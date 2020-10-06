Пожары на Луганщине: восемь из десяти основных очагов ликвидированы, два - локализованы, - ГСЧС
На территории Луганской области продолжается тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября.
Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было", - отметили в ведомстве.
"В течение 1 - 5 октября:
- ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га (12:30 01.10.2020)
- ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га (6:43 03.10.2020)
- ликвидирован пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га (19:30 03.10.2020)
- ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 тыс. 400 га (9:00 03.10.2020)
- ликвидирован пожар камыша и сухой растительности вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га (9:15 04.10.2020)
- ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га (8:30 05.10.2020)
- ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га (8:30 05.10.2020)
- ликвидирован лесной пожар вблизи с. Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тыс. га (20:00 05.10.2020)
- локализован пожар лесной писдстилкы и сухой травы вблизи с. Артема Станично-Луганский района на площади около 2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле (16:20 05.10.2020).
- локализован очаг пожара вблизи сел Смоляниново и Боровеньки Новоайдарского района на площади 4 тыс. 640 га (20:00 05.10.2020).
Итак, по состоянию на 7 ч. 6 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 8 очагов ликвидированы, 2 очага локализованы", - рассказали в ГСЧС
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га. Привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ - 2 ед., ИМР - 1 ед.) и пожарный поезд. Авиацией ГСЧС в течение 5 октября на территории Луганской области совершены 97 сбросов (320 тонн воды). С начала тушения пожаров 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды). Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти. Всего к тушению привлечены более 1 тыс. 300 человек и 284 ед. техники", - добавили в ведомстве.
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Яскравий приклад висловлювань ЗЕбіла, поно ще й увесь світ вчило, як боронитися від КОРВІДУ. Приводити більше прикладів немає сенсу, вони ВСІ знаходяться на рівні олігефринічного базікання
поотім "4 из пяти"
потім "6 из семи"
тепер "8 із девяті"
шо так і буде "20 із сорока осередков пожаров ліквідіровани" ???