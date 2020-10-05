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Новини Місцеві вибори-2020
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На посаду мера Харкова зареєстровано вже 5 кандидатів

На посаду мера Харкова зареєстровано вже 5 кандидатів

24 вересня депутат Харківської міськради Георгій Лаговський відніс документи до міської виборчої комісії як кандидат у мери від партії "Удар".

Також він подав кандидатів від партії Віталія Кличка до Харківської міськради.

"Іду в мери від партії "Удар". Є ідеї, є команда, ми готові втілити наші ідеї в реальні справи. Будемо говорити про партію "Удар" голосно і з хорошим змістом. Ми подали щойно документи (список кандидатів до міськради), у нас у кожному окрузі зареєстровані кандидати. Без помилок, слава богу, ось все вже зафіксовано. Більше години подавав документи. Ми живемо в час цифрових технологій і все це такі анахронізми... Не очікував я, що ми знову будемо повертатися до якихось папірчиків, ми ж все подаємо в електронному вигляді, все це можна переслати", - сказав Лаговський.

Автор: 

вибори (6721) місцеві вибори (1366) Харків (5716)


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Топ коментарі
+8
А пабєдіт все одно гепа
Навідь, якщо здохне. Просто двійника підшукують, як на рашці)
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05.10.2020 19:39 Відповісти
+8
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 1789
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05.10.2020 19:49 Відповісти
+6
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 5995
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05.10.2020 19:50 Відповісти
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Сьогодні більше аніж вчора............
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05.10.2020 19:25 Відповісти
полікували тебе
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05.10.2020 19:27 Відповісти
Выборы - это пауки в банке . Они друг друга жалят за одну честную мерскую зарплату ?
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05.10.2020 19:30 Відповісти
Так. Щоб ночей не спати - про народне благо піклуватися!
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05.10.2020 19:33 Відповісти
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 1461
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05.10.2020 19:51 Відповісти
Про 1кг гречки:
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 1745

На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 1073

https://censor.net/ru/photo_news/3185052/3_tysyachi_produktovyh_naborov_ot_fonda_poroshenko_otpravleny_pensioneram_i_lyudyam_s_invalidnostyu/sortby/tree/order/desc/page/4#comments
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05.10.2020 20:00 Відповісти
киргизи знов не втерпіли

https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/smir_ep

https://twitter.com/smir_ep Петр Кучин https://twitter.com/smir_ep @smir_ep https://twitter.com/smir_ep/status/1313147317751554048 48 мин

Недовольные результатами голосования в парламент Киргизии жители Бишкека вышли на улицы. https://twitter.com/smir_ep/status/1313147317751554048

https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://twitter.com/baraban088 @baraban088 https://twitter.com/baraban088/status/1313151726611038213 32 мин

Ще відео з Бішкеку. Це не Білорусь. https://twitter.com/baraban088/status/1313151726611038213
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05.10.2020 19:52 Відповісти
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05.10.2020 19:37 Відповісти
А пабєдіт все одно гепа
Навідь, якщо здохне. Просто двійника підшукують, як на рашці)
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05.10.2020 19:39 Відповісти
Жаль если гэпы не буде...он хоть и су4ий пёс но как комический персонаж он намного шедевральнее бубочки
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05.10.2020 19:39 Відповісти
Згодна. Гепа -то є єдине уйопіще, шо може позмагатися із зельцманом у продажності! )
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05.10.2020 19:46 Відповісти
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 5995
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05.10.2020 19:50 Відповісти
Значит нужен настоящий фанат своего дела аскет и патриот.а гепу с допой выбираем шутами на сцене или в ютубе
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05.10.2020 19:50 Відповісти
Куда бы они уже все делись ! Каждый год наступаем на грабли
, которые бьют нашему по крепкому лбу , а потом друг другу жалуемся .
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05.10.2020 19:48 Відповісти
На пост мэра Харькова зарегистрировано уже 5 кандидатов - Цензор.НЕТ 1789
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05.10.2020 19:49 Відповісти
5 кандидатів .!!! І що ,, невже всі з прізвищем - Кернес .?
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05.10.2020 19:51 Відповісти
Цікаво, а скільки серед цих кандидатів у мери буде етнічних українців? Хоча, мабуть, питання риторичне.
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05.10.2020 19:52 Відповісти
В Харькове должен быть мэром харьковчанин, уроженец города, а не черте кто.
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05.10.2020 20:30 Відповісти
Агась, гэпло саме в Харкові з мамки на бетон випало. Це чьорті -хто пшло нах..)))!!!
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05.10.2020 22:06 Відповісти
Зате євреїв порахувати легко)), навіть їх потенційний труп
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05.10.2020 21:35 Відповісти
Третий раз за день эта новость - снова новость.
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05.10.2020 20:26 Відповісти
Аваков хотел ещё в 2014 году засадить Гепу за избиение майдановцев, но за Гепу заступился Порох.
В следствие чего Юга плавно спустил дело на тормозах - прокуроры не приходили на заседания суда, и судья Гепу оправдал.
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05.10.2020 20:41 Відповісти
У Арсена с Гепой давняя неприязнь.
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05.10.2020 21:25 Відповісти
Фу! Шо мы тут обсуждаем?! Гэпло - казьол *уйловський! Нах их всех, ватников рашистских!
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05.10.2020 21:58 Відповісти
 
 