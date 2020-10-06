Пожары на Луганщине: восемь из десяти основных очагов ликвидированы, два - локализованы, - ГСЧС

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было", - отметили в ведомстве.

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"В течение 1 - 5 октября:

ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га (12:30 01.10.2020)

ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га (6:43 03.10.2020)

ликвидирован пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га (19:30 03.10.2020)

ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 тыс. 400 га (9:00 03.10.2020)

ликвидирован пожар камыша и сухой растительности вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га (9:15 04.10.2020)

ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га (8:30 05.10.2020)

ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га (8:30 05.10.2020)

ликвидирован лесной пожар вблизи с. Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тыс. га (20:00 05.10.2020)

локализован пожар лесной писдстилкы и сухой травы вблизи с. Артема Станично-Луганский района на площади около 2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле (16:20 05.10.2020).

локализован очаг пожара вблизи сел Смоляниново и Боровеньки Новоайдарского района на площади 4 тыс. 640 га (20:00 05.10.2020).

Итак, по состоянию на 7 ч. 6 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 8 очагов ликвидированы, 2 очага локализованы", - рассказали в ГСЧС

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га. Привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ - 2 ед., ИМР - 1 ед.) и пожарный поезд. Авиацией ГСЧС в течение 5 октября на территории Луганской области совершены 97 сбросов (320 тонн воды). С начала тушения пожаров 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды). Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти. Всего к тушению привлечены более 1 тыс. 300 человек и 284 ед. техники", - добавили в ведомстве.