Пожежі на Луганщині: Триває гасіння 4 основних осередків, площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га, - ДСНС

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб, постраждали 18 осіб.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"О 09:15 4 жовтня пожежі очерету та сухої рослинності (осередок № 7) поблизу с. Болотене Станично-Луганського району та лісового масиву (осередок № 4) поблизу населених пунктів Лобачеве та Геївка Станично-Луганського району ліквідовано. Станом на 7 год. 5 жовтня продовжується гасіння 4 основних осередків, з яких 3 осередки локалізовано. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га", - розповіли в ДСНС.

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Авіацією ДСНС протягом 4 жовтня на території Луганської області здійснено 146 скидів (436 тон води). Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб, постраждало 18 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Для гасіння залучено майже 2 тис. 500 осіб та понад 250 одиниць техніки. Роботи проводяться у цілодобовому режимі.