Площадь пожаров на Луганщине превысила 20 тыс. га, еще тушат семь основных очагов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
По предварительным оценкам в Луганской области ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 очагов составляет более 20 тыс. га.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.
Отмечается, что самая сложная сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.
"В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека. Информация касательно уничтожения и повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти", - сообщили в ГСЧС.
По прогнозу Укргидрометцентра, на территории Луганской области с 3 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный до 15 м/с, температура воздуха до 23 градусов тепла.
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зебанаты, зачем зеленский поджигает лес?
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