КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу, - штаб ОС

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", робота якого була припинена у зв'язку з масштабними пожежами на Луганщині, сьогодні відновлює роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентрООС.

"За рішенням командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, сьогодні, 5 жовтня, о 9:00 ранку, відновлює роботу контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". КПВВ буде функціонувати за осіннім графіком - щодня з 07.00 до 18.30", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закрили через небезпеку поширення вогню.

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Як повідомляла пресслужба Державної прикордонної служби України, в КПВВ "Станиця Луганська" загорілися елементи інфраструктури, ситуація була ускладнена сильними поривами вітру.