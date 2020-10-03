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Новини Пожежі в Україні
11 118 55

Терористи "ЛНР" підпалювали траву в Луганській області, відео долучено до кримінальної справи, - МВС

Однією з причин пожеж у Луганській області, ймовірно, є підпал сухої трави російськими терористами "ЛНР". Відео з цими фактами вже долучили до кримінальної справи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, спостерігачі зі Збройних сил України зафіксували, як на одній із ділянок фронту бойовики, користуючись режимом тиші і сильним вітром, випалюють вогнем траву так, щоб пожежа рухалася на українські позиції.

"Раніше ці два тіла паліїв вже отримали б мінімум по снайперській кулі у свої дурні, забиті русскім міром голови. Добре, що дотримуються обіцянки і не загрожують авіації ДСНС України", - додав Шевченко.

Відео як доказ долучено до кримінальних справ за фактами пожеж в Луганській області.

Також дивіться: Площа пожеж на Луганщині перевищила 20 тис. га, ще гасять сім основних осередків, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

МВС (3512) підпал (696) пожежа (4353) Шевченко Артем (222)


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Топ коментарі
+34
Сцикло, як зараз будеш відмазувати своїх ?
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03.10.2020 14:17 Відповісти
+30
А говнокомандувач не вірить.
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03.10.2020 14:17 Відповісти
+29
А відео із зеленським вєщаєщім, що пожари нікак нє связани с людьмі с той сторони до справи приєднано?
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03.10.2020 14:25 Відповісти
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Главнає шо ані нє стрілялі!
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03.10.2020 14:16 Відповісти
Это позор, что не ведется наблюдение с квадрокоптеров по линии фронта за очагами пожаров, не ведется устранение этих очагов в зародыше, всякие террористы лазят по нашим землям свободно, нет до сих пор визового режима с врагом, торгуют суки с агрессором. Ох и зеленые ублюдки, нихрена не хотят делать. В их планах видимо уничтожение страны.
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03.10.2020 14:24 Відповісти
Да чёс это про террористов - вырубили деревья опять, подожгли, чтоб замести следы и спихнули на даунецк с лоханском. Там же не полные дауны - сдыхать ради поджога. Ибо если на видеокамеру сняли, то в прицел оптической винтовки и подавно увидят.
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03.10.2020 14:32 Відповісти
ФАКТ . Зеленский и Ермак - предатели Украины ! Зная о преступлениях рашистов они их сознательно покрывают ! Сколько можно терпеть , особенно военным ,надругательство над здравым смыслом ? Солдаты - мишень в тире , без права защиты. ? Слив и предательство операции по захвату убийц - утконосов ***** !
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03.10.2020 14:34 Відповісти
Сцикло, як зараз будеш відмазувати своїх ?
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03.10.2020 14:17 Відповісти
Скаже іхтамнєт і не було.
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03.10.2020 14:18 Відповісти
Ця атмазка для сєкссєкти 73%.
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03.10.2020 15:02 Відповісти
А не буде ніяк. Ця версія сцикуном все одно не розглядається. А значить, і відмазувати не вважає за потрібне. Саша, ми ж з Вами знаємо, що тут немає ні визнання помилок, ині каяття, ні совісті, ні сорому.
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03.10.2020 15:21 Відповісти
А говнокомандувач не вірить.
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03.10.2020 14:17 Відповісти
_Да что за чепухня?! Не просто верит, а знает и поддерживает их - отводом с укреплённых позиций, разоружением армии, саботажем ракетной программы, запретом стрелять в оккупанта - потому что сам заодно с путлером!
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03.10.2020 14:27 Відповісти
Но они же несистемно поджигали? Или неприцельно? Ну то есть неактуально?
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03.10.2020 14:18 Відповісти
Пожалели 2х имбецилов, а сколько сел и жертв погорело.
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03.10.2020 14:20 Відповісти
не пожалели, а всеобъемлющий запрет на применение оружия
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03.10.2020 14:29 Відповісти
их далеко не двое, кацапы по всей линии разграничения поджигают ..
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03.10.2020 14:29 Відповісти
Спасибо членограю ! И всей кошер - ностре 💩калопомойной
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03.10.2020 14:37 Відповісти
Сам не розумію , навіщо зеленський , коли обісреться , то ще й розмазує ...
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03.10.2020 14:24 Відповісти
Щоб це зрозуміти треба народитися чмом, все життя мріяти стати районним гопніком і раптово стати президентом країни.
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03.10.2020 14:26 Відповісти
Якось отак:
Террористы "ЛНР" поджигали траву в Луганской области, видео приобщено к уголовному делу, - МВД - Цензор.НЕТ 7874
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03.10.2020 14:41 Відповісти
А відео із зеленським вєщаєщім, що пожари нікак нє связани с людьмі с той сторони до справи приєднано?
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03.10.2020 14:25 Відповісти
так они же не прицельно зажигали
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03.10.2020 14:28 Відповісти
Да зажигалки у них не той системы.
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03.10.2020 14:29 Відповісти
Ось і луснула смердюча кулька чергової брехні ЗЕ.
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03.10.2020 14:28 Відповісти
Зеленський намагався приховувати злочини російських окупантів?
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03.10.2020 14:29 Відповісти
Вони колеги.
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03.10.2020 14:33 Відповісти
Знак вопроса лишний
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03.10.2020 15:50 Відповісти
Минулого року на київщині були великі пожежі. Може теж росіскі таваріщі з білоруського кордону нам ліс палили.
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03.10.2020 14:34 Відповісти
Дайте авакову ещё 2 миллиарда на зарплату!
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03.10.2020 14:34 Відповісти
Камнями пора лживую жабу-вора закидывать
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03.10.2020 14:38 Відповісти
а разве можна удивляться, шо террористы поджигают, взрывают и убивают?
на то они и кацапня-террористы.
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03.10.2020 14:43 Відповісти
А разве в других странах такое возможно ,когда президент иуда ,на полусогнутых работает на врага ? И большинство без совести ,чувства собственного достоинства довольно этим
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03.10.2020 16:01 Відповісти
Да пожалуйста - Сирия
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03.10.2020 21:04 Відповісти
Так отцепите им пенсии, воду и электричество. За наши подачки они еще больше ненавидят украину. Некого там жалеть. Своих жалейте.
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03.10.2020 14:53 Відповісти
Терористи "ЛНР" підпалювали траву в Луганській області, відео долучено до кримінальної справи, - МВС - Цензор.НЕТ 6683
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03.10.2020 15:01 Відповісти
у зе ермака индвоим нужно уничтожить украину ,тиневое правительство,давно решило ,заселить украину ,израилем, одесса у них будет жемчуженой,,днепр будет столицей,а украинци которие виживут ,будут у них рабами ,зе и ермака ,для того и поставили ,чтоб истребить нас, об етом можно,найти в интернете ,озасединиях теневого правительства,куда и входит ,сорос а теперь иего син ,уже многим известно что , у нас дают отдельние поселения израильтянам, ну ка жидяра ,дубинский честний ти наш ,поделись секретом,,,,,
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03.10.2020 15:02 Відповісти
Не можна до кримінальногої справи, бо це свої. Це глядачі російськомовних фільмів "Свати" "Голобородько" і купа, які Зе і його "квартал" знамають тут і в Московії. Вони ж розмовляють расейською і кіно тільки на расейській.Значить братани і не можна на них вішати пожежі. Потрібно шукати бандьор, то вони хочуть кіно на українській-державній мові, а значить його продукт дивитися не будуть. Тож, підпалити могли тільки бандьори. "Ополченцев" не можна чіпати!
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03.10.2020 15:12 Відповісти
спасибо ЗеЛенскому за то что сжег Луганщину... а за него топило там прилично процентов 80
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03.10.2020 15:39 Відповісти
"Терористи "ЛНР" підпалювали траву в Луганській області, відео долучено до кримінальної справи, - МВС" - відео треба долучати до кримінальної справи проти засланців: Зєлі та його опікуна Альфонса д"Ермака
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03.10.2020 15:47 Відповісти
И не только этого пожара ,а срыв операции , а солдат превратить в в мишень 🎯 !
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03.10.2020 16:06 Відповісти
А может пора Азербайджан?
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03.10.2020 16:28 Відповісти
Ну не стріляють же,що ще зе-дурням потрібно? А що стосується кримінальної справи,то зверніть її в трубочку,та засуньте,самі знаєте,куди...
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03.10.2020 17:51 Відповісти
Верю в это. Кацапня и оркотня лугандона на это способны.
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03.10.2020 19:00 Відповісти
Сьогодні вітер дме в наш бік. Завтра в їх. Що тут про це писати! Паліть у відповідь і не морочте людям голову псевдопроблемами.
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03.10.2020 19:48 Відповісти
Вот только после смены ветра палить уже нет чего ...
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03.10.2020 21:09 Відповісти
Как атеист я всегда за "первобытную" мораль - "око за око и зуб за зуб".
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03.10.2020 21:19 Відповісти
Кажеш що атеїст, але когнітивні здібності виказуєш як алєнь
Шо ти збираєшся підпалювати(око заокать і зуба зазубать) коли вітер буде від тебе, якщо все вже вигоріло коли він був у твій бік? Відсутність "пального", якось так виходить, що не дуже-то й псевдопроблема, чи атеїстам на це пофіг?
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03.10.2020 23:05 Відповісти
На одній ділянці в один бік, на другій в інший. Чи Ви собі уявляєте "рівномірне, одночасне і по всій довжині ліній "загоряння"?
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04.10.2020 05:09 Відповісти
Я собі уявив лише те, що Ви, шановний, написали.
Чи не здаєтся Вам що це "Сьогодні вітер дме в наш бік. Завтра в їх." і це "На одній ділянці в один бік, на другій в інший.", це дещо різні речі?
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04.10.2020 20:29 Відповісти
Дякую за демонстрацію Ваших видатних когнітивних здібностей. В трьох сонах не заблукаєте.
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04.10.2020 21:13 Відповісти
Одной из причин пожаров в Луганской области вероятно является поджог сухой травы российскими террористами "ЛНР". Видео с этими фактами уже приобщили к уголовному делу Источник: https://censor.net/ru/n3222716

А що ви хтіли - сєпари вони ж як ті мавпи, тільки розмовляти вміють, та і те по кацапськи.
Вони за расєйський банан тобі ще і калінку малінку спляшуть
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03.10.2020 23:05 Відповісти
Хорошо, что не стреляют. Всё одно уже на позициях стоят 5.
Пару лет назад по 30 чел в месяц гибло.
Теперь пять.
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04.10.2020 03:03 Відповісти
Если без истерики, то конечно вся эта бунтующая сволочь и есть террористы, а не "ополченцы". Деграданты это и преступники. И где это в мире видано, чтобы устраивать с этими подлецами переговоры!
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04.10.2020 08:19 Відповісти
Треба розуміти що отеє "**********", що чотириждивідкосив та поїхав до ворога стучати **** по роялю, такий самий ворог України як і його куратор з кдб\фсб з яким він зустрічався в Паріжі.
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04.10.2020 09:18 Відповісти
 
 