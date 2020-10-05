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Окупанти припинили пропуск людей через КПВВ "Станиця Луганська", - РДА

Окупанти припинили пропуск людей через КПВВ

Російсько-окупаційні війська перекрили міст і припинили пропуск людей через КПВВ "Станиця-Луганська".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Станично-Луганської РДА, інформує Цензор.НЕТ.

"О 9:00 годині Державна прикордонна служба розпочала пропуск людей на окуповану територію, але приблизно о 10:00 окупанти зі свого боку перекрили міст та припинили пропуск людей. З окупованої території жодної людини не перетнуло КПВВ. Наразі на КПВВ перебуває близько декількох тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу.

Нагадаємо, 1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закрили через небезпеку поширення вогню.

Як повідомляла пресслужба Державної прикордонної служби України, в КПВВ "Станиця Луганська" зайнялися елементи інфраструктури, ситуація була ускладнена сильними поривами вітру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу КПВВ "Станиця Луганська" припинятимуть у разі сильного задимлення, - голова ОДА Гайдай

Автор: 

РДА (199) найманці рф (2066) КПВВ (330) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+6
А ну заступісь за кармільцев!

Бронєтьомкін Поносєц. Таких ще "фісташками" називають, бо на них жоден бронік не сходиться.

Оккупанты прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская", - РГА - Цензор.НЕТ 5216
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05.10.2020 11:10 Відповісти
+4
Харе шастать кормильцам!
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05.10.2020 11:11 Відповісти
+2
Ну ось, зіпсували всю радість кармільцам всєя України.
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05.10.2020 11:14 Відповісти
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А ну заступісь за кармільцев!

Бронєтьомкін Поносєц. Таких ще "фісташками" називають, бо на них жоден бронік не сходиться.

Оккупанты прекратили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская", - РГА - Цензор.НЕТ 5216
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05.10.2020 11:10 Відповісти
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05.10.2020 11:16 Відповісти
Харе шастать кормильцам!
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05.10.2020 11:11 Відповісти
Ну ось, зіпсували всю радість кармільцам всєя України.
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05.10.2020 11:14 Відповісти
А что в лугандоне есть люди?)) + эти твари правильно делают,нех шастать в Украину,хотя подобные мероприятия должны делать зедалбоебы,да собственно как и их папередныки.Смерть лугандонам и кацапам.
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05.10.2020 11:15 Відповісти
Есть люди во Львове и в Луганске.
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05.10.2020 11:38 Відповісти
Люди от туда свалили еще когда война началась.
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05.10.2020 23:08 Відповісти
интересно при свободном ношении оружия кто-то бы смог так просто остановить "несколько тысяч человек"
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05.10.2020 11:18 Відповісти
Чудова новина! Нехай ці «бєлиє ходокі» трохи побовкаються мєжду здесь, як гівно у прорубі, може наступного разу не підуть до біндер за грошима та харчами. Взяли моду шастать. Йдіть до своїх на расєю.
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05.10.2020 11:20 Відповісти
Правильно. Нех. шастать. Скоро окупанты будут набирать на дамбасе пушечное мясо для войны в Нагорном Карабахе. Устали воевать за Укарину будете воевать за Карабах и Сирию
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05.10.2020 11:27 Відповісти
Вы украинец одобряете действия российско-оккупационных войск? Источник: https://censor.net/ru/n3222876? Источник: https://censor.net/ru/n3222876 Т.е кацапы в отличии от Украины поступают правильно? Это Вы сами придумали? Или от кого то услышали? Какие ещё действия российско-оккупационных войск Вы приветствуете и одобряете? https://censor.net/ru/n3222876
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05.10.2020 11:35 Відповісти
Иногда окупанты сами делают глупость и я ее одобряю. Так же наша власть много делает глупостей и я ее не одобряю. А если вы тупо верите что вам говорят то вы просто животное. Хотя я уже столько раз убеждался что животные умнее людей и не верят сладким обещаниям и не бурут у убийцы кусок хлеба из рук как бы не были голодны.
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05.10.2020 11:48 Відповісти
Может быть, солдаты вермахта в 1941-44 годах тоже пропускали жителей оккупированных территорий на подконтрольную СССР территорию? За жрачкой и пенсией Если в голове пустота, не пиши тут глупости.
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05.10.2020 11:48 Відповісти
Надо воспользоваться этой возможностью, чтобы закрыть все КПВВ с ОРДЛО на 20 лет.
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05.10.2020 12:29 Відповісти
 
 