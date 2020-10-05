Оккупанты прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская", - РГА
Российско-оккупационные войска перекрыли мост и прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица-Луганская".
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, информирует Цензор.НЕТ.
"В 9:00 Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10.00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ. Сейчас на КПВВ находятся около нескольких тысяч человек", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу.
Напомним, 1 октября КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли из-за опасности распространения огня.
Как сообщала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в КПВВ "Станица Луганская" загорелись элементы инфраструктуры, ситуация была осложнена сильными порывами ветра.
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Бронєтьомкін Поносєц. Таких ще "фісташками" називають, бо на них жоден бронік не сходиться.