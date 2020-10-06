Академик НАН Украины Ярослав Олейник умер от COVID-19

Академик Национальной академии педагогических наук Украины Ярослав Олейник скончался от COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень, передает Цензор.НЕТ.

"Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти - коронавирус", - написал он.

Кремень подчеркнул, что коллеги ученого не могут поверить в его смерть.

"Не верится. Всегда активный, динамичный, деятельный Ярослав Богданович был примером для всех, с кем он общался. Очень порядочный и обязательный человек. Патриот Украины. Большой защитник географии. Нам всем будет его не хватать. Вечная и светлая память Ярославу Богдановичу Олейнику! Искренние соболезнования родным и близким", - написал Кремень.

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