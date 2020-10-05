Родичі жертв пожеж на Луганщині розповіли подробиці трагедії: "Пів черепа, кісточки і сережка. Навіть поховати нічого". ВIДЕО

Чотири дні жительку села Воронове Луганської області Любов Чумак вважали зниклою безвісти, поки рідні не виявили її останки на попелищі будинку. Дочка загиблої вважає, що матері стало погано з серцем. Всього в регіоні під час пожеж загинуло 11 осіб.

Одна із загиблих під час пожеж в Луганській області, 64-річна Любов Чумак, живцем згоріла в своєму будинку в селі Воронове. Про це йдеться в репортажі ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Чотири дні жінку вважали зниклою безвісти, поки рідні не виявили останки на попелищі рідної хати.

"Пів черепа і кісточки, і сережка. Навіть поховати нічого", - розповіла дочка загиблої Людмила Чумак.

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За її словами, батьки були вдома, коли село загорілося. Батько вирушив за машиною, а дружині сказав втекти з дому.

"Ми розуміємо, що вона, мабуть, повернулася за документами, за грошима. Там стояв сейф в кутку. І, може, серце схопило, у неї були проблеми з серцем", - говорить Людмила.