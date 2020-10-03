Террористы "ЛНР" поджигали траву в Луганской области, видео приобщено к уголовному делу, - МВД
Одной из причин пожаров в Луганской области вероятно является поджог сухой травы российскими террористами "ЛНР". Видео с этими фактами уже приобщили к уголовному делу
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил директор Департамента комуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
По его словам, наблюдатели из Вооруженных сил Украины зафиксировали, как на одном из участков фронта боевики, пользуясь режимом тишины и сильным ветром, выжигают огнем траву так, чтобы пожар двигался на украинские позиции.
"Ранее эти два тела поджигателей уже получили бы минимум по снайперской пуле в свои глупые, забитые русским миром головы. Хорошо, что придерживаются обещания и не угрожают авиации ГСЧС Украины", - добавил Шевченко.
Видео в качестве доказательства приобщено к уголовным делам по фактам пожаров в Луганской области.
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на то они и кацапня-террористы.
Шо ти збираєшся підпалювати(око заокать і зуба зазубать) коли вітер буде від тебе, якщо все вже вигоріло коли він був у твій бік? Відсутність "пального", якось так виходить, що не дуже-то й псевдопроблема, чи атеїстам на це пофіг?
Чи не здаєтся Вам що це "Сьогодні вітер дме в наш бік. Завтра в їх." і це "На одній ділянці в один бік, на другій в інший.", це дещо різні речі?
А що ви хтіли - сєпари вони ж як ті мавпи, тільки розмовляти вміють, та і те по кацапськи.
Вони за расєйський банан тобі ще і калінку малінку спляшуть
Пару лет назад по 30 чел в месяц гибло.
Теперь пять.