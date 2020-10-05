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Новости Пожары в Украине
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Пожары на Луганщине: Продолжается тушение 4 основных очагов, площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га, - ГСЧС

Пожары на Луганщине: Продолжается тушение 4 основных очагов, площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га, - ГСЧС

Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, пострадали 18 человек.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В 09:15 4 октября пожар камыша и сухой растительности (очаг № 7) вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района и лесного массива (очаг № 4) вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района ликвидирован. По состоянию на 7 ч. 5 октября продолжается тушение 4 основных очагов, из которых 3 очага локализованы. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га", - рассказали в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пожары на Луганщине: Продолжается тушение 6 основных очагов, привлечено около 2,5 тыс. человек и более 210 единиц техники. ВИДЕО

Авиацией ГСЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершены 146 сбросов (436 тонн воды). Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, пострадали 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено около 2 тыс. 500 человек и более 250 единиц техники. Работы проводятся в круглосуточном режиме. 

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пожар (5974) ГСЧС (5022) Луганская область (6510)


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Площадь 45км на 45 км . Леса там больше нет. Но будут обсуждать на какой мове говорить
и что сказал сивоха или фокин. Что не раздеребанили то уничтожают. Эвакуация Украины нашей властью.
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05.10.2020 08:17 Ответить
Мдааа....ну теперь понятно, почему трипольцы не сжигали свои дома? Они сжигались сами маленькими зелеными. И пожарников тогда не было и пожавиации тоже. В общем зеленожопый шабаш шел полным ходом и....теперь понятно, почему единственным спасением была пещера Ветерба....до поры до времени...
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05.10.2020 08:55 Ответить
Итог: С одной стороны не убирают мусор и не обкашивают траву , а та , та сторона поджигает Это ж какими надо быть Идиотами , что бы специально уничтожать свою природу свой край , кто то еще хочет вместе с ними жить У себя на гадили , теперь хотят по всей Украине
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05.10.2020 09:09 Ответить
 
 