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Новини Пожежі в Україні
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"Президент не їде на пожежі в Луганську область, бо зайнятий виборами в Рівненській", - нардепка "Голосу" Бобровська

Для вищого керівництва України доцільність поїздок у регіони обумовлена ​​винятково виборчими чинниками, але аж ніяк не об'єктивною необхідністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила нардепка "Голосу" Соломія Бобровська на своїй сторінці у Facebook.

"Досі перебуваю під враженням від поїздки на Луганщину. Це лихо є безпрецедентним за масштабами не тільки для області, де подібних масштабів пожеж ніхто не пам'ятає, але й для усієї України. Люди стривожені і налякані, і переконані, що це навмисні підпали, чи простіше сказати - диверсія.

Президент Зеленський в критичний день перебував з візитом на Рівненщині. З візитом, який, на моє переконання, не був нічим обґрунтований, окрім просування голови ОДА на пост міського голови та президентської партії у виборчих перегонах. Хоча ні, однозначний вихлоп від цього візиту є - Президент взяв на особистий контроль очистку річки Устя та озера Басів Кут (мені дуже соромно за рівень) і умудрився заперечити наявність умисних підпалів в іншому куточку України.

Сподіваюсь, на тлі особистого розносу пошти, перерубання огірків і кидків м'яча в кільце, Президент не буде особисто рубати очерет", - написала вона.

Також дивіться: Пожежники на Луганщині відстояли електропідстанцію і газопровід, - РДА. ФОТОрепортаж

Бобровська наголосила, що Луганщина - складна і болюча тема: "Для вищого керівництва, очевидно, доцільність поїздок в регіони зумовлюється виключено виборчими факторами, але аж ніяк не об'єктивною необхідністю та фактами здійснення потенційних диверсій".

"Швидше б вибори місцеві, тоді звільниться час в президента і голови ОДА, керівників комунальних закладів, міністрів, зрештою, зайнятись державними проблемами, а не агітацією", - додала політик.

Також Бобровська виклала в соцмережі фото річки Устя в м.Рівне, "на яку чхав мер Хомко 12 років і знову лізе до міської ради, але триматиме під контролем президент", і одного із сотень будинків, який згорів на Луганщині.

Президент не їде на пожежі в Луганську область, бо зайнятий виборами в Рівненській, - нардепка Голосу Бобровська 01
Фото: річка в Рівному

Президент не їде на пожежі в Луганську область, бо зайнятий виборами в Рівненській, - нардепка Голосу Бобровська 02
Фото: згорілий будинок на Луганщині

Президент не їде на пожежі в Луганську область, бо зайнятий виборами в Рівненській, - нардепка Голосу Бобровська 03

Автор: 

вибори (6721) Зеленський Володимир (24391) місцеві вибори (1366) пожежа (4361) Рівне (577) Бобровська Соломія (50) Луганська область (4894)


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Топ коментарі
+14
Почтальоном был, каратистом был, был воллейболистом и футболистом, а что пожарником не смогет, бо от жары сцытся?
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06.10.2020 08:02 Відповісти
+11
"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 1114
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06.10.2020 08:11 Відповісти
+10
И только когда на дорожку примет дорожку, то перемога
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06.10.2020 08:04 Відповісти
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Бгг. Поїхав - зрада і не поїхав - зрада.
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06.10.2020 07:58 Відповісти
И только когда на дорожку примет дорожку, то перемога
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06.10.2020 08:04 Відповісти
Какой вєлікий поток мислей!
То не ти часом Петросяну тексти шютак пишеш?
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06.10.2020 08:23 Відповісти
Він спєц по засиранню гілок всіляких новин
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06.10.2020 09:48 Відповісти
"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 1114
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06.10.2020 08:11 Відповісти
Он жеж вроде туда ездил уже? Или Бобровская президента с пожарными перепутала?
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06.10.2020 07:58 Відповісти
Помнится, Юща затроллили в свое время, когда он типа помогал тушить пожары - вроде в Херсонской области с лопатой в руках...
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06.10.2020 08:01 Відповісти
"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 8561
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06.10.2020 08:13 Відповісти
"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 6336
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06.10.2020 08:14 Відповісти
Почтальоном был, каратистом был, был воллейболистом и футболистом, а что пожарником не смогет, бо от жары сцытся?
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06.10.2020 08:02 Відповісти
клоун на на пожары не ездил и не летал. Он за два дня в Майорске был
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06.10.2020 08:15 Відповісти
Разве?

https://censor.net/ru/news/3206786/zelenskiyi_pribyl_s_rabochim_vizitom_na_luganschinu_gde_bushuyut_masshtabnye_lesnye_pojary
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06.10.2020 09:01 Відповісти
Три місяці тому.Тоді були ще квіточки,а ягідки зараз достигли.
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06.10.2020 09:21 Відповісти
Два місяці тому, не 3. Тоді загинув один з наших захисників під час пожару, тому називати це квіточками - не дуже коректно.
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06.10.2020 10:04 Відповісти
Результат поездки налицо.
"Президент не їде на пожежі в Луганську область, бо зайнятий виборами в Рівненській", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 2216 https://censor.net/ru/user/84540

ну все, капець Луганщині
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccdb-7223-b262-1334a2dbcae9https://censor.net/ru/user/437118

какой-то неправильный алгоритм... сначала Вазелин приезжает в регион и начинается беда, а не наоборот...
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccdb-7223-b262-1334a34ee7d9https://censor.net/ru/user/446474

не, начинаются цветочки, "первый"(шут) приезжает, сочувствует и после его убытия начинается беда....https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-cce0-72c9-b4b3-213844c7cf04Ответить
Мне нравится 5
"Президент не їде на пожежі в Луганську область, бо зайнятий виборами в Рівненській", - нардепка "Голосу" Бобровська - Цензор.НЕТ 2216 https://censor.net/ru/user/317872

Ну все, бедоносец прибыл. Капец лесу.
https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-cce4-72fd-b0e2-13cede1af46ehttps://censor.net/ru/user/278725

Главный вопрос: Почему всё началось до того, как я здесь побывал?https://censor.net/ru/comments/locate/3206786/019214d8-ccd6-71df-b79b-2a1186a7b9a5Ответить
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06.10.2020 10:11 Відповісти
Ну - это уже пропагандонский бред.
Зеля лажает достаточно, чтобы его критиковать за реальные проебы, а не херню выдумывать.
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06.10.2020 10:24 Відповісти
Педоголос уже бы определился б с ориентацией?
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06.10.2020 08:05 Відповісти
там есть кому заниматься. Шмыгаль поехал на пожары.
тётка из голоса устроила предвыбрную истерику.
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06.10.2020 08:05 Відповісти
чму не до пажарів - треба агітіровать за зелене лайно
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06.10.2020 08:09 Відповісти
Ну он же клоун,а не пожарник,что ему там делать.
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06.10.2020 08:11 Відповісти
он был в тех краях до этого
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06.10.2020 08:21 Відповісти

"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 7304
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06.10.2020 08:23 Відповісти
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06.10.2020 09:40 Відповісти
он и в Харькове был не задолго до падения АН26... но тотчас же примчался, и сегодня на прощании с погибшими будет в Харькове, а вот поедет ли он чуть дальше на луганщину, это большой вопрос...
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06.10.2020 08:42 Відповісти
"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 1149"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 6409"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 3225"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 1251"Президент не едет на пожары в Луганскую область, потому что занят выборами в Ривненской", - Бобровская - Цензор.НЕТ 9046
..
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06.10.2020 08:29 Відповісти
Вы ещё забыли сгоревший после его визита самурайский замок ....

"Капитан Беда"
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06.10.2020 09:06 Відповісти
ещё было куча случаёв - список кто-то тут давал, но приврал чет, но если бы статистику, ну, теорию вер-сти, то я х.з., но "что-то есть"(напр. Яхве, монстр из сказок, ну, "иегова" т.н.)
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06.10.2020 09:42 Відповісти
"Президент не едет на пожары в Луганскую область,.... Так ёгож возють
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06.10.2020 08:31 Відповісти
Хорошо быть английской королевой, но даже ей напряжно.
А Зеленским-президентом быть очень приятно, легко и безответственно....🙄
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06.10.2020 09:04 Відповісти
Клоун ездит тока ленточка перерезать где можно хайпануть или кайфануть и видосик очередной зебуинам втюхать о своих достижениях
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06.10.2020 09:44 Відповісти
У Бобровської критичний день і президенту треба до неї їхати? Чому їй Шмигаля недостатньо, який приїздив раніше неї?
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06.10.2020 10:43 Відповісти
 
 