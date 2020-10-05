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Новини Фото Пожежі в Україні
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Пожежники на Луганщині відстояли електропідстанцію і газопровід, - РДА. ФОТОрепортаж

У Луганській області пожежники врятували від вогню електропідстанцію і магістральний газопровід високого тиску.

Про це повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема, та магістральний газопровід високого тиску, який проходить вздовж села. Зараз приборкують вогонь, який розповсюджується в напрямку смт Петропавлівка та околиці села Артема. Для безпечного гасіння пожежі електропідстанція поки залишається знеструмленою", - йдеться в заяві.

Пожежники на Луганщині відстояли електропідстанцію і газопровід, - РДА 01
Пожежники на Луганщині відстояли електропідстанцію і газопровід, - РДА 02
Пожежники на Луганщині відстояли електропідстанцію і газопровід, - РДА 03
Пожежники на Луганщині відстояли електропідстанцію і газопровід, - РДА 04
Пожежники на Луганщині відстояли електропідстанцію і газопровід, - РДА 05
Пожежники на Луганщині відстояли електропідстанцію і газопровід, - РДА 06

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пожежа (4358) Станиця Луганська (196) Луганська область (4892)


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Кацапи- палять. Наші пожежники і солдати- гасять. Луганський нарід- голосує за мертвечука, коломойського, та інше кацапське опздеже. Якесь замкнуте коло.
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05.10.2020 17:13 Відповісти
Диверсійна робота, синхронізована з підпалами трави біля наших позицій трасерами. ..
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05.10.2020 18:18 Відповісти
 
 