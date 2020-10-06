"Президент не їде на пожежі в Луганську область, бо зайнятий виборами в Рівненській", - нардепка "Голосу" Бобровська

Для вищого керівництва України доцільність поїздок у регіони обумовлена ​​винятково виборчими чинниками, але аж ніяк не об'єктивною необхідністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська на своїй сторінці у Facebook.

"Досі перебуваю під враженням від поїздки на Луганщину. Це лихо є безпрецедентним за масштабами не тільки для області, де подібних масштабів пожеж ніхто не пам'ятає, але й для усієї України. Люди стривожені і налякані, і переконані, що це навмисні підпали, чи простіше сказати - диверсія.

Президент Зеленський в критичний день перебував з візитом на Рівненщині. З візитом, який, на моє переконання, не був нічим обґрунтований, окрім просування голови ОДА на пост міського голови та президентської партії у виборчих перегонах. Хоча ні, однозначний вихлоп від цього візиту є - Президент взяв на особистий контроль очистку річки Устя та озера Басів Кут (мені дуже соромно за рівень) і умудрився заперечити наявність умисних підпалів в іншому куточку України.

Сподіваюсь, на тлі особистого розносу пошти, перерубання огірків і кидків м'яча в кільце, Президент не буде особисто рубати очерет", - написала вона.

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Бобровська наголосила, що Луганщина - складна і болюча тема: "Для вищого керівництва, очевидно, доцільність поїздок в регіони зумовлюється виключено виборчими факторами, але аж ніяк не об'єктивною необхідністю та фактами здійснення потенційних диверсій".

"Швидше б вибори місцеві, тоді звільниться час в президента і голови ОДА, керівників комунальних закладів, міністрів, зрештою, зайнятись державними проблемами, а не агітацією", - додала політик.

Також Бобровська виклала в соцмережі фото річки Устя в м.Рівне, "на яку чхав мер Хомко 12 років і знову лізе до міської ради, але триматиме під контролем президент", і одного із сотень будинків, який згорів на Луганщині.



Фото: річка в Рівному



Фото: згорілий будинок на Луганщині