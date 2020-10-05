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Новости Пожары в Украине
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В Станично-Луганском районе очередной "внезапный" поджог, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, - РГА

В Станично-Луганском районе очередной

В Станично-Луганском районе Луганской области произошел очередной поджог, в результате чего верховой огонь приближается к электроподстанции, на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

""Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанций. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская", - РГА

В Станично-Луганском районе очередной внезапный поджог, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, - РГА 01

Автор: 

поджог (1094) пожар (5974) РГА (252) Станица Луганская (189) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+15
Це ж немає ніякого відношення до війни? Це ж лише прояви миру, з кацапської сторони. Це ж підготовка до зустрічей в міжнародних форматах, про які базікає дерьмак, за дорученням бубочки.
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05.10.2020 13:32 Ответить
+12
Простреливают, подгорает немножко.
Главное - "прекратить стрелять". Нам. По "той стороне".
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05.10.2020 13:26 Ответить
+9
Можен конечно поумерить пыл "внезапных поджогов",да снайперов с передовой убрали. Ведь кое-кто увидел в глазах пуйла мир.
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05.10.2020 13:33 Ответить
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И кто же это сделал?
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05.10.2020 13:24 Ответить
Те, кто "на войне наживаюцца".
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05.10.2020 13:27 Ответить
Зеленского носом ткните в это сообщение, может прозреет?
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05.10.2020 14:04 Ответить
Рашесепарня, но зе объявит, что само возгорелось. Ну, не злить путина - генеральная зелиния..
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05.10.2020 17:52 Ответить
Простреливают, подгорает немножко.
Главное - "прекратить стрелять". Нам. По "той стороне".
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05.10.2020 13:26 Ответить
Це ж немає ніякого відношення до війни? Це ж лише прояви миру, з кацапської сторони. Це ж підготовка до зустрічей в міжнародних форматах, про які базікає дерьмак, за дорученням бубочки.
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05.10.2020 13:32 Ответить
Это зелёная тварь поджигает то. Да ,зебильо?
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05.10.2020 13:32 Ответить
Блин - подождите сепарам ответ . Хватит сопли жевать
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05.10.2020 13:32 Ответить
На Майдане коктейли Молотова использовали против рыгов
Чем сепары от них отличаются? Больше народу убили и изувечили ?

Закидать их этими бутылками По уши 😀😀😀
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05.10.2020 13:34 Ответить
Можен конечно поумерить пыл "внезапных поджогов",да снайперов с передовой убрали. Ведь кое-кто увидел в глазах пуйла мир.
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05.10.2020 13:33 Ответить
Коктейли Молотова в помощь
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05.10.2020 13:35 Ответить
И что,можно попасть бутылкой во "внезапный поджог" находящийся на приличном расстоянии? Или подпалить всё самим за компанию?
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05.10.2020 13:42 Ответить
Голь на выдумки хитра 😀😀😀
А военные тем более
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05.10.2020 13:45 Ответить
ну якщо Порох підривав склади то зелена падла випалює все живе в луганськый області. Ну так жеж виходить, зе-скотиняки?
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05.10.2020 13:40 Ответить
Посмотрел прогноз: ветер там 14-15.10 будет северо-западный и достаточно сильный. Так что если что- можем повторить...
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05.10.2020 13:46 Ответить
Запускайте ЗЕ-чемпийона, который научился тушить, шо угодно.
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05.10.2020 13:46 Ответить
Надо ....резиденту ЗЕбилу капитулянту пристально посмотреть в глаза )(уйлу, И там он увидет что всё написано про и пожары и внутренний конфликт!
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05.10.2020 13:54 Ответить
18 душ цивільних згоріли живцем від цих підпалів (ну, так на сьогодні, такі дані). А за військоаих - навіть не повідомляють, бо ці втрати заносять в "нещасний випадок"...
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05.10.2020 14:05 Ответить
А что собственно случилось? Там все равно надо выпалить до состояния многокилометровой пустоши зону соприкосновения. Что бы местные Штепы не шастали туда сюда.
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05.10.2020 14:11 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25685511.html "Корова и седло", иллюстрация

У Станично-Луганському районі черговий "раптовий" підпал, детонують боєприпаси, що не розірвалися, - РДА - Цензор.НЕТ 9104
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05.10.2020 14:36 Ответить
эту мразь гнилую выгнать бы наххххххх в ордлууууу и не пускать за пензией- вот где истина)))
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06.10.2020 00:01 Ответить
Питання до чортів Рюкзакова і Баканова. Чому в нас все горить і ********** зриваются, а в сєпарів нічого не горить і не взриваєтся!!!
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05.10.2020 15:45 Ответить
Они работают на "ту сторону", ясно уже должно быть.
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05.10.2020 15:51 Ответить
Зе_Пиар_Перемирие!
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05.10.2020 15:53 Ответить
 
 