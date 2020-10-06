Пожежі на Луганщині: вісім із десяти основних осередків ліквідовано, два - локалізовано, - ДСНС

На території Луганської області триває гасіння пожеж у природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєверодонецького районів, де в зону ураження потрапили 32 населені пункти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Основні зусилля ДСНС були направлені на захист населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було", - зазначили у відомстві.

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"Протягом 1 – 5 жовтня:

ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га (12:30 01.10.2020);

ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу с. Чмирівка Старобільського району на площі 50 га (06:43 03.10.2020);

ліквідовано пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району на площі 20 га (19:30 03.10.2020);

ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Лобачеве та Геївка Станично-Луганського району на площі 1 тис. 400 га (9:00 03.10.2020);

ліквідовано пожежу очерету та сухої рослинності поблизу с. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га (9:15 04.10.2020 );

ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратове та Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га (8:30 05.10.2020);

ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське на площі 6 тис. га (8:30 05.10.2020);

ліквідовано лісову пожежу поблизу с. Вільхове Станично-Луганського району на площі 2 тис. га (20:00 05.10.2020);

локалізовано пожежу лісової пісдстилки та сухої трави поблизу с. Артема Станично-Луганський району на площі близько 2 га лісової підстилки та 20 га сухої трави в полі (16:20 05.10.2020).

локалізовано осередок пожежі поблизу сіл Смолянинове та Боровеньки Новоайдарського району на площі 4 тис. 640 га (20:00 05.10.2020).

Отже, станом на 7 год. 6 жовтня з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 8 осередків ліквідовано, 2 осередки локалізовано", - розповіли в ДСНС.

"За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га. Залучено важку інженерну техніку ЗСУ (БАТ – 2 од., ІМР – 1 од.) та пожежний потяг. Авіацією ДСНС протягом 5 жовтня на території Луганської області здійснено 97 скидів (320 тон води). З початку гасіння пожеж 588 скидів (1 тис. 906 тон води). Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб. Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи - причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади. Всього до гасіння залучено понад 1 тис. 300 осіб та 284 од. техніки", - додали у відомстві.