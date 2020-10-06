Академік НАН України Ярослав Олійник помер від COVID-19

Академік Національної академії педагогічних наук України Ярослав Олійник помер від COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що стало відомо про смерть академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Олійника Ярослава Богдановича. Причина смерті - коронавірус", - написав він.

Кремень підкреслив, що колеги вченого не можуть повірити в його смерть.

"Не можна повірити. Завжди активний, динамічний, дійовий Ярослав Богданович був прикладом для усіх, з ким він спілкувався. Надзвичайно порядна і обов‘язкова людина. Патріот України. Великий захисник географії. Нам усім буде його не вистачати. Вічна і світла пам‘ять Ярославу Богдановичу Олійнику! Щирі співчуття рідним і близьким", - написав Кремень.

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