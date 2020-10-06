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Новости Коронавирус и карантин
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Академик НАН Украины Ярослав Олейник умер от COVID-19

Академик НАН Украины Ярослав Олейник умер от COVID-19

Академик Национальной академии педагогических наук Украины Ярослав Олейник скончался от COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень, передает Цензор.НЕТ.

"Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти - коронавирус", - написал он.

Кремень подчеркнул, что коллеги ученого не могут поверить в его смерть.

"Не верится. Всегда активный, динамичный, деятельный Ярослав Богданович был примером для всех, с кем он общался. Очень порядочный и обязательный человек. Патриот Украины. Большой защитник географии. Нам всем будет его не хватать. Вечная и светлая память Ярославу Богдановичу Олейнику! Искренние соболезнования родным и близким", - написал Кремень.

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Академик НАН Украины Ярослав Олейник умер от COVID-19 01

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Топ комментарии
+9
Дуже сумно. В Україні цього року особливо багато втрат серед науковців з великої літери. Добре, якщо вони підготували достойну зміну, яка буде працювати в Україні і на Україну. Будемо сподіватись. Царство Небесне померлому і вічна пам'ять!
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06.10.2020 08:15 Ответить
+8
Умирают врачи и научная элита . А депутаты болеют все легко - может у них какие-то секретные лекарства ?
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06.10.2020 08:27 Ответить
+7
Вечная память и царствие небесное, знаменитому человеку. И просто человеку, ущедшему от нас в мир иной...
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06.10.2020 08:07 Ответить
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Маск не ученый, а инженер и без науки он не летал бы.
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06.10.2020 09:03 Ответить
согласен на все 100%. А Патон ученый? Или инженер? Может Вы знаете какой-нибудь "закон", "принцип", "теорему" Патона?
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06.10.2020 09:11 Ответить
НАНУ и академия педагогических наук -- две разные организации. Академия педагогических наук -- это вообще ни о чем. Еще один доильный аппарат. Во времена Зеленского ее вдруг перестали хотеть ликвидировать. Точно реформы и новые лица.
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06.10.2020 09:16 Ответить
А есть еще и академия педагогических наук????!!!!!!! О, Господи! Какая-же мы богатая страна!!!!!
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06.10.2020 09:26 Ответить
Во времена независимости открылось около пятнадцати таких академий, которые кормятся из бюджета. В некоторых только член-корры и академики и практически никого вокруг. Их давно уже хотят закрыть.
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06.10.2020 09:31 Ответить
Патона уже нет. Какой смысл его пинать?
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06.10.2020 09:17 Ответить
Патон мертвый и наука в Украине мертва. Ему большое спасибо.
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06.10.2020 09:25 Ответить
Еще чуть-чуть жива.
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06.10.2020 10:48 Ответить
Он даже не инженер, но летает ... 😂
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06.10.2020 09:13 Ответить
Маск, наверное, даже не инженер. Он - суперталантливый предприниматель и администратор.
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06.10.2020 09:13 Ответить
И это тоже.
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06.10.2020 09:18 Ответить
А сколько лет было человеку? Не пишут .В данном моменте всех ,кто попал в больницу с кашлем ,насморком и температурой автоматом зачисляют с подозрением на ковид .А отсюда и и статистика -они уже больные ковид .Враньё продолжается .
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06.10.2020 07:50 Ответить
67 лет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.10.2020 08:14 Ответить
Вечная память и царствие небесное, знаменитому человеку. И просто человеку, ущедшему от нас в мир иной...
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06.10.2020 08:07 Ответить
Дуже сумно. В Україні цього року особливо багато втрат серед науковців з великої літери. Добре, якщо вони підготували достойну зміну, яка буде працювати в Україні і на Україну. Будемо сподіватись. Царство Небесне померлому і вічна пам'ять!
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06.10.2020 08:15 Ответить
І де Ви ту зміну помітили. Це як раз і є головним аргументом старперів "Після нас нікого, нас на пенсію не можна." Все знищено.
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06.10.2020 09:19 Ответить
Роки беруть своє. Пагано що, немає молодих науковців з великої літери.
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06.10.2020 09:34 Ответить
Смерть ровняет ВСЕХ !!!
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06.10.2020 08:22 Ответить
Умирают врачи и научная элита . А депутаты болеют все легко - может у них какие-то секретные лекарства ?
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06.10.2020 08:27 Ответить
Да, клиника Шарите в Германии))
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06.10.2020 08:32 Ответить
Да и в Киеве у них клиники есть
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06.10.2020 08:51 Ответить
А зачем гепа поперся тогда в Германию?
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06.10.2020 08:52 Ответить
А вот в Харькове значит нет ни оборудования , ни лекарств
Так любитель руцкого мира заботится о харьковчанах . А те , лохи совковые , его выбирают
Может вирус им вернёт мозги из ж .. в голову
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06.10.2020 09:11 Ответить
Думаю, уровень медицины(включая оборудование, оснащение, персонал, врачей ) в Германии - намного лучше. Поэтому и поперся туда.
Кто за гепу голосует, для меня нонсенс
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06.10.2020 09:16 Ответить
Омарів їдять.
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06.10.2020 11:18 Ответить
Так у депов. КУЧА не заработанных активов в долларах под кроватями .
И клиника "ШАкадемік НАН України Ярослав Олійник помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8383ШАРИТЕ"clinic/klinika-sharite/, с чартерами в Германию по 30 -80 тысяч.

Вот ответ на Ваш вопрос.
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$45720 - $49236
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$25790 - $41030
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06.10.2020 11:33 Ответить
Не Академик НАНУ, а Член-корреспондент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Академии педагогических наук Украины . Ты хоть секешь разницу между этими академиями. Хотя жаль Ярослава Богдановича. Вечная ему память. Всего 68 лет было, хотя и перенес инфаркт. Умер от осложнений, а не напрямую от короновируса
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06.10.2020 08:33 Ответить
Все ж він був Академіком НАПН України.

http://naps.gov.ua/ua/structure/members/active/ ДІЙСНІ ЧЛЕНИ (АКАДЕМІКИ) НАПН УКРАЇНИ - http://naps.gov.ua/ua/structure/members/active/
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06.10.2020 09:01 Ответить
Да это так. В Википедии записано, что член-корр НАПН. Однако НАНУ и НАПН это две больших разницы. Уровень разный
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06.10.2020 18:21 Ответить
Я в курсі, що це різні академії. Сам пропрацював в НАНУ 20 років.
У вікіпедії все ж написано, що академік, може вже підкоригували .
Олійник Ярослав Богданович (https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 14 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 - https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 5 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] - доктор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 економічних наук , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80 професор , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0) декан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 географічного факультету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київського національного університету імені Тараса. Г. Шевченка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F економіко-географ . Академік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної Академії педагогічних наук України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA академік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії наук вищої освіти України .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.10.2020 18:53 Ответить
У нас чуть что, так сразу короновирус. От короновируса не умирают, а умирают от осложнений вызванных этой заразой. Те у кого здоровье слабое. Надо физкультурой заниматься и холодный душ по утрам для закалки
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06.10.2020 08:37 Ответить
https://49000.com.ua/eshhe-1-marta-igral-v-voleybol-v-kieve-ot-k/ Если бы .
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06.10.2020 09:06 Ответить
Вот почему достойные люди умирают, а разный мусор типа зелинских, шухричей, манделей и тд нет?
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06.10.2020 08:43 Ответить
Нехай студенти розкажуть , за які плюшки поступали на геофак.
Для повноти картини
А то намалювали святого тут
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06.10.2020 09:31 Ответить
Вот почему когда достойные люди умирают от ковид, коменты не закрывают, а под новостью о заражении парашенка коменты закрыли?
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06.10.2020 08:51 Ответить
Боятся "любви народной" к парашенке )))
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06.10.2020 09:12 Ответить
Всяких уродов хватает.
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06.10.2020 09:20 Ответить
НАН і НАПН - це абсолютно різні речі. Розвелось псевдо-"академіків"...
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06.10.2020 09:37 Ответить
 
 