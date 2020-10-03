Площа пожеж на Луганщині перевищила 20 тис. га, ще гасять сім основних осередків, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За попередніми оцінками в Луганській області орієнтовна площа, пройдена вогнем всіх 8 осередків, становить понад 20 тис. га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС.

Зазначається, що найскладніша обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

"Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). Вважаються зниклими безвісти 4 особи. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади", - повідомили в ДСНС.

За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 3 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, вітер південно-східний до 15 м/с, температура повітря до 23 градусів тепла.

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