуша, Великої Кільцевої дороги на ділянках від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської та від Богатирської до Оболонського проспекту. Під'їзної автомобільної дороги від проспекту Лобановського до аеропорту "Київ" (Жуляни). Також продовжимо роботи з реконструкції вулиць Івана Франка, Стеценка, транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана. Проспекту Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля метро "Чернігівська", - повідомив Кличко.

Щодо нових об’єктів мер зазначив, що буде розпочато будівництво велодоріжки на Набережному шосе - від Поштової площі до мосту Патона.

Розпочнеться також проектування робіт з реконструкції мосту Патона, капітальний ремонт проспекту Героїв Сталінграда.

"Також у планах - капремонт Софійської площі та деяких вулиць в центрі міста. - Зокрема, вулиць Льва Толстого та Терещенківської. Продовжимо і оновлення міжквартальних проїздів та прибудинкових територій у всіх районах міста. А завтра ми відкриємо два оновлених шляхопроводи на вулиці Богатирській. І до кінця року – іще багато оновлених об"єктів", - сказав мер.

Також мер нагадав про масштабну програму із заміни старих ртутних та натрієвих світильників, розпочату КП "Київміськсвітло" наприкінці 2017-го року. Нове вуличне освітлення встановлюють на всіх вулицях та об"єктах, де здійснюють капітальні ремонти.

"На сьогодні замінили на сучасні LEDи майже 35 тисяч старих світильників. А також оновили понад 10 тисяч опор. Сучасне освітлення вже мають сотні столичних вулиць, проспектів, прибудинкових територій, парків та скверів, більшість мостів. Останнім часом роботи з капітального ремонту системи освітлення здійснили або завершують на вулицях: Вифлиємська, Сортувальна, Урлівська, Січових стрільців, Івана Франка, Золотоворітська, Малопідвальна", - підкреслив Віталій Кличко.

Автор: 

Київ (19683) Кличко Віталій (3527) велосипедисти (123)


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Топ коментарі
+4
И опять за счет дорог, небось?
Мало у нас заторов?
В Киеве на одного велосипедиста (который реально по городу на велосипеде передвигается) - 100-500 автомобилистов, а дорога делится пополам - на одной полосе - в заторе стоят автомобили, зато по второй раз в час проезжает велосипедист - отлично придумали.
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05.10.2020 16:33 Відповісти
+4
Бери велик и едь вторым велосипедистом, проедеешь быстрее, чем на своей таратайке.
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05.10.2020 16:39 Відповісти
+4
Велосипедисти за Кличка!

Від Поштової площі до моста Патона побудують велодоріжку, - Кличко - Цензор.НЕТ 6036
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05.10.2020 16:39 Відповісти
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И опять за счет дорог, небось?
Мало у нас заторов?
В Киеве на одного велосипедиста (который реально по городу на велосипеде передвигается) - 100-500 автомобилистов, а дорога делится пополам - на одной полосе - в заторе стоят автомобили, зато по второй раз в час проезжает велосипедист - отлично придумали.
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05.10.2020 16:33 Відповісти
Бери велик и едь вторым велосипедистом, проедеешь быстрее, чем на своей таратайке.
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05.10.2020 16:39 Відповісти
я за здоровый образ жизни, и сам какое то время ездил на велике на работу и не имел машины, но в принципе Киев не очень подходящий город для велосипеда - очень много спусков и подъемов, ну и кроме того зимой на велике так себе. Однако именно на указанном маршруте вполне реально проложить велодорожку без ущерба для дороги для авто, хоть и непонятно зачем - там тротуаром почти никто не пользуется, реально очень мало кто пешком пойдет от моста метро до почтовой.
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05.10.2020 16:49 Відповісти
Совершенно верно. Там широченный тротуар-набережная, на котором пешеходов раз-два и обчелся.
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05.10.2020 17:19 Відповісти
Так можно ничего не делать, а отчитаться о построенной велодорожке. Ну как, например, вдоль Днепровской набережной от метро Осокорки нарисовали на старом тротуаре белую линию - вот и велодорожка построена! Чего уж проще...
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05.10.2020 17:42 Відповісти
Новая велодорожка там будет идти под холмом а не по набережной. Там где раньше 5 трамвай ходил.
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05.10.2020 19:56 Відповісти
если ты хоть раз был в Киеве, то знаешь, что благодаря новому мосту и велодорожкам можно доехать с Троещины до Печерска на велике. Вполне спокойно, минут за 40. Подъем там будет только 1 - в районе Дружбы народов. Он не особо крутой.
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05.10.2020 19:55 Відповісти
я родился в Киеве, но действительно там давно не был, врать не буду. Тем не менее после подъема по Владимирскому спуску реально хочеться принять душ. Сейчас хоть я живу и в плоском городе, то подьезжая к офису (ну до карантина) можно было в десятке мест принять душ и перееодется. Я не вижу как я прийду в офис по другому.
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05.10.2020 20:05 Відповісти
Ну...в командировке в Японии мы брали на прокат велики и с удовольствием ездили на них на работу (5 км по плоскости) без всякого душа - с августа по октябрь. Но там был небольшой городок и реально без продъемов-спусков практически - душ не нужен был.
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05.10.2020 22:29 Відповісти
мне на работу около 45км Без душа тут, ну вы поняли. Езжу на поезде, но тут тоже - до поезда 3.5км пешком, с поезда еще 1км. Некоторые ездят на машине к поезду, но с этого паркинга пока выедешь, быстрее пройдешь эти 3.5км пешком.
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05.10.2020 22:50 Відповісти
Не, ну 45 км - это ИМХО далековато для велопоездок на работу...
А до поезда на велосипеде никак? Нет велопарковок? В Пекине на станциях перехвата метро велопарковки просто гигантские.
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05.10.2020 23:34 Відповісти
до поезда мне 3.5км - я это пешком прохожу за 25 минут, если опаздываю и бегом то можно и за 12, но тогда реально нужен душ, ну вы понимаете. Плюс зимой на велике не очень, я же все таки в Канаде, в Пекине было теплей, мне там метро понравилось, хоть понимаешь куда ехать, а вот воздух в городе так себе. У меня был период когда жил дальше (7км) - я реально почти каждый день ехал эти 7км на роликах, ну кроме снега, но даже в минут 20, хотя резина конечно стералась. После роликов душ нужен меньше чем если бежать, в принципе 7 км вполне реально проехать и не вспотеть, ну и ролики не надо парковать, хотя паркинги для них есть
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05.10.2020 23:58 Відповісти
В Киеве - нет, спасибо - это не комфортно - спуски, подъемы, газы + непогода. Да и в машине можно груза неограниченно перевезти.
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05.10.2020 22:30 Відповісти
Как я понял метро на Троещину не будет.
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05.10.2020 16:39 Відповісти
Зачем? Туда уже ведь есть велодорожка с Подола
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05.10.2020 16:40 Відповісти
Велосипедисти за Кличка!

Від Поштової площі до моста Патона побудують велодоріжку, - Кличко - Цензор.НЕТ 6036
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05.10.2020 16:39 Відповісти
Ну да.
Был себе трамвай, будет велодорожка, следующий этап - ходим пешком.
А кто то бумал, как эти любители велосипедов будут туда добираться?
Тянуть грязные с торчащими во все стороны педалями и цепями в общественном транспорте?
В цивилизованных странах в городах-миллионниках тоже возят велосипеды в автобусах?
Кабы, даже электросамокатчиков штрафуют за езду по тротуару, а велосипед - вообще для телекартинки.
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05.10.2020 16:45 Відповісти
ну скорее не в автобусах, а на автобусах, но да, возят. Спереди автобуса торчат рога, там можно два велика закрепить.
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05.10.2020 16:53 Відповісти
И где это вы ухитряетесь в общественном транспорте находить велосипедистов, да еще и с грязными велосипедами? Я в Киеве еще не разу не видел за 40 лет. Ну разве что детский...
В электричках - да, бывает частенько.
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05.10.2020 17:48 Відповісти
В городской электричке дохуа 😀
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05.10.2020 19:32 Відповісти
Від Поштової площі до моста Патона побудують велодоріжку, - Кличко - Цензор.НЕТ 9770
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05.10.2020 16:47 Відповісти
Болеешь? Или недоучился?
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05.10.2020 17:01 Відповісти
Какая велодорожка?
По старым трамвайным путям?
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05.10.2020 17:01 Відповісти
О расположении велодорожки ничего в статье не говорится.
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05.10.2020 17:16 Відповісти
Нет) как обычно заберут одну полосу у автомобилей, а краска будет по цене нового автобана)))
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05.10.2020 19:06 Відповісти
по тому месту где БЫЛИ трамвайные пути. Их давно убрали.
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05.10.2020 19:57 Відповісти
Насколько хреново у него с достижениями что он пиарится на велодорожке.
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05.10.2020 18:02 Відповісти
у него настолько прекрасно с достижениями, что он может уже вообще не пиарится - он отлично работал все эти годы.
Спроси любого киевлянина, а не бота или НЕ киевлянина, отравленного ватной пропагандой.
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05.10.2020 19:58 Відповісти
велодорожка пойдет по Днепру)
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05.10.2020 20:53 Відповісти
 
 