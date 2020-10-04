Пожежі на Луганщині: Триває гасіння 6 основних осередків, залучено близько 2,5 тис. людей і понад 210 одиниць техніки. ВIДЕО
Станом на 7:00 неділі, 4 жовтня, рятувальники продовжують гасити шість основних осередків пожеж в Луганській області. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС.
"На території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня. О 19 год. 30 хв. 3 жовтня пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.
Для гасіння залучено близько 2 тис. 500 осіб та понад 210 одиниць техніки, з них від ДСНС 700 рятувальників та 120 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8.
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https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/2/7268601/