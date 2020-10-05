Родные жертв пожаров на Луганщине рассказали подробности трагедии: "Полчерепа, косточки и сережка. Даже похоронить нечего". ВИДЕО

Четыре дня жительницу села Вороново Луганской области Любовь Чумак считали пропавшей без вести, пока родные не обнаружили ее останки на пепелище дома. Дочь погибшей считает, что матери стало плохо с сердцем. Всего в регионе во время пожаров погибли 11 человек.

Одна из погибших во время пожаров в Луганской области, 64-летняя Любовь Чумак, живьем сгорела в своем доме в селе Вороново. Об этом говорится в репортаже ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Четыре дня женщину считали пропавшей без вести, пока родные не обнаружили останки на пепелище родного дома.

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"Полчерепа и косточки, и серьга. Даже похоронить нечего", – рассказала дочь погибшей Людмила Чумак.



По ее словам, родители были дома, когда село загорелось. Отец отправился за машиной, а жене сказал бежать из дома.



"Мы понимаем, что она, видимо, вернулась за документами, за деньгами. Там стоял сейф в углу. И, может, сердце схватило, у нее были проблемы с сердцем", – говорит Людмила.