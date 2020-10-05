УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13305 відвідувачів онлайн
Новини
10 651 7

КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу, - штаб ОС

КПВВ

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", робота якого була припинена у зв'язку з масштабними пожежами на Луганщині, сьогодні відновлює роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентрООС.

"За рішенням командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, сьогодні, 5 жовтня, о 9:00 ранку, відновлює роботу контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". КПВВ буде функціонувати за осіннім графіком - щодня з 07.00 до 18.30", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закрили через небезпеку поширення вогню.

Також дивіться: Родичі жертв пожеж на Луганщині розповіли подробиці трагедії: "Пів черепа, кісточки і сережка. Навіть поховати нічого". ВIДЕО

Як повідомляла пресслужба Державної прикордонної служби України, в КПВВ "Станиця Луганська" загорілися елементи інфраструктури, ситуація була ускладнена сильними поривами вітру.

Автор: 

операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330) Станиця Луганська (196) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які ми раді від такої новини!
показати весь коментар
05.10.2020 09:14 Відповісти
Закроем гряныці и корона вирусов сдохнет от одних масок
показати весь коментар
05.10.2020 09:16 Відповісти
Та ви шо? Яка "радість".
показати весь коментар
05.10.2020 09:19 Відповісти
На хера , шоб въезжали и поджигали дальше , надо им подсказать , под Киевом в Пуще-Водице и Конче -Заспе хорошие сосновые леса
показати весь коментар
05.10.2020 09:20 Відповісти
Пхнуться за пензіями, скуповуються в АТБ і везуть кравчучками в свій зоопарк.
показати весь коментар
05.10.2020 09:23 Відповісти
Аж від серця відлягло !
показати весь коментар
05.10.2020 09:21 Відповісти
С Мавзолейнім быдлом Путлера на дно идти почетно мышиодиннарот
показати весь коментар
05.10.2020 09:23 Відповісти
 
 