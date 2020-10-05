В Станично-Луганском районе очередной "внезапный" поджог, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, - РГА

В Станично-Луганском районе Луганской области произошел очередной поджог, в результате чего верховой огонь приближается к электроподстанции, на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

""Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанций. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в сообщении.

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