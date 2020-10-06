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Новини Коронавірус і карантин
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Академік НАН України Ярослав Олійник помер від COVID-19

Академік НАН України Ярослав Олійник помер від COVID-19

Академік Національної академії педагогічних наук України Ярослав Олійник помер від COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що стало відомо про смерть академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Олійника Ярослава Богдановича. Причина смерті - коронавірус", - написав він.

Кремень підкреслив, що колеги вченого не можуть повірити в його смерть.

"Не можна повірити. Завжди активний, динамічний, дійовий Ярослав Богданович був прикладом для усіх, з ким він спілкувався. Надзвичайно порядна і обов‘язкова людина. Патріот України. Великий захисник географії. Нам усім буде його не вистачати. Вічна і світла пам‘ять Ярославу Богдановичу Олійнику! Щирі співчуття рідним і близьким", - написав Кремень.

Також читайте: Карантин по всій країні посилять, якщо буде зайнято понад 60% ліжок для хворих на COVID-19, - Степанов

Академік НАН України Ярослав Олійник помер від COVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Дуже сумно. В Україні цього року особливо багато втрат серед науковців з великої літери. Добре, якщо вони підготували достойну зміну, яка буде працювати в Україні і на Україну. Будемо сподіватись. Царство Небесне померлому і вічна пам'ять!
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06.10.2020 08:15 Відповісти
+8
Умирают врачи и научная элита . А депутаты болеют все легко - может у них какие-то секретные лекарства ?
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06.10.2020 08:27 Відповісти
+7
Вечная память и царствие небесное, знаменитому человеку. И просто человеку, ущедшему от нас в мир иной...
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06.10.2020 08:07 Відповісти
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Маск не ученый, а инженер и без науки он не летал бы.
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06.10.2020 09:03 Відповісти
согласен на все 100%. А Патон ученый? Или инженер? Может Вы знаете какой-нибудь "закон", "принцип", "теорему" Патона?
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06.10.2020 09:11 Відповісти
НАНУ и академия педагогических наук -- две разные организации. Академия педагогических наук -- это вообще ни о чем. Еще один доильный аппарат. Во времена Зеленского ее вдруг перестали хотеть ликвидировать. Точно реформы и новые лица.
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06.10.2020 09:16 Відповісти
А есть еще и академия педагогических наук????!!!!!!! О, Господи! Какая-же мы богатая страна!!!!!
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06.10.2020 09:26 Відповісти
Во времена независимости открылось около пятнадцати таких академий, которые кормятся из бюджета. В некоторых только член-корры и академики и практически никого вокруг. Их давно уже хотят закрыть.
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06.10.2020 09:31 Відповісти
Патона уже нет. Какой смысл его пинать?
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06.10.2020 09:17 Відповісти
Патон мертвый и наука в Украине мертва. Ему большое спасибо.
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06.10.2020 09:25 Відповісти
Еще чуть-чуть жива.
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06.10.2020 10:48 Відповісти
Он даже не инженер, но летает ... 😂
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06.10.2020 09:13 Відповісти
Маск, наверное, даже не инженер. Он - суперталантливый предприниматель и администратор.
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06.10.2020 09:13 Відповісти
И это тоже.
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06.10.2020 09:18 Відповісти
А сколько лет было человеку? Не пишут .В данном моменте всех ,кто попал в больницу с кашлем ,насморком и температурой автоматом зачисляют с подозрением на ковид .А отсюда и и статистика -они уже больные ковид .Враньё продолжается .
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06.10.2020 07:50 Відповісти
67 лет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.10.2020 08:14 Відповісти
Вечная память и царствие небесное, знаменитому человеку. И просто человеку, ущедшему от нас в мир иной...
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06.10.2020 08:07 Відповісти
Дуже сумно. В Україні цього року особливо багато втрат серед науковців з великої літери. Добре, якщо вони підготували достойну зміну, яка буде працювати в Україні і на Україну. Будемо сподіватись. Царство Небесне померлому і вічна пам'ять!
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06.10.2020 08:15 Відповісти
І де Ви ту зміну помітили. Це як раз і є головним аргументом старперів "Після нас нікого, нас на пенсію не можна." Все знищено.
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06.10.2020 09:19 Відповісти
Роки беруть своє. Пагано що, немає молодих науковців з великої літери.
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06.10.2020 09:34 Відповісти
Смерть ровняет ВСЕХ !!!
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06.10.2020 08:22 Відповісти
Умирают врачи и научная элита . А депутаты болеют все легко - может у них какие-то секретные лекарства ?
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06.10.2020 08:27 Відповісти
Да, клиника Шарите в Германии))
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06.10.2020 08:32 Відповісти
Да и в Киеве у них клиники есть
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06.10.2020 08:51 Відповісти
А зачем гепа поперся тогда в Германию?
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06.10.2020 08:52 Відповісти
А вот в Харькове значит нет ни оборудования , ни лекарств
Так любитель руцкого мира заботится о харьковчанах . А те , лохи совковые , его выбирают
Может вирус им вернёт мозги из ж .. в голову
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06.10.2020 09:11 Відповісти
Думаю, уровень медицины(включая оборудование, оснащение, персонал, врачей ) в Германии - намного лучше. Поэтому и поперся туда.
Кто за гепу голосует, для меня нонсенс
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06.10.2020 09:16 Відповісти
Омарів їдять.
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06.10.2020 11:18 Відповісти
Так у депов. КУЧА не заработанных активов в долларах под кроватями .
И клиника "ШАкадемік НАН України Ярослав Олійник помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8383ШАРИТЕ"clinic/klinika-sharite/, с чартерами в Германию по 30 -80 тысяч.

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$45720 - $49236
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$25790 - $41030
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06.10.2020 11:33 Відповісти
Не Академик НАНУ, а Член-корреспондент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Академии педагогических наук Украины . Ты хоть секешь разницу между этими академиями. Хотя жаль Ярослава Богдановича. Вечная ему память. Всего 68 лет было, хотя и перенес инфаркт. Умер от осложнений, а не напрямую от короновируса
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06.10.2020 08:33 Відповісти
Все ж він був Академіком НАПН України.

http://naps.gov.ua/ua/structure/members/active/ ДІЙСНІ ЧЛЕНИ (АКАДЕМІКИ) НАПН УКРАЇНИ - http://naps.gov.ua/ua/structure/members/active/
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06.10.2020 09:01 Відповісти
Да это так. В Википедии записано, что член-корр НАПН. Однако НАНУ и НАПН это две больших разницы. Уровень разный
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06.10.2020 18:21 Відповісти
Я в курсі, що це різні академії. Сам пропрацював в НАНУ 20 років.
У вікіпедії все ж написано, що академік, може вже підкоригували .
Олійник Ярослав Богданович (https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 14 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1952 1952 - https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 5 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] - доктор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 економічних наук , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80 професор , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0) декан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 географічного факультету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київського національного університету імені Тараса. Г. Шевченка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F економіко-географ . Академік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної Академії педагогічних наук України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA академік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії наук вищої освіти України .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.10.2020 18:53 Відповісти
У нас чуть что, так сразу короновирус. От короновируса не умирают, а умирают от осложнений вызванных этой заразой. Те у кого здоровье слабое. Надо физкультурой заниматься и холодный душ по утрам для закалки
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06.10.2020 08:37 Відповісти
https://49000.com.ua/eshhe-1-marta-igral-v-voleybol-v-kieve-ot-k/ Если бы .
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06.10.2020 09:06 Відповісти
Вот почему достойные люди умирают, а разный мусор типа зелинских, шухричей, манделей и тд нет?
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06.10.2020 08:43 Відповісти
Нехай студенти розкажуть , за які плюшки поступали на геофак.
Для повноти картини
А то намалювали святого тут
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06.10.2020 09:31 Відповісти
Вот почему когда достойные люди умирают от ковид, коменты не закрывают, а под новостью о заражении парашенка коменты закрыли?
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06.10.2020 08:51 Відповісти
Боятся "любви народной" к парашенке )))
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06.10.2020 09:12 Відповісти
Всяких уродов хватает.
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06.10.2020 09:20 Відповісти
НАН і НАПН - це абсолютно різні речі. Розвелось псевдо-"академіків"...
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06.10.2020 09:37 Відповісти
 
 