На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов
24 сентября депутат Харьковского горсовета Георгий Лаговский отнес документы в городскую избирательную комиссию в качестве кандидата в мэры от партии "Удар".
Также он подал кандидатов от партии Виталия Кличко в Харьковский горсовет.
"Иду в мэры от партии "Удар". Есть идеи, есть команда, мы готовы воплотить наши идеи в реальные дела. Будем говорить о партии "Удар" громко и с хорошим смыслом. Мы подали только что документы (список кандидатов в горсовет), у нас в каждом округе зарегистрированы кандидаты. Без ошибок, слава богу, вот все уже зафиксировано. Больше часа подавал документы. Мы живем в век цифровых технологий и все это такие анахронизмы... Не ожидал я, что мы опять будем возвращаться к каким-то бумажечкам, мы же все подаём в электронном виде, все это можно переслать", — сказал Лаговский.
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https://twitter.com/smir_ep Петр Кучин https://twitter.com/smir_ep @smir_ep https://twitter.com/smir_ep/status/1313147317751554048 48 мин
Недовольные результатами голосования в парламент Киргизии жители Бишкека вышли на улицы. https://twitter.com/smir_ep/status/1313147317751554048
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https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://twitter.com/baraban088 @baraban088 https://twitter.com/baraban088/status/1313151726611038213 32 мин
Ще відео з Бішкеку. Це не Білорусь. https://twitter.com/baraban088/status/1313151726611038213
Навідь, якщо здохне. Просто двійника підшукують, як на рашці)
, которые бьют нашему по крепкому лбу , а потом друг другу жалуемся .
В следствие чего Юга плавно спустил дело на тормозах - прокуроры не приходили на заседания суда, и судья Гепу оправдал.