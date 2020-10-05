Оккупанты прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская", - РГА

Российско-оккупационные войска перекрыли мост и прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица-Луганская".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В 9:00 Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10.00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ. Сейчас на КПВВ находятся около нескольких тысяч человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу.

Напомним, 1 октября КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли из-за опасности распространения огня.

Как сообщала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в КПВВ "Станица Луганская" загорелись элементы инфраструктуры, ситуация была осложнена сильными порывами ветра.

Также читайте: Работу КПВВ "Станица Луганская" будут приостанавливать в случае сильного задымления, - глава ОГА Гайдай