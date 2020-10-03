Тела четверых пропавших без вести нашли на Луганщине, число жертв пожара возросло до 11

Тела четверых пенсионерок, которых считали пропавшими без вести, обнаружили в Луганской области. Таким образом количество жертв пожаров выросло до 11.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибшие - 11 человек. Сотрудниками следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий, а именно осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обнаружены в с. Сиротино и с. Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тел) людей, которые значились как без вести пропавшие", - написал она.

В субботу нашли останки: Натальи Андреевой, 1964 г.р., Светланы Помещик, 1947 г.р., Любви Чумак, 1956 г.р., и Валентины Шушулковой, 1938 г.р.

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