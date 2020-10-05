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У Станично-Луганському районі черговий "раптовий" підпал, детонують боєприпаси, що не розірвалися, - РДА
У Станично-Луганському районі Луганської області стався черговий підпал, в результаті чого верховий вогонь наближається до електропідстанції, на охопленій вогнем території детонують не розірвалися боєприпаси.
Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської РДА на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
""Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж в 2014 -15 роках після масштабних обстрілів з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Ніжньотепле й Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують не розірвані боєприпаси", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Чайка Київ
показати весь коментар05.10.2020 13:32 Відповісти Посилання
+12 Uzer Uzer
показати весь коментар05.10.2020 13:26 Відповісти Посилання
+9 Garry Grant
показати весь коментар05.10.2020 13:33 Відповісти Посилання
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Главное - "прекратить стрелять". Нам. По "той стороне".
Чем сепары от них отличаются? Больше народу убили и изувечили ?
Закидать их этими бутылками По уши 😀😀😀
А военные тем более