Пожары на Луганщине: Продолжается тушение 6 основных очагов, привлечено около 2,5 тыс. человек и более 210 единиц техники. ВИДЕО

По состоянию на 7:00 воскресенья, 4 октября, спасатели продолжают тушить шесть основных очагов пожаров в Луганской области. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября. В 19:30 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидированы", - говорится в сообщении.

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Продолжается тушение шести основных очагов, из которых пять локализован. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

"Авиацией ГСЧС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сбросы (504 тонн воды). С начала тушения пожаров 345 сбросы (1 тыс. 150 тонн воды). Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек (в том числе трое сотрудников ГСЧС)", - отмечается в сообщении.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Информация о уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено около 2 тыс. 500 человек и более 210 единиц техники.

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