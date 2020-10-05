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Пожежники на Луганщині відстояли електропідстанцію і газопровід, - РДА. ФОТОрепортаж
У Луганській області пожежники врятували від вогню електропідстанцію і магістральний газопровід високого тиску.
Про це повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема, та магістральний газопровід високого тиску, який проходить вздовж села. Зараз приборкують вогонь, який розповсюджується в напрямку смт Петропавлівка та околиці села Артема. Для безпечного гасіння пожежі електропідстанція поки залишається знеструмленою", - йдеться в заяві.
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Чайка Київ
показати весь коментар05.10.2020 17:13 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Vilaer
показати весь коментар05.10.2020 18:18 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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