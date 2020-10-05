На посаду мера Харкова зареєстровано вже 5 кандидатів
24 вересня депутат Харківської міськради Георгій Лаговський відніс документи до міської виборчої комісії як кандидат у мери від партії "Удар".
Також він подав кандидатів від партії Віталія Кличка до Харківської міськради.
"Іду в мери від партії "Удар". Є ідеї, є команда, ми готові втілити наші ідеї в реальні справи. Будемо говорити про партію "Удар" голосно і з хорошим змістом. Ми подали щойно документи (список кандидатів до міськради), у нас у кожному окрузі зареєстровані кандидати. Без помилок, слава богу, ось все вже зафіксовано. Більше години подавав документи. Ми живемо в час цифрових технологій і все це такі анахронізми... Не очікував я, що ми знову будемо повертатися до якихось папірчиків, ми ж все подаємо в електронному вигляді, все це можна переслати", - сказав Лаговський.
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https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://twitter.com/baraban088 @baraban088 https://twitter.com/baraban088/status/1313151726611038213 32 мин
Ще відео з Бішкеку. Це не Білорусь. https://twitter.com/baraban088/status/1313151726611038213
Навідь, якщо здохне. Просто двійника підшукують, як на рашці)
, которые бьют нашему по крепкому лбу , а потом друг другу жалуемся .
В следствие чего Юга плавно спустил дело на тормозах - прокуроры не приходили на заседания суда, и судья Гепу оправдал.