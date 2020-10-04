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Пожежі на Луганщині: Триває гасіння 6 основних осередків, залучено близько 2,5 тис. людей і понад 210 одиниць техніки. ВIДЕО

Станом на 7:00 неділі, 4 жовтня, рятувальники продовжують гасити шість основних осередків пожеж в Луганській області. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС.

"На території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня. О 19 год. 30 хв. 3 жовтня пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла чотирьох зниклих безвісти знайшли на Луганщині, кількість жертв пожежі зросла до 11

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Для гасіння залучено близько 2 тис. 500 осіб та понад 210 одиниць техніки, з них від ДСНС 700 рятувальників та 120 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8.

пожежа (4353) ДСНС (5160) Луганська область (4892)


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Спалять Лоханщину на ухналь.
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04.10.2020 09:09 Відповісти
Кацапи ходять підпалюють, наші ходять слідом гасять. Коли вже цей ідіотизм закінчиться. Дуже дорого шут коштує Україні.
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04.10.2020 09:18 Відповісти
"2,5 тисячи человек привлечено" Хорошо работает Аваков...
Интересно, а сколько человек задействовано в тушении пожара?..
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04.10.2020 09:38 Відповісти
Для охорони гейпараду, або коли бариг оберігають від народу, задіюють десятки тисяч мєнтів, а коли горять тисячі гектарів української землі, цілі села, гинуть люди - задіюють 2 тис людей і декілька десятків од. техніки. Читаю на сайті Сіверодонецької військово-цивільної адміністрації: "Горить 8,5 тисяч га, задіяно 304 чол. і 17 одиниць техніки Напрошується страшний висновок, а чи не вигідно декому, щоб вигоріла наша Україна, люди покинули свої домівки, а на місці згарища хитрозроблені бариги будуть видобувати сланцевий газ, якого повно на Луганщині, на місці спалених лісів засівати поля якоюсь модифікованою соєю.
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04.10.2020 11:41 Відповісти
В Аргентині, після розпродажу землі міжнародним латифундіям,жити в селі залишилось 5% населення (в Україні 30%, в Європі 20%) решта, від безробіття, перебралась в приміські трущоби куди боїться заїздить навіть озброєна поліція.
Можна подивитись карту супутника, в Аргентині немає сіл, те ж саме з часом буде і у нас. На жаль...
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04.10.2020 12:00 Відповісти
Саме так і буде. Українці не розуміють, що в їхній хаті ворог, що прийшов пограбувати і вбити. І замість того, щоб знищити, захищаючи свою родину, продовжують ворога пригощати.
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04.10.2020 12:09 Відповісти
Зачем тушить и воевать с огнем. Нужно чтобы Ермак подписал мирный план
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04.10.2020 09:58 Відповісти
Тоді може бути - "горіла шина, пала-ла-ла", можливо в іншій для декого інтепретації.
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04.10.2020 10:37 Відповісти
кто же это делает?
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/2/7268601/
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04.10.2020 12:51 Відповісти
 
 