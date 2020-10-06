"Президент не їде на пожежі в Луганську область, бо зайнятий виборами в Рівненській", - нардепка "Голосу" Бобровська
Для вищого керівництва України доцільність поїздок у регіони обумовлена винятково виборчими чинниками, але аж ніяк не об'єктивною необхідністю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська на своїй сторінці у Facebook.
"Досі перебуваю під враженням від поїздки на Луганщину. Це лихо є безпрецедентним за масштабами не тільки для області, де подібних масштабів пожеж ніхто не пам'ятає, але й для усієї України. Люди стривожені і налякані, і переконані, що це навмисні підпали, чи простіше сказати - диверсія.
Президент Зеленський в критичний день перебував з візитом на Рівненщині. З візитом, який, на моє переконання, не був нічим обґрунтований, окрім просування голови ОДА на пост міського голови та президентської партії у виборчих перегонах. Хоча ні, однозначний вихлоп від цього візиту є - Президент взяв на особистий контроль очистку річки Устя та озера Басів Кут (мені дуже соромно за рівень) і умудрився заперечити наявність умисних підпалів в іншому куточку України.
Сподіваюсь, на тлі особистого розносу пошти, перерубання огірків і кидків м'яча в кільце, Президент не буде особисто рубати очерет", - написала вона.
Бобровська наголосила, що Луганщина - складна і болюча тема: "Для вищого керівництва, очевидно, доцільність поїздок в регіони зумовлюється виключено виборчими факторами, але аж ніяк не об'єктивною необхідністю та фактами здійснення потенційних диверсій".
"Швидше б вибори місцеві, тоді звільниться час в президента і голови ОДА, керівників комунальних закладів, міністрів, зрештою, зайнятись державними проблемами, а не агітацією", - додала політик.
Також Бобровська виклала в соцмережі фото річки Устя в м.Рівне, "на яку чхав мер Хомко 12 років і знову лізе до міської ради, але триматиме під контролем президент", і одного із сотень будинків, який згорів на Луганщині.
Фото: згорілий будинок на Луганщині
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То не ти часом Петросяну тексти шютак пишеш?
https://censor.net/ru/news/3206786/zelenskiyi_pribyl_s_rabochim_vizitom_na_luganschinu_gde_bushuyut_masshtabnye_lesnye_pojary
https://censor.net/ru/user/84540
ну все, капець Луганщині
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccdb-7223-b262-1334a2dbcae9https://censor.net/ru/user/437118
какой-то неправильный алгоритм... сначала Вазелин приезжает в регион и начинается беда, а не наоборот...
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccdb-7223-b262-1334a34ee7d9https://censor.net/ru/user/446474
не, начинаются цветочки, "первый"(шут) приезжает, сочувствует и после его убытия начинается беда....https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-cce0-72c9-b4b3-213844c7cf04Ответить
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https://censor.net/ru/user/317872
Ну все, бедоносец прибыл. Капец лесу.
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-cce4-72fd-b0e2-13cede1af46ehttps://censor.net/ru/user/278725
Главный вопрос: Почему всё началось до того, как я здесь побывал?https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccd6-71df-b79b-2a1186a7b9a5Ответить
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Зеля лажает достаточно, чтобы его критиковать за реальные проебы, а не херню выдумывать.
тётка из голоса устроила предвыбрную истерику.
..
"Капитан Беда"
А Зеленским-президентом быть очень приятно, легко и безответственно....🙄