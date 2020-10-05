Окупанти припинили пропуск людей через КПВВ "Станиця Луганська", - РДА

Російсько-окупаційні війська перекрили міст і припинили пропуск людей через КПВВ "Станиця-Луганська".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Станично-Луганської РДА, інформує Цензор.НЕТ.

"О 9:00 годині Державна прикордонна служба розпочала пропуск людей на окуповану територію, але приблизно о 10:00 окупанти зі свого боку перекрили міст та припинили пропуск людей. З окупованої території жодної людини не перетнуло КПВВ. Наразі на КПВВ перебуває близько декількох тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу.

Нагадаємо, 1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закрили через небезпеку поширення вогню.

Як повідомляла пресслужба Державної прикордонної служби України, в КПВВ "Станиця Луганська" зайнялися елементи інфраструктури, ситуація була ускладнена сильними поривами вітру.

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