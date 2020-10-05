На посаду мера Харкова зареєстровано вже 5 кандидатів

24 вересня депутат Харківської міськради Георгій Лаговський відніс документи до міської виборчої комісії як кандидат у мери від партії "Удар".

Також він подав кандидатів від партії Віталія Кличка до Харківської міськради.

"Іду в мери від партії "Удар". Є ідеї, є команда, ми готові втілити наші ідеї в реальні справи. Будемо говорити про партію "Удар" голосно і з хорошим змістом. Ми подали щойно документи (список кандидатів до міськради), у нас у кожному окрузі зареєстровані кандидати. Без помилок, слава богу, ось все вже зафіксовано. Більше години подавав документи. Ми живемо в час цифрових технологій і все це такі анахронізми... Не очікував я, що ми знову будемо повертатися до якихось папірчиків, ми ж все подаємо в електронному вигляді, все це можна переслати", - сказав Лаговський.