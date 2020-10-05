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В Станично-Луганском районе очередной "внезапный" поджог, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, - РГА
В Станично-Луганском районе Луганской области произошел очередной поджог, в результате чего верховой огонь приближается к электроподстанции, на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
""Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанций. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+15 Чайка Київ
показать весь комментарий05.10.2020 13:32 Ответить Ссылка
+12 Uzer Uzer
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+9 Garry Grant
показать весь комментарий05.10.2020 13:33 Ответить Ссылка
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Главное - "прекратить стрелять". Нам. По "той стороне".
Чем сепары от них отличаются? Больше народу убили и изувечили ?
Закидать их этими бутылками По уши 😀😀😀
А военные тем более