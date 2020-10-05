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Новости Видео Пожары в Украине
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Родные жертв пожаров на Луганщине рассказали подробности трагедии: "Полчерепа, косточки и сережка. Даже похоронить нечего". ВИДЕО

Четыре дня жительницу села Вороново Луганской области Любовь Чумак считали пропавшей без вести, пока родные не обнаружили ее останки на пепелище дома. Дочь погибшей считает, что матери стало плохо с сердцем. Всего в регионе во время пожаров погибли 11 человек.

Одна из погибших во время пожаров в Луганской области, 64-летняя Любовь Чумак, живьем сгорела в своем доме в селе Вороново. Об этом говорится в репортаже ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Четыре дня женщину считали пропавшей без вести, пока родные не обнаружили останки на пепелище родного дома.

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"Полчерепа и косточки, и серьга. Даже похоронить нечего", – рассказала дочь погибшей Людмила Чумак.

По ее словам, родители были дома, когда село загорелось. Отец отправился за машиной, а жене сказал бежать из дома.

"Мы понимаем, что она, видимо, вернулась за документами, за деньгами. Там стоял сейф в углу. И, может, сердце схватило, у нее были проблемы с сердцем", – говорит Людмила.

Автор: 

пожар (5974) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+26
Нехай сепарам подякують.
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05.10.2020 08:52 Ответить
+17
Звали московскую Орду,а вместе с Ордой пришли пожары,всегда было так на Киевской Руси,когда орда подходила к любому населённому пункту,то местные жители смотрели в даль на ДЫМКУ и думали что всё Орда остановилась и дальше не пойдёт,а через месяц под утро эти украинские поселения уже были охвачены огнём, население вырезали,насиловали ,грабили дома жгли и шли дальше в глубь
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05.10.2020 08:58 Ответить
+13
мир в глазах увидел а пожары там не увидел
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05.10.2020 09:08 Ответить
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Нехай сепарам подякують.
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05.10.2020 08:52 Ответить
Убирать мусор и обкашивать дома не пробовали
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05.10.2020 08:56 Ответить
пробовали. Это все равно что поливать пожар из пипетки.
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05.10.2020 10:52 Ответить
Это украинские села, а не российские.
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05.10.2020 11:09 Ответить
Да ну что за звиздёж?! Куда отцу надо было отправиться за машиной, чтобы мать сгорела вся дотла? Вы себе немного представляете сколько нужно, чтобы, прости Господи, человеческое тело сгорело дотла?
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05.10.2020 08:57 Ответить
А ты представляешь какая там была температура? И дом же не сгорел за 15 минут, он горел как минимум часа 2-3...
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05.10.2020 09:10 Ответить
Человеческое тело горит (не горит на самом деле совсем) сильно хуже пусть даже полностью деревянного дома.
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05.10.2020 10:18 Ответить
ты видел, что остается после кремации? нет? посмотри.
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05.10.2020 10:53 Ответить
Звали московскую Орду,а вместе с Ордой пришли пожары,всегда было так на Киевской Руси,когда орда подходила к любому населённому пункту,то местные жители смотрели в даль на ДЫМКУ и думали что всё Орда остановилась и дальше не пойдёт,а через месяц под утро эти украинские поселения уже были охвачены огнём, население вырезали,насиловали ,грабили дома жгли и шли дальше в глубь
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05.10.2020 08:58 Ответить
мир в глазах увидел а пожары там не увидел
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05.10.2020 09:08 Ответить
Биндери не приїхали, поля не пообкошували, сміття, суки, не прибрали...
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05.10.2020 09:19 Ответить
ну ты и мразь. подонок..
У меня там мать живет. полгектара земли - на какие шиши обкосить? старушка еле ходит по дому, уже даже огород не может посадить. На последние деньги просила дом опахать - опахали. А толку при ураганном ветре 50 м в секунду?
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05.10.2020 10:54 Ответить
Треба забирати маму до себе! Хоча , я знаю , як старенькі не хочуть покидати свої домівки . Але іншого виходу нема !
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05.10.2020 11:02 Ответить
Рюсский мир не меняется все горить все взрывается...
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05.10.2020 09:27 Ответить
а що ж ви хотіли від руSSкого міра?! вбивства, крадіжки, пожари, провокації, отрута...
це Почерк руSSкого міра...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.10.2020 09:30 Ответить
А скількох паліїв зловили?Чи за отоє діяніє(ловлю злодюг)полагається штраф?
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05.10.2020 09:58 Ответить
уголовные дела открыты. Пойди, поймай боевиков что стреляли трассерами со оккупированной территории.
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05.10.2020 10:55 Ответить
Им все равно будет виновата Украина.
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05.10.2020 10:55 Ответить
а что - это Путин не обпахал сосновый лес по периметру? ВПЕРВЫЕ в этом году за все годы жизни там - НЕ ОБПАХАЛИ ЛЕСА!!!!
ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ.
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05.10.2020 10:56 Ответить
Если только в этом проблема, то почему горит только по линни фронта?
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05.10.2020 11:02 Ответить
даунбасята своих палит, шоб другие боялись
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05.10.2020 11:59 Ответить
 
 