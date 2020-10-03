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Новости Пожары в Украине
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Террористы "ЛНР" поджигали траву в Луганской области, видео приобщено к уголовному делу, - МВД

Одной из причин пожаров в Луганской области вероятно является поджог сухой травы российскими террористами "ЛНР". Видео с этими фактами уже приобщили к уголовному делу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил директор Департамента комуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, наблюдатели из Вооруженных сил Украины зафиксировали, как на одном из участков фронта боевики, пользуясь режимом тишины и сильным ветром, выжигают огнем траву так, чтобы пожар двигался на украинские позиции.

"Ранее эти два тела поджигателей уже получили бы минимум по снайперской пуле в свои глупые, забитые русским миром головы. Хорошо, что придерживаются обещания и не угрожают авиации ГСЧС Украины", - добавил Шевченко.

Видео в качестве доказательства приобщено к уголовным делам по фактам пожаров в Луганской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль показал очаги пожаров на Луганщине: Наблюдается сильное задымление, но ситуация улучшилась. ВИДЕО

Автор: 

МВД (9327) поджог (1094) пожар (5969) Шевченко Артем (261)


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Топ комментарии
+34
Сцикло, як зараз будеш відмазувати своїх ?
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03.10.2020 14:17 Ответить
+30
А говнокомандувач не вірить.
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03.10.2020 14:17 Ответить
+29
А відео із зеленським вєщаєщім, що пожари нікак нє связани с людьмі с той сторони до справи приєднано?
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03.10.2020 14:25 Ответить
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Главнає шо ані нє стрілялі!
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03.10.2020 14:16 Ответить
Это позор, что не ведется наблюдение с квадрокоптеров по линии фронта за очагами пожаров, не ведется устранение этих очагов в зародыше, всякие террористы лазят по нашим землям свободно, нет до сих пор визового режима с врагом, торгуют суки с агрессором. Ох и зеленые ублюдки, нихрена не хотят делать. В их планах видимо уничтожение страны.
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03.10.2020 14:24 Ответить
Да чёс это про террористов - вырубили деревья опять, подожгли, чтоб замести следы и спихнули на даунецк с лоханском. Там же не полные дауны - сдыхать ради поджога. Ибо если на видеокамеру сняли, то в прицел оптической винтовки и подавно увидят.
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03.10.2020 14:32 Ответить
ФАКТ . Зеленский и Ермак - предатели Украины ! Зная о преступлениях рашистов они их сознательно покрывают ! Сколько можно терпеть , особенно военным ,надругательство над здравым смыслом ? Солдаты - мишень в тире , без права защиты. ? Слив и предательство операции по захвату убийц - утконосов ***** !
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03.10.2020 14:34 Ответить
Сцикло, як зараз будеш відмазувати своїх ?
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03.10.2020 14:17 Ответить
Скаже іхтамнєт і не було.
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03.10.2020 14:18 Ответить
Ця атмазка для сєкссєкти 73%.
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03.10.2020 15:02 Ответить
А не буде ніяк. Ця версія сцикуном все одно не розглядається. А значить, і відмазувати не вважає за потрібне. Саша, ми ж з Вами знаємо, що тут немає ні визнання помилок, ині каяття, ні совісті, ні сорому.
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03.10.2020 15:21 Ответить
А говнокомандувач не вірить.
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03.10.2020 14:17 Ответить
_Да что за чепухня?! Не просто верит, а знает и поддерживает их - отводом с укреплённых позиций, разоружением армии, саботажем ракетной программы, запретом стрелять в оккупанта - потому что сам заодно с путлером!
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03.10.2020 14:27 Ответить
Но они же несистемно поджигали? Или неприцельно? Ну то есть неактуально?
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03.10.2020 14:18 Ответить
Пожалели 2х имбецилов, а сколько сел и жертв погорело.
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03.10.2020 14:20 Ответить
не пожалели, а всеобъемлющий запрет на применение оружия
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03.10.2020 14:29 Ответить
их далеко не двое, кацапы по всей линии разграничения поджигают ..
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03.10.2020 14:29 Ответить
Спасибо членограю ! И всей кошер - ностре 💩калопомойной
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03.10.2020 14:37 Ответить
Сам не розумію , навіщо зеленський , коли обісреться , то ще й розмазує ...
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03.10.2020 14:24 Ответить
Щоб це зрозуміти треба народитися чмом, все життя мріяти стати районним гопніком і раптово стати президентом країни.
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03.10.2020 14:26 Ответить
Якось отак:
Террористы "ЛНР" поджигали траву в Луганской области, видео приобщено к уголовному делу, - МВД - Цензор.НЕТ 7874
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03.10.2020 14:41 Ответить
А відео із зеленським вєщаєщім, що пожари нікак нє связани с людьмі с той сторони до справи приєднано?
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03.10.2020 14:25 Ответить
так они же не прицельно зажигали
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03.10.2020 14:28 Ответить
Да зажигалки у них не той системы.
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03.10.2020 14:29 Ответить
Ось і луснула смердюча кулька чергової брехні ЗЕ.
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03.10.2020 14:28 Ответить
Зеленський намагався приховувати злочини російських окупантів?
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03.10.2020 14:29 Ответить
Вони колеги.
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03.10.2020 14:33 Ответить
Знак вопроса лишний
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03.10.2020 15:50 Ответить
Минулого року на київщині були великі пожежі. Може теж росіскі таваріщі з білоруського кордону нам ліс палили.
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03.10.2020 14:34 Ответить
Дайте авакову ещё 2 миллиарда на зарплату!
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03.10.2020 14:34 Ответить
Камнями пора лживую жабу-вора закидывать
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03.10.2020 14:38 Ответить
а разве можна удивляться, шо террористы поджигают, взрывают и убивают?
на то они и кацапня-террористы.
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03.10.2020 14:43 Ответить
А разве в других странах такое возможно ,когда президент иуда ,на полусогнутых работает на врага ? И большинство без совести ,чувства собственного достоинства довольно этим
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03.10.2020 16:01 Ответить
Да пожалуйста - Сирия
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03.10.2020 21:04 Ответить
Так отцепите им пенсии, воду и электричество. За наши подачки они еще больше ненавидят украину. Некого там жалеть. Своих жалейте.
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03.10.2020 14:53 Ответить
Терористи "ЛНР" підпалювали траву в Луганській області, відео долучено до кримінальної справи, - МВС - Цензор.НЕТ 6683
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03.10.2020 15:01 Ответить
у зе ермака индвоим нужно уничтожить украину ,тиневое правительство,давно решило ,заселить украину ,израилем, одесса у них будет жемчуженой,,днепр будет столицей,а украинци которие виживут ,будут у них рабами ,зе и ермака ,для того и поставили ,чтоб истребить нас, об етом можно,найти в интернете ,озасединиях теневого правительства,куда и входит ,сорос а теперь иего син ,уже многим известно что , у нас дают отдельние поселения израильтянам, ну ка жидяра ,дубинский честний ти наш ,поделись секретом,,,,,
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03.10.2020 15:02 Ответить
Не можна до кримінальногої справи, бо це свої. Це глядачі російськомовних фільмів "Свати" "Голобородько" і купа, які Зе і його "квартал" знамають тут і в Московії. Вони ж розмовляють расейською і кіно тільки на расейській.Значить братани і не можна на них вішати пожежі. Потрібно шукати бандьор, то вони хочуть кіно на українській-державній мові, а значить його продукт дивитися не будуть. Тож, підпалити могли тільки бандьори. "Ополченцев" не можна чіпати!
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03.10.2020 15:12 Ответить
спасибо ЗеЛенскому за то что сжег Луганщину... а за него топило там прилично процентов 80
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03.10.2020 15:39 Ответить
"Терористи "ЛНР" підпалювали траву в Луганській області, відео долучено до кримінальної справи, - МВС" - відео треба долучати до кримінальної справи проти засланців: Зєлі та його опікуна Альфонса д"Ермака
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03.10.2020 15:47 Ответить
И не только этого пожара ,а срыв операции , а солдат превратить в в мишень 🎯 !
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03.10.2020 16:06 Ответить
А может пора Азербайджан?
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03.10.2020 16:28 Ответить
Ну не стріляють же,що ще зе-дурням потрібно? А що стосується кримінальної справи,то зверніть її в трубочку,та засуньте,самі знаєте,куди...
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03.10.2020 17:51 Ответить
Верю в это. Кацапня и оркотня лугандона на это способны.
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03.10.2020 19:00 Ответить
Сьогодні вітер дме в наш бік. Завтра в їх. Що тут про це писати! Паліть у відповідь і не морочте людям голову псевдопроблемами.
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03.10.2020 19:48 Ответить
Вот только после смены ветра палить уже нет чего ...
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03.10.2020 21:09 Ответить
Как атеист я всегда за "первобытную" мораль - "око за око и зуб за зуб".
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03.10.2020 21:19 Ответить
Кажеш що атеїст, але когнітивні здібності виказуєш як алєнь
Шо ти збираєшся підпалювати(око заокать і зуба зазубать) коли вітер буде від тебе, якщо все вже вигоріло коли він був у твій бік? Відсутність "пального", якось так виходить, що не дуже-то й псевдопроблема, чи атеїстам на це пофіг?
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03.10.2020 23:05 Ответить
На одній ділянці в один бік, на другій в інший. Чи Ви собі уявляєте "рівномірне, одночасне і по всій довжині ліній "загоряння"?
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04.10.2020 05:09 Ответить
Я собі уявив лише те, що Ви, шановний, написали.
Чи не здаєтся Вам що це "Сьогодні вітер дме в наш бік. Завтра в їх." і це "На одній ділянці в один бік, на другій в інший.", це дещо різні речі?
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04.10.2020 20:29 Ответить
Дякую за демонстрацію Ваших видатних когнітивних здібностей. В трьох сонах не заблукаєте.
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04.10.2020 21:13 Ответить
Одной из причин пожаров в Луганской области вероятно является поджог сухой травы российскими террористами "ЛНР". Видео с этими фактами уже приобщили к уголовному делу Источник: https://censor.net/ru/n3222716

А що ви хтіли - сєпари вони ж як ті мавпи, тільки розмовляти вміють, та і те по кацапськи.
Вони за расєйський банан тобі ще і калінку малінку спляшуть
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03.10.2020 23:05 Ответить
Хорошо, что не стреляют. Всё одно уже на позициях стоят 5.
Пару лет назад по 30 чел в месяц гибло.
Теперь пять.
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04.10.2020 03:03 Ответить
Если без истерики, то конечно вся эта бунтующая сволочь и есть террористы, а не "ополченцы". Деграданты это и преступники. И где это в мире видано, чтобы устраивать с этими подлецами переговоры!
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04.10.2020 08:19 Ответить
Треба розуміти що отеє "**********", що чотириждивідкосив та поїхав до ворога стучати **** по роялю, такий самий ворог України як і його куратор з кдб\фсб з яким він зустрічався в Паріжі.
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04.10.2020 09:18 Ответить
 
 