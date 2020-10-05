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Новини Відео Пожежі в Україні
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Родичі жертв пожеж на Луганщині розповіли подробиці трагедії: "Пів черепа, кісточки і сережка. Навіть поховати нічого". ВIДЕО

Чотири дні жительку села Воронове Луганської області Любов Чумак вважали зниклою безвісти, поки рідні не виявили її останки на попелищі будинку. Дочка загиблої вважає, що матері стало погано з серцем. Всього в регіоні під час пожеж загинуло 11 осіб.

Одна із загиблих під час пожеж в Луганській області, 64-річна Любов Чумак, живцем згоріла в своєму будинку в селі Воронове. Про це йдеться в репортажі ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Чотири дні жінку вважали зниклою безвісти, поки рідні не виявили останки на попелищі рідної хати.

"Пів черепа і кісточки, і сережка. Навіть поховати нічого", - розповіла дочка загиблої Людмила Чумак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежі на Луганщині: Триває гасіння 4 основних осередків, площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га, - ДСНС

За її словами, батьки були вдома, коли село загорілося. Батько вирушив за машиною, а дружині сказав втекти з дому.

"Ми розуміємо, що вона, мабуть, повернулася за документами, за грошима. Там стояв сейф в кутку. І, може, серце схопило, у неї були проблеми з серцем", - говорить Людмила.

Автор: 

пожежа (4356) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+26
Нехай сепарам подякують.
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05.10.2020 08:52 Відповісти
+17
Звали московскую Орду,а вместе с Ордой пришли пожары,всегда было так на Киевской Руси,когда орда подходила к любому населённому пункту,то местные жители смотрели в даль на ДЫМКУ и думали что всё Орда остановилась и дальше не пойдёт,а через месяц под утро эти украинские поселения уже были охвачены огнём, население вырезали,насиловали ,грабили дома жгли и шли дальше в глубь
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05.10.2020 08:58 Відповісти
+13
мир в глазах увидел а пожары там не увидел
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05.10.2020 09:08 Відповісти
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Нехай сепарам подякують.
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05.10.2020 08:52 Відповісти
Убирать мусор и обкашивать дома не пробовали
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05.10.2020 08:56 Відповісти
пробовали. Это все равно что поливать пожар из пипетки.
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05.10.2020 10:52 Відповісти
Это украинские села, а не российские.
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05.10.2020 11:09 Відповісти
Да ну что за звиздёж?! Куда отцу надо было отправиться за машиной, чтобы мать сгорела вся дотла? Вы себе немного представляете сколько нужно, чтобы, прости Господи, человеческое тело сгорело дотла?
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05.10.2020 08:57 Відповісти
А ты представляешь какая там была температура? И дом же не сгорел за 15 минут, он горел как минимум часа 2-3...
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05.10.2020 09:10 Відповісти
Человеческое тело горит (не горит на самом деле совсем) сильно хуже пусть даже полностью деревянного дома.
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05.10.2020 10:18 Відповісти
ты видел, что остается после кремации? нет? посмотри.
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05.10.2020 10:53 Відповісти
Звали московскую Орду,а вместе с Ордой пришли пожары,всегда было так на Киевской Руси,когда орда подходила к любому населённому пункту,то местные жители смотрели в даль на ДЫМКУ и думали что всё Орда остановилась и дальше не пойдёт,а через месяц под утро эти украинские поселения уже были охвачены огнём, население вырезали,насиловали ,грабили дома жгли и шли дальше в глубь
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05.10.2020 08:58 Відповісти
мир в глазах увидел а пожары там не увидел
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05.10.2020 09:08 Відповісти
Биндери не приїхали, поля не пообкошували, сміття, суки, не прибрали...
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05.10.2020 09:19 Відповісти
ну ты и мразь. подонок..
У меня там мать живет. полгектара земли - на какие шиши обкосить? старушка еле ходит по дому, уже даже огород не может посадить. На последние деньги просила дом опахать - опахали. А толку при ураганном ветре 50 м в секунду?
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05.10.2020 10:54 Відповісти
Треба забирати маму до себе! Хоча , я знаю , як старенькі не хочуть покидати свої домівки . Але іншого виходу нема !
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05.10.2020 11:02 Відповісти
Рюсский мир не меняется все горить все взрывается...
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05.10.2020 09:27 Відповісти
а що ж ви хотіли від руSSкого міра?! вбивства, крадіжки, пожари, провокації, отрута...
це Почерк руSSкого міра...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.10.2020 09:30 Відповісти
А скількох паліїв зловили?Чи за отоє діяніє(ловлю злодюг)полагається штраф?
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05.10.2020 09:58 Відповісти
уголовные дела открыты. Пойди, поймай боевиков что стреляли трассерами со оккупированной территории.
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05.10.2020 10:55 Відповісти
Им все равно будет виновата Украина.
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05.10.2020 10:55 Відповісти
а что - это Путин не обпахал сосновый лес по периметру? ВПЕРВЫЕ в этом году за все годы жизни там - НЕ ОБПАХАЛИ ЛЕСА!!!!
ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ.
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05.10.2020 10:56 Відповісти
Если только в этом проблема, то почему горит только по линни фронта?
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05.10.2020 11:02 Відповісти
даунбасята своих палит, шоб другие боялись
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05.10.2020 11:59 Відповісти
 
 