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Новини Пожежі в Україні
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У Станично-Луганському районі черговий "раптовий" підпал, детонують боєприпаси, що не розірвалися, - РДА

У Станично-Луганському районі черговий

У Станично-Луганському районі Луганської області стався черговий підпал, в результаті чого верховий вогонь наближається до електропідстанції, на охопленій вогнем території детонують не розірвалися боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської РДА на сторінці в мережі Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

""Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж в 2014 -15 роках після масштабних обстрілів з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Ніжньотепле й Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують не розірвані боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На КПВВ "Станиця Луганська" в черзі кілька тисяч людей, бойовики пропускають по 15 осіб, - РДА

У Станично-Луганському районі черговий раптовий підпал, детонують боєприпаси, що не розірвалися, - РДА 01

Автор: 

підпал (696) пожежа (4358) РДА (199) Станиця Луганська (196) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+15
Це ж немає ніякого відношення до війни? Це ж лише прояви миру, з кацапської сторони. Це ж підготовка до зустрічей в міжнародних форматах, про які базікає дерьмак, за дорученням бубочки.
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05.10.2020 13:32 Відповісти
+12
Простреливают, подгорает немножко.
Главное - "прекратить стрелять". Нам. По "той стороне".
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05.10.2020 13:26 Відповісти
+9
Можен конечно поумерить пыл "внезапных поджогов",да снайперов с передовой убрали. Ведь кое-кто увидел в глазах пуйла мир.
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05.10.2020 13:33 Відповісти
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И кто же это сделал?
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05.10.2020 13:24 Відповісти
Те, кто "на войне наживаюцца".
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05.10.2020 13:27 Відповісти
Зеленского носом ткните в это сообщение, может прозреет?
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05.10.2020 14:04 Відповісти
Рашесепарня, но зе объявит, что само возгорелось. Ну, не злить путина - генеральная зелиния..
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05.10.2020 17:52 Відповісти
Простреливают, подгорает немножко.
Главное - "прекратить стрелять". Нам. По "той стороне".
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05.10.2020 13:26 Відповісти
Це ж немає ніякого відношення до війни? Це ж лише прояви миру, з кацапської сторони. Це ж підготовка до зустрічей в міжнародних форматах, про які базікає дерьмак, за дорученням бубочки.
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05.10.2020 13:32 Відповісти
Это зелёная тварь поджигает то. Да ,зебильо?
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05.10.2020 13:32 Відповісти
Блин - подождите сепарам ответ . Хватит сопли жевать
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05.10.2020 13:32 Відповісти
На Майдане коктейли Молотова использовали против рыгов
Чем сепары от них отличаются? Больше народу убили и изувечили ?

Закидать их этими бутылками По уши 😀😀😀
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05.10.2020 13:34 Відповісти
Можен конечно поумерить пыл "внезапных поджогов",да снайперов с передовой убрали. Ведь кое-кто увидел в глазах пуйла мир.
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05.10.2020 13:33 Відповісти
Коктейли Молотова в помощь
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05.10.2020 13:35 Відповісти
И что,можно попасть бутылкой во "внезапный поджог" находящийся на приличном расстоянии? Или подпалить всё самим за компанию?
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05.10.2020 13:42 Відповісти
Голь на выдумки хитра 😀😀😀
А военные тем более
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05.10.2020 13:45 Відповісти
ну якщо Порох підривав склади то зелена падла випалює все живе в луганськый області. Ну так жеж виходить, зе-скотиняки?
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05.10.2020 13:40 Відповісти
Посмотрел прогноз: ветер там 14-15.10 будет северо-западный и достаточно сильный. Так что если что- можем повторить...
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05.10.2020 13:46 Відповісти
Запускайте ЗЕ-чемпийона, который научился тушить, шо угодно.
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05.10.2020 13:46 Відповісти
Надо ....резиденту ЗЕбилу капитулянту пристально посмотреть в глаза )(уйлу, И там он увидет что всё написано про и пожары и внутренний конфликт!
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05.10.2020 13:54 Відповісти
18 душ цивільних згоріли живцем від цих підпалів (ну, так на сьогодні, такі дані). А за військоаих - навіть не повідомляють, бо ці втрати заносять в "нещасний випадок"...
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05.10.2020 14:05 Відповісти
А что собственно случилось? Там все равно надо выпалить до состояния многокилометровой пустоши зону соприкосновения. Что бы местные Штепы не шастали туда сюда.
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05.10.2020 14:11 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25685511.html "Корова и седло", иллюстрация

У Станично-Луганському районі черговий "раптовий" підпал, детонують боєприпаси, що не розірвалися, - РДА - Цензор.НЕТ 9104
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05.10.2020 14:36 Відповісти
эту мразь гнилую выгнать бы наххххххх в ордлууууу и не пускать за пензией- вот где истина)))
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06.10.2020 00:01 Відповісти
Питання до чортів Рюкзакова і Баканова. Чому в нас все горить і ********** зриваются, а в сєпарів нічого не горить і не взриваєтся!!!
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05.10.2020 15:45 Відповісти
Они работают на "ту сторону", ясно уже должно быть.
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05.10.2020 15:51 Відповісти
Зе_Пиар_Перемирие!
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05.10.2020 15:53 Відповісти
 
 