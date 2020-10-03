Террористы "ЛНР" поджигали траву в Луганской области, видео приобщено к уголовному делу, - МВД

Одной из причин пожаров в Луганской области вероятно является поджог сухой травы российскими террористами "ЛНР". Видео с этими фактами уже приобщили к уголовному делу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил директор Департамента комуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, наблюдатели из Вооруженных сил Украины зафиксировали, как на одном из участков фронта боевики, пользуясь режимом тишины и сильным ветром, выжигают огнем траву так, чтобы пожар двигался на украинские позиции.

"Ранее эти два тела поджигателей уже получили бы минимум по снайперской пуле в свои глупые, забитые русским миром головы. Хорошо, что придерживаются обещания и не угрожают авиации ГСЧС Украины", - добавил Шевченко.

Видео в качестве доказательства приобщено к уголовным делам по фактам пожаров в Луганской области.

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