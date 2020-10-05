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Новини Пожежі в Україні
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Пожежі на Луганщині: Триває гасіння 4 основних осередків, площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га, - ДСНС

Пожежі на Луганщині: Триває гасіння 4 основних осередків, площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га, - ДСНС

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб, постраждали 18 осіб.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"О 09:15 4 жовтня пожежі очерету та сухої рослинності (осередок № 7) поблизу с. Болотене Станично-Луганського району та лісового масиву (осередок № 4) поблизу населених пунктів Лобачеве та Геївка Станично-Луганського району ліквідовано. Станом на 7 год. 5 жовтня продовжується гасіння 4 основних осередків, з яких 3 осередки локалізовано. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га", - розповіли в ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежі на Луганщині: Триває гасіння 6 основних осередків, залучено близько 2,5 тис. людей і понад 210 одиниць техніки. ВIДЕО

Авіацією ДСНС протягом 4 жовтня на території Луганської області здійснено 146 скидів (436 тон води). Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб, постраждало 18 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Для гасіння залучено майже 2 тис. 500 осіб та понад 250 одиниць техніки. Роботи проводяться у цілодобовому режимі.

Автор: 

пожежа (4356) ДСНС (5163) Луганська область (4892)


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Площадь 45км на 45 км . Леса там больше нет. Но будут обсуждать на какой мове говорить
и что сказал сивоха или фокин. Что не раздеребанили то уничтожают. Эвакуация Украины нашей властью.
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05.10.2020 08:17 Відповісти
Мдааа....ну теперь понятно, почему трипольцы не сжигали свои дома? Они сжигались сами маленькими зелеными. И пожарников тогда не было и пожавиации тоже. В общем зеленожопый шабаш шел полным ходом и....теперь понятно, почему единственным спасением была пещера Ветерба....до поры до времени...
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05.10.2020 08:55 Відповісти
Итог: С одной стороны не убирают мусор и не обкашивают траву , а та , та сторона поджигает Это ж какими надо быть Идиотами , что бы специально уничтожать свою природу свой край , кто то еще хочет вместе с ними жить У себя на гадили , теперь хотят по всей Украине
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05.10.2020 09:09 Відповісти
 
 