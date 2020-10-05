На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов

24 сентября депутат Харьковского горсовета Георгий Лаговский отнес документы в городскую избирательную комиссию в качестве кандидата в мэры от партии "Удар".

Также он подал кандидатов от партии Виталия Кличко в Харьковский горсовет.

"Иду в мэры от партии "Удар". Есть идеи, есть команда, мы готовы воплотить наши идеи в реальные дела. Будем говорить о партии "Удар" громко и с хорошим смыслом. Мы подали только что документы (список кандидатов в горсовет), у нас в каждом округе зарегистрированы кандидаты. Без ошибок, слава богу, вот все уже зафиксировано. Больше часа подавал документы. Мы живем в век цифровых технологий и все это такие анахронизмы... Не ожидал я, что мы опять будем возвращаться к каким-то бумажечкам, мы же все подаём в электронном виде, все это можно переслать", — сказал Лаговский.