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Тела четверых пропавших без вести нашли на Луганщине, число жертв пожара возросло до 11

Тела четверых пропавших без вести нашли на Луганщине, число жертв пожара возросло до 11

Тела четверых пенсионерок, которых считали пропавшими без вести, обнаружили в Луганской области. Таким образом количество жертв пожаров выросло до 11.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибшие - 11 человек. Сотрудниками следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий, а именно осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обнаружены в с. Сиротино и с. Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тел) людей, которые значились как без вести пропавшие", - написал она.

В субботу нашли останки: Натальи Андреевой, 1964 г.р., Светланы Помещик, 1947 г.р., Любви Чумак, 1956 г.р., и Валентины Шушулковой, 1938 г.р.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы "ЛНР" поджигали траву в Луганской области, видео приобщено к уголовному делу, - МВД

Тела четверых пропавших без вести нашли на Луганщине, число жертв пожара возросло до 11 01

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пожар (5969) смерть (9251) пропавший без вести (162) Луганская область (6510)


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Лугандон організував пожежі, а зелене чмо повідомило, що не факт. Ганьба заленим недоумкам.
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03.10.2020 16:13 Ответить
У него мир в глазах путина
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03.10.2020 16:22 Ответить
Бубочка!!! Що це? Ти ж казав, що навчився без жертв!??? 😢
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03.10.2020 16:17 Ответить
За 11 смертей особисто несе відповідальнісить презедент. Це по його команді заборонили розвідку і патрулювання території, яка примикає до "сірої зони", що дало можливість терористам і окупантам підпалити суху траву і лісопосадки. Та й знищення лісів і майна громадян на його совісті!!!
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03.10.2020 17:25 Ответить
Царство небесне померлим, ось такий він "русский" мир.
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03.10.2020 17:35 Ответить
Яке ще падло буде щось варнякати про 5 складів? А хто спалив пів луганщини і 11 людей заживо?
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03.10.2020 19:44 Ответить
 
 