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Новости Видео Пожары в Украине
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Пожары на Луганщине: Продолжается тушение 6 основных очагов, привлечено около 2,5 тыс. человек и более 210 единиц техники. ВИДЕО

По состоянию на 7:00 воскресенья, 4 октября, спасатели продолжают тушить шесть основных очагов пожаров в Луганской области. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября. В 19:30 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидированы", - говорится в сообщении. 

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Продолжается тушение шести основных очагов, из которых пять локализован. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

"Авиацией ГСЧС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сбросы (504 тонн воды). С начала тушения пожаров 345 сбросы (1 тыс. 150 тонн воды). Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек (в том числе трое сотрудников ГСЧС)", - отмечается в сообщении. 

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Информация о уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено около 2 тыс. 500 человек и более 210 единиц техники. 

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Автор: 

пожар (5970) ГСЧС (5020) Луганская область (6510)


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Спалять Лоханщину на ухналь.
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04.10.2020 09:09 Ответить
Кацапи ходять підпалюють, наші ходять слідом гасять. Коли вже цей ідіотизм закінчиться. Дуже дорого шут коштує Україні.
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04.10.2020 09:18 Ответить
"2,5 тисячи человек привлечено" Хорошо работает Аваков...
Интересно, а сколько человек задействовано в тушении пожара?..
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04.10.2020 09:38 Ответить
Для охорони гейпараду, або коли бариг оберігають від народу, задіюють десятки тисяч мєнтів, а коли горять тисячі гектарів української землі, цілі села, гинуть люди - задіюють 2 тис людей і декілька десятків од. техніки. Читаю на сайті Сіверодонецької військово-цивільної адміністрації: "Горить 8,5 тисяч га, задіяно 304 чол. і 17 одиниць техніки Напрошується страшний висновок, а чи не вигідно декому, щоб вигоріла наша Україна, люди покинули свої домівки, а на місці згарища хитрозроблені бариги будуть видобувати сланцевий газ, якого повно на Луганщині, на місці спалених лісів засівати поля якоюсь модифікованою соєю.
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04.10.2020 11:41 Ответить
В Аргентині, після розпродажу землі міжнародним латифундіям,жити в селі залишилось 5% населення (в Україні 30%, в Європі 20%) решта, від безробіття, перебралась в приміські трущоби куди боїться заїздить навіть озброєна поліція.
Можна подивитись карту супутника, в Аргентині немає сіл, те ж саме з часом буде і у нас. На жаль...
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04.10.2020 12:00 Ответить
Саме так і буде. Українці не розуміють, що в їхній хаті ворог, що прийшов пограбувати і вбити. І замість того, щоб знищити, захищаючи свою родину, продовжують ворога пригощати.
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04.10.2020 12:09 Ответить
Зачем тушить и воевать с огнем. Нужно чтобы Ермак подписал мирный план
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04.10.2020 09:58 Ответить
Тоді може бути - "горіла шина, пала-ла-ла", можливо в іншій для декого інтепретації.
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04.10.2020 10:37 Ответить
кто же это делает?
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/2/7268601/
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04.10.2020 12:51 Ответить
 
 