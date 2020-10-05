Пожары на Луганщине: Продолжается тушение 4 основных очагов, площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га, - ГСЧС
Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, пострадали 18 человек.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"В 09:15 4 октября пожар камыша и сухой растительности (очаг № 7) вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района и лесного массива (очаг № 4) вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района ликвидирован. По состоянию на 7 ч. 5 октября продолжается тушение 4 основных очагов, из которых 3 очага локализованы. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га", - рассказали в ГСЧС.
Авиацией ГСЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершены 146 сбросов (436 тонн воды). Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, пострадали 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.
Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.
Для тушения привлечено около 2 тыс. 500 человек и более 250 единиц техники. Работы проводятся в круглосуточном режиме.
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и что сказал сивоха или фокин. Что не раздеребанили то уничтожают. Эвакуация Украины нашей властью.