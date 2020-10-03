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Новости Фото Пожары в Украине
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Площадь пожаров на Луганщине превысила 20 тыс. га, еще тушат семь основных очагов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

По предварительным оценкам в Луганской области ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 очагов составляет более 20 тыс. га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

Отмечается, что самая сложная сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

"В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека. Информация касательно уничтожения и повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти", - сообщили в ГСЧС.

По прогнозу Укргидрометцентра, на территории Луганской области с 3 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный до 15 м/с, температура воздуха до 23 градусов тепла.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты пытаются поджечь сухую траву перед позициями ВСУ на Луганщине. ВИДЕО

Площадь пожаров на Луганщине превысила 20 тыс. га, еще тушат семь основных очагов, - ГСЧС 01
Площадь пожаров на Луганщине превысила 20 тыс. га, еще тушат семь основных очагов, - ГСЧС 02
Площадь пожаров на Луганщине превысила 20 тыс. га, еще тушат семь основных очагов, - ГСЧС 03
Площадь пожаров на Луганщине превысила 20 тыс. га, еще тушат семь основных очагов, - ГСЧС 04

Автор: 

пожар (5969) ГСЧС (5012) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+6
Площадь пожаров на Луганщине превысила 20 тыс. га, еще тушат семь основных очагов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2761
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03.10.2020 09:43 Ответить
+6
Ето бесполезно. Пока вы потушите один пожар, кацапы и сепары подожгут еще десять очагов. С другой стороны забавно наблюдать как сепарье получает по заслугам и само себя уничтожает. Мало того что дамбас разворовали и разрушили росийские окупанты так еще все сожгут до тла в прямом смысле етого слова. После деокупации дамбас только пригодун будет использовать под военные полигоны и базы НАТО
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03.10.2020 09:49 Ответить
+3
Я давно кажу що Домбас буде пригодним як полігон для навчань ЗСУ та для тренувань мінерів на багато років.
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03.10.2020 09:52 Ответить
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Площадь пожаров на Луганщине превысила 20 тыс. га, еще тушат семь основных очагов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2761
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03.10.2020 09:43 Ответить
зачем зеленский поджигает лес?
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03.10.2020 10:01 Ответить
Зеленский не поджигает, но и ничего не делает чтобы поджоги прекратить. Лес нещадно рубят и поджигают.Зеленым недоноскам все равно. Они и пальцем не пошевелили, чтобы контролировать эту ситуацию, тушить поджоги в самом зародыше, проверять территории с помощью квадрокоптеров регулярно и методично. Эти недоноски просто гробят страну и экологию, не говоря уже за лжекарантин и сатанинское истребление экономики и бизнеса.Когда уже идиотам, избравшим этих рогатых станет понятно, что они натворили? Выбрали во второй тур рогачей ( олигархических) для блокировки выхода в президенты нормального человека. Животные.
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03.10.2020 10:24 Ответить
как это не поджигает? у зебанатов кто предпоследние 5 лет всё жёг? президент!
зебанаты, зачем зеленский поджигает лес?
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03.10.2020 12:13 Ответить
Штоби Порошенко раньше нєво не поджог.
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03.10.2020 10:27 Ответить
Горы сарай горы и хата ....А впереди еще зима и газ видели по чем ?
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03.10.2020 09:49 Ответить
Який зв"язок між пожежами і ціною на газ?
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03.10.2020 09:59 Ответить
Прямий. Президентство Зєлєнского. І це справді не жарт і навіть не сарказм.
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03.10.2020 10:25 Ответить
Задрали боты со своим газом, суют его уже куда попало
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03.10.2020 10:30 Ответить
До вашого відома. Це - набоділе питання. І доя більшості українців - основна стаття затрат узимку. А тут зелені ще пообрізали субсидіїиі ввели другу платіжку, нічим не обґрунтовану. То про що люди мають писати? Про космос?
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03.10.2020 10:37 Ответить
Це ж кацап палиться, у ньоно зв'язок у методичці
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03.10.2020 10:26 Ответить
Ето бесполезно. Пока вы потушите один пожар, кацапы и сепары подожгут еще десять очагов. С другой стороны забавно наблюдать как сепарье получает по заслугам и само себя уничтожает. Мало того что дамбас разворовали и разрушили росийские окупанты так еще все сожгут до тла в прямом смысле етого слова. После деокупации дамбас только пригодун будет использовать под военные полигоны и базы НАТО
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03.10.2020 09:49 Ответить
Я давно кажу що Домбас буде пригодним як полігон для навчань ЗСУ та для тренувань мінерів на багато років.
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03.10.2020 09:52 Ответить
Как говорится, мечты сбываются. Дамбаситы хотели рузкий мир, теперь они живут как в рузьком Забайкалье где такие же пожары выжигали целые области.
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03.10.2020 09:57 Ответить
Там и лесов то особо нет, в основном горит трава похоже.
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03.10.2020 10:00 Ответить
Развалюхи горят, сараи построенные еще при царе.Бубочка им по 300 000 за сгоревший сарай решил выплатить. Так они поспалюют всю луганщину к херам.
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03.10.2020 10:07 Ответить
Вот именно. Сожгут свои сараи, получат по 300тыщ и свалят на Рашку
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03.10.2020 11:02 Ответить
В два раза больше площади Нагорного Карабаха. И никто не подымает вой шо там екологическая катастрофа, жертвы, разрушения. Макрону похер.
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03.10.2020 10:05 Ответить
Яке відношення до цього нинішньої влади, таке і відношення Макрона. Чи воно йому потібно більше чим нам?
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03.10.2020 10:17 Ответить
І ні слова, що це селяни заради розваги ліси з чотирьох сторін підпалюють, у чому нас так ще донедавна переконували.
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03.10.2020 10:07 Ответить
Не селяни а сепари.
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03.10.2020 10:15 Ответить
Коли біля Білорусі горіло, то винними оголосили українських селян. ВСІХ російськомовних слід називати просто російськомовними. А російськомовним є той, хто називає себе російськомовним. І війна в нас зараз йде через їх російськомовність.
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03.10.2020 10:20 Ответить
Яка росийськомовнисть? Война идет за ценности. Одни хотят жить в гамне и СССР, с макаками макшанскими. другие хотят жить как люди, в демократическом строе.
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03.10.2020 10:25 Ответить
Ти це серйозно?? какая разніца на каком язикє разгаварівать? а як ти вважаєш, ознакою чого є в Україні російськомовність? угорськомовність Закарпаття ти теж підтримуєш?
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03.10.2020 11:36 Ответить
Війна нікуди не зникла і ведеться іншими методами, а янелох вихваляється що у нього перемиріє.
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03.10.2020 10:20 Ответить
які щє сепари, підпалюють російські ДРГ
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03.10.2020 10:27 Ответить
Да. Под покровом ночи пробрались ползком в тыл ВСУ и подпалили. Хфантазер. Где вас скоко набралось? Так из 10 каждые 9 поддерживают дыныру и против Украины. Посмотри на Славянск. Штепу выбирают опять руководить.
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03.10.2020 10:32 Ответить
Та я взагалі у шоці! Зєлєнскій ще вчора поьоров усі пожежі. Як трьома місяцями раніше - коронавірус. І тепер думаю, чи то новини про аюпожеді і коронавірус в Україні - фейк, чи то Зєлєнскій - президент у якійсь іншій Україні? 🤔
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03.10.2020 10:27 Ответить
А в это же время зелёное недоразумение выбирало себе платье на другом конце страны...
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03.10.2020 10:17 Ответить
Моніка Зеленскі ******** наряди.
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03.10.2020 10:22 Ответить
Из сообщений и обсуждений в сетях и доходящей информации из тех краев становится ясно от куда берутся Сивохи, Фокины и т.д Отмечу что это на украинской части Донбасса а не в ОРДЛО. ( вот в чем беда). Приблизительно 8-10 % уверены что причина пожаров это обстрелы с "той стороны" и специальные поджоги оккупантов и их пособников на нашей стороне. Около 15% что это просто стечение обстоятельств, долгая сухая погода, сильные ветра, привычка выжигать траву на полях, обрывы эл. линий и кз, невнимательность людей и т.д но 75% уверены что это либо " бАндеровские партизаны", либо "заказ американцев и Сороса по выжиганию территории в местах где они хотят добывать сланцевый газ, !!!!" либо "целенаправленное действие власти что бы не допустить выборы в этом регионе", либо "ненависть укропов к местным жителям ", либо " во всем этом виновата Украина не захотевшая федерализации".. ну в общем в этом духе.. Жалко людей страдающих от пожаров ( к "погорельцам" всегда было особое отношение у людей, понимающих что все ходят под Богом), но и где то "жалко" забитые головы так ничего совершенно и не понявшие за 7 лет войны.. Видимо это диагноз и от этого ни куда не деться.
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03.10.2020 10:24 Ответить
Может они сланцевые газы пытаются выжечь,что бы они гамерике не достались?
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03.10.2020 11:06 Ответить
С другой стороны - это даже хорошо. Не будет чему гореть в будущем, когда там будет мертвая полоса в 30 км шириной, с минными полями и автоматическими пушками.
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03.10.2020 10:28 Ответить
дятел там наши стоялт и укрываются в зеленке а теперь когда будет вызженная полоса то они как на лодоне будут видны с любого беспилотника ....
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03.10.2020 11:07 Ответить
Перебування Зеленського на посаді президента можна охарактеризувати коротеньким кошерним анекдотом:

- Йося, а шо это сейчас было?!
- Секс!!!
- Не делай так больше. Не твоё это, Йося, не твоё.
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03.10.2020 10:30 Ответить
Хтось чув про пожежі в ордло? А зЕзідент підпали з війною не поєднує.
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03.10.2020 10:43 Ответить
Помните как все ржали с Ющенко ?
Площа пожеж на Луганщині перевищила 20 тис. га, ще гасять сім основних осередків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4722

Площа пожеж на Луганщині перевищила 20 тис. га, ще гасять сім основних осередків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7799

Но бубочка не ЛОХ что бы нюхать гарь и поехал "с рабочим визитом" в Черновцы, там с ним произошел неприятный инцидент.
Женщина подстерегла президента и сопровождавшего его главу ОП Андрея Ермака у входа в отель на Центральной площади. Она начала кричать им в спины: "Вруны!" Судя по словам жительницы Черновцов, в возмущение ее привела стоимость "бесплатной" украинской медицины. Она уверяет, что за лечение супруга от коронавируса COVID-19 ее семья заплатила 30 тысяч гривен. "Вруны! У меня муж на COVID-19 болел! Ни одна па**а денег не вернула… Что б вы повы***хали", - кричала женщина.
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03.10.2020 11:05 Ответить
нє всє. 73%.
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03.10.2020 11:41 Ответить
 
 