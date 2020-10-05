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Оккупанты прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская", - РГА

Оккупанты прекратили пропуск людей через КПВВ

Российско-оккупационные войска перекрыли мост и прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица-Луганская".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В 9:00 Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10.00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ. Сейчас на КПВВ находятся около нескольких тысяч человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу.

Напомним, 1 октября КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли из-за опасности распространения огня.

Как сообщала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в КПВВ "Станица Луганская" загорелись элементы инфраструктуры, ситуация была осложнена сильными порывами ветра.

Также читайте: Работу КПВВ "Станица Луганская" будут приостанавливать в случае сильного задымления, - глава ОГА Гайдай

Автор: 

РГА (252) наемники рф (2093) КПВВ (330) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+6
А ну заступісь за кармільцев!

Бронєтьомкін Поносєц. Таких ще "фісташками" називають, бо на них жоден бронік не сходиться.

Оккупанты прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская", - РГА - Цензор.НЕТ 5216
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05.10.2020 11:10 Ответить
+4
Харе шастать кормильцам!
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05.10.2020 11:11 Ответить
+2
Ну ось, зіпсували всю радість кармільцам всєя України.
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05.10.2020 11:14 Ответить
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А ну заступісь за кармільцев!

Бронєтьомкін Поносєц. Таких ще "фісташками" називають, бо на них жоден бронік не сходиться.

Оккупанты прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская", - РГА - Цензор.НЕТ 5216
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05.10.2020 11:10 Ответить
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05.10.2020 11:16 Ответить
Харе шастать кормильцам!
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05.10.2020 11:11 Ответить
Ну ось, зіпсували всю радість кармільцам всєя України.
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05.10.2020 11:14 Ответить
А что в лугандоне есть люди?)) + эти твари правильно делают,нех шастать в Украину,хотя подобные мероприятия должны делать зедалбоебы,да собственно как и их папередныки.Смерть лугандонам и кацапам.
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05.10.2020 11:15 Ответить
Есть люди во Львове и в Луганске.
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05.10.2020 11:38 Ответить
Люди от туда свалили еще когда война началась.
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05.10.2020 23:08 Ответить
интересно при свободном ношении оружия кто-то бы смог так просто остановить "несколько тысяч человек"
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05.10.2020 11:18 Ответить
Чудова новина! Нехай ці «бєлиє ходокі» трохи побовкаються мєжду здесь, як гівно у прорубі, може наступного разу не підуть до біндер за грошима та харчами. Взяли моду шастать. Йдіть до своїх на расєю.
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05.10.2020 11:20 Ответить
Правильно. Нех. шастать. Скоро окупанты будут набирать на дамбасе пушечное мясо для войны в Нагорном Карабахе. Устали воевать за Укарину будете воевать за Карабах и Сирию
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05.10.2020 11:27 Ответить
Вы украинец одобряете действия российско-оккупационных войск? Источник: https://censor.net/ru/n3222876? Источник: https://censor.net/ru/n3222876 Т.е кацапы в отличии от Украины поступают правильно? Это Вы сами придумали? Или от кого то услышали? Какие ещё действия российско-оккупационных войск Вы приветствуете и одобряете? https://censor.net/ru/n3222876
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05.10.2020 11:35 Ответить
Иногда окупанты сами делают глупость и я ее одобряю. Так же наша власть много делает глупостей и я ее не одобряю. А если вы тупо верите что вам говорят то вы просто животное. Хотя я уже столько раз убеждался что животные умнее людей и не верят сладким обещаниям и не бурут у убийцы кусок хлеба из рук как бы не были голодны.
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05.10.2020 11:48 Ответить
Может быть, солдаты вермахта в 1941-44 годах тоже пропускали жителей оккупированных территорий на подконтрольную СССР территорию? За жрачкой и пенсией Если в голове пустота, не пиши тут глупости.
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05.10.2020 11:48 Ответить
Надо воспользоваться этой возможностью, чтобы закрыть все КПВВ с ОРДЛО на 20 лет.
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05.10.2020 12:29 Ответить
 
 