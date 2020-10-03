Терористи "ЛНР" підпалювали траву в Луганській області, відео долучено до кримінальної справи, - МВС
Однією з причин пожеж у Луганській області, ймовірно, є підпал сухої трави російськими терористами "ЛНР". Відео з цими фактами вже долучили до кримінальної справи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.
За його словами, спостерігачі зі Збройних сил України зафіксували, як на одній із ділянок фронту бойовики, користуючись режимом тиші і сильним вітром, випалюють вогнем траву так, щоб пожежа рухалася на українські позиції.
"Раніше ці два тіла паліїв вже отримали б мінімум по снайперській кулі у свої дурні, забиті русскім міром голови. Добре, що дотримуються обіцянки і не загрожують авіації ДСНС України", - додав Шевченко.
Відео як доказ долучено до кримінальних справ за фактами пожеж в Луганській області.
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на то они и кацапня-террористы.
Шо ти збираєшся підпалювати(око заокать і зуба зазубать) коли вітер буде від тебе, якщо все вже вигоріло коли він був у твій бік? Відсутність "пального", якось так виходить, що не дуже-то й псевдопроблема, чи атеїстам на це пофіг?
Чи не здаєтся Вам що це "Сьогодні вітер дме в наш бік. Завтра в їх." і це "На одній ділянці в один бік, на другій в інший.", це дещо різні речі?
А що ви хтіли - сєпари вони ж як ті мавпи, тільки розмовляти вміють, та і те по кацапськи.
Вони за расєйський банан тобі ще і калінку малінку спляшуть
Пару лет назад по 30 чел в месяц гибло.
Теперь пять.