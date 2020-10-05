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Новости Местные выборы-2020
7 245 26

На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов

На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов

24 сентября депутат Харьковского горсовета Георгий Лаговский отнес документы в городскую избирательную комиссию в качестве кандидата в мэры от партии "Удар".

 Также он подал кандидатов от партии Виталия Кличко в Харьковский горсовет.

"Иду в мэры от партии "Удар". Есть идеи, есть команда, мы готовы воплотить наши идеи в реальные дела. Будем говорить о партии "Удар" громко и с хорошим смыслом. Мы подали только что документы (список кандидатов в горсовет), у нас в каждом округе зарегистрированы кандидаты. Без ошибок, слава богу, вот все уже зафиксировано. Больше часа подавал документы. Мы живем в век цифровых технологий и все это такие анахронизмы... Не ожидал я, что мы опять будем возвращаться к каким-то бумажечкам, мы же все подаём в электронном виде, все это можно переслать", — сказал Лаговский.

Автор: 

выборы (24760) местные выборы (2752) Харьков (7588)


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Топ комментарии
+8
А пабєдіт все одно гепа
Навідь, якщо здохне. Просто двійника підшукують, як на рашці)
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05.10.2020 19:39 Ответить
+8
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 1789
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05.10.2020 19:49 Ответить
+6
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 5995
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05.10.2020 19:50 Ответить
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Сьогодні більше аніж вчора............
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05.10.2020 19:25 Ответить
полікували тебе
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05.10.2020 19:27 Ответить
Выборы - это пауки в банке . Они друг друга жалят за одну честную мерскую зарплату ?
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05.10.2020 19:30 Ответить
Так. Щоб ночей не спати - про народне благо піклуватися!
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05.10.2020 19:33 Ответить
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 1461
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05.10.2020 19:51 Ответить
Про 1кг гречки:
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 1745

На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 1073

https://censor.net/ru/photo_news/3185052/3_tysyachi_produktovyh_naborov_ot_fonda_poroshenko_otpravleny_pensioneram_i_lyudyam_s_invalidnostyu/sortby/tree/order/desc/page/4#comments
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05.10.2020 20:00 Ответить
киргизи знов не втерпіли

https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/smir_ep

https://twitter.com/smir_ep Петр Кучин https://twitter.com/smir_ep @smir_ep https://twitter.com/smir_ep/status/1313147317751554048 48 мин

Недовольные результатами голосования в парламент Киргизии жители Бишкека вышли на улицы. https://twitter.com/smir_ep/status/1313147317751554048

https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://twitter.com/baraban088 @baraban088 https://twitter.com/baraban088/status/1313151726611038213 32 мин

Ще відео з Бішкеку. Це не Білорусь. https://twitter.com/baraban088/status/1313151726611038213
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05.10.2020 19:52 Ответить
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05.10.2020 19:37 Ответить
А пабєдіт все одно гепа
Навідь, якщо здохне. Просто двійника підшукують, як на рашці)
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05.10.2020 19:39 Ответить
Жаль если гэпы не буде...он хоть и су4ий пёс но как комический персонаж он намного шедевральнее бубочки
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05.10.2020 19:39 Ответить
Згодна. Гепа -то є єдине уйопіще, шо може позмагатися із зельцманом у продажності! )
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05.10.2020 19:46 Ответить
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 5995
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05.10.2020 19:50 Ответить
Значит нужен настоящий фанат своего дела аскет и патриот.а гепу с допой выбираем шутами на сцене или в ютубе
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05.10.2020 19:50 Ответить
Куда бы они уже все делись ! Каждый год наступаем на грабли
, которые бьют нашему по крепкому лбу , а потом друг другу жалуемся .
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05.10.2020 19:48 Ответить
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 1789
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05.10.2020 19:49 Ответить
5 кандидатів .!!! І що ,, невже всі з прізвищем - Кернес .?
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05.10.2020 19:51 Ответить
Цікаво, а скільки серед цих кандидатів у мери буде етнічних українців? Хоча, мабуть, питання риторичне.
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05.10.2020 19:52 Ответить
В Харькове должен быть мэром харьковчанин, уроженец города, а не черте кто.
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05.10.2020 20:30 Ответить
Агась, гэпло саме в Харкові з мамки на бетон випало. Це чьорті -хто пшло нах..)))!!!
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05.10.2020 22:06 Ответить
Зате євреїв порахувати легко)), навіть їх потенційний труп
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05.10.2020 21:35 Ответить
Третий раз за день эта новость - снова новость.
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05.10.2020 20:26 Ответить
Аваков хотел ещё в 2014 году засадить Гепу за избиение майдановцев, но за Гепу заступился Порох.
В следствие чего Юга плавно спустил дело на тормозах - прокуроры не приходили на заседания суда, и судья Гепу оправдал.
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05.10.2020 20:41 Ответить
У Арсена с Гепой давняя неприязнь.
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05.10.2020 21:25 Ответить
Фу! Шо мы тут обсуждаем?! Гэпло - казьол *уйловський! Нах их всех, ватников рашистских!
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05.10.2020 21:58 Ответить
 
 