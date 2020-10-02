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Российские оккупанты пытаются поджечь сухую траву перед позициями ВСУ на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы ВСУ сняли видео, на котором российские оккупанты пытаются поджечь сухую траву перед позициями украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно как двое оккупантов разжигают огонь, а потом разбрасывают тлеющие головешки. Видео записано в Луганской области.

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Автор: 

пожар (5969) россия (96157) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+91
"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров." - Зе-наркоман.
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02.10.2020 17:12 Ответить
+77
Так.
Зараз почнеться розслідування, хто вчинив державну зраду, оприлюднивши це відео.
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02.10.2020 17:19 Ответить
+67
******* запретилс связывать пожары с обстрелами трассерами.
А оно вона как выходит.
Впрочем, все высказывания зелбойоба на уровне пердежа в лужу.
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02.10.2020 17:17 Ответить
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******* запретилс связывать пожары с обстрелами трассерами.
А оно вона как выходит.
Впрочем, все высказывания зелбойоба на уровне пердежа в лужу.
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02.10.2020 17:17 Ответить
Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 3252
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02.10.2020 17:51 Ответить
"Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - Зеленский
ОНО еще в начале прошлого месяца организовало тушение пожаров на Харьковщине и Луганщине.
РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЛИЦО
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02.10.2020 18:15 Ответить
Тепловізори відібрали, в розвідку не випускають, стріляти заборонили, за інтимну гігієну штрафують, з окопів вилазити дозволяють лише для гасіння безкінечних пожеж рукотворних ворогами. Погоріли вже тепловізори, військова техніка, зброя... багато сел і лісів, передові укріплення на фронті... Ще гасять сім вогнищ на 20 000 гектарів, згоріли вже 11 мирних жителів і декілька військових підірвалися на мінах розставлених ворогами. Що ж робити? Тоді підпаліть ворожу територію! А, забула, там же "наши люди",,,
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03.10.2020 11:47 Ответить
просто перестать стрелять тушить
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02.10.2020 19:50 Ответить
Все его высказывания на уровне предателя - прям хоть учебник молодого предателя по нём можно составлять.
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02.10.2020 21:38 Ответить
Чтоб его 🎪🤢🤡👿мразного иуду , погань ************ , бумеранг забрал , как журнашлюху Виремеева свои же бандюки донецкие и завалили
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03.10.2020 12:19 Ответить
"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров." - Зе-наркоман.
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02.10.2020 17:12 Ответить
https://censor.net/ru/news/3222309/zelenskiyi_o_pojarah_na_luganschine_ya_by_s_obstrelami_ne_obedinyal
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02.10.2020 17:34 Ответить
Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 2134
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02.10.2020 17:49 Ответить
Что же вы не согласовали с гидрантом говорить одно и тоже,а то оно говорит боевики не причем тут
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02.10.2020 17:14 Ответить
А хтось сумнівався?
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02.10.2020 17:14 Ответить
От там би снайпера згодились... Але ж ******* відіт мір в глазах....
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02.10.2020 17:15 Ответить
Это снято в Голливуде. Моника Нелох42 же ясно сказал, шо пожежи не связаны с его друзьями-"повстанцами".
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02.10.2020 17:15 Ответить
А вот то, что происходит в Мокшандии, Голливуду и не снилось. А вот кота мне очень жалко.
Ссылка: https://twitter.com/herooftheday10/status/1312066371736530945?s=09 Вот только кота очень жаль, не надо так было делать...((
Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 419
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02.10.2020 22:34 Ответить
может "спайсы". они любят это. 1 таксист скушал кусок дочки, ударил жену и потом удивился шо его задержали
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02.10.2020 23:19 Ответить
А з чим вони зв'язані, може з серіалами?
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03.10.2020 11:54 Ответить
Так.
Зараз почнеться розслідування, хто вчинив державну зраду, оприлюднивши це відео.
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02.10.2020 17:19 Ответить
Вони зараз скажуть що це вони знімали як бандерівці їх намагались підпалити, зе вибачиться і запропонує нову інспекцію і штрафи за камери і мобільні телефони.
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02.10.2020 17:41 Ответить
а луганда для того ж и звала рашистов,чтоб те помогли им жарко любить их родную землю...
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02.10.2020 17:22 Ответить
А где же наши снайпера? Уложили бы эту "сладкую" парочку - остальные твари не полезли б.
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02.10.2020 17:23 Ответить
ну Вы же знаете... что табе наложено на любую "ответку"...а тут еще и первыми стрельнуть - ваще подтрибунальное дело...
нехай лучше все сгорит... чем обвинят бубуослика в срыве беременности перемирия
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02.10.2020 17:40 Ответить
табУ* пардон...табу!
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02.10.2020 18:01 Ответить
Скільки йому пуйло відвалив за це табу? Не здивуюсь, якщо він буде першим в списку найбагатших людей України. Та й на пожежу можна списати багато вкрадених грошей.
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02.10.2020 18:09 Ответить
Тайна Омана покрита мраком.
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03.10.2020 11:57 Ответить
штраф ты платить будешь) они штрафуют за выстрелы.
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02.10.2020 17:43 Ответить
Так клоун запретил стрелять, иначе штраф ох#еный, бережёт врагов наших.
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04.10.2020 23:42 Ответить
оккупантов нужно расстреливать и делать это с такой же беспощадностью, как Айзера разносят Армян с их техникой. Нам нужно больше Байрактаров и дронов камикадзе и валить всю мразь, которая на службе у Кремля.
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02.10.2020 17:23 Ответить
Зелёный это не связывает
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02.10.2020 17:26 Ответить
а чего они их не валят, устав гласит в случае опасность жизни можно валить, приказа письменного нет валите их
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02.10.2020 17:30 Ответить
Тепер бачиш хто палить ліс на Донбасі , Вова . ? .
Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 6897 .
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02.10.2020 17:33 Ответить
кукурудзину йому в дупу впіхнути, щоб іще і відчув.
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02.10.2020 17:41 Ответить
При Порошенко бы уже снайпера мозги вышибли иванам
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02.10.2020 17:40 Ответить
странно! при совке на месте пристрелили б а здесь война и ***...ей зелнь соплива занимается. бдядь оставить это им отгородить рвами и колючей проволокой пусть живут в гетто
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02.10.2020 17:45 Ответить
но Зебуин этого в упор не замечает. Вдь в своих кокаиновых фантазиях он уже давно добился мира с оккупантами
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02.10.2020 17:48 Ответить
в одесской обл. траву и мусор сжигают аж гай шумит, видимо тоже оккупанты замаскированные под селюков
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02.10.2020 17:48 Ответить
В даному, конкретному, випадку, що ви бачите? Селян чи окупантів?
І що значить "переодягнутих під селюків"? Як, по вашому, одягуються українські селяни?
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02.10.2020 19:58 Ответить
Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 7032

а вова все грає членнном по роялю...
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02.10.2020 17:52 Ответить
Вся іронія в тому що грає ваша уява. Тобто треба лікувати Вас.
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02.10.2020 18:42 Ответить
Де уява? В чому? Це не пан Зеленський стоїть на сцені зі спущеними штанцями і пританцьовує? Це у нас в уяві?
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02.10.2020 19:15 Ответить
"вова все грає членнном по роялю" ось в чому уява.
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02.10.2020 19:26 Ответить
Лучше для Украины было бы чтобы он и дальше членином играл, чем то чем он и как сейчас занимается.
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02.10.2020 22:55 Ответить
Смерть одинадцяти чоловік від пожеж на совісті російських окупантів.
І нашого пана Презедента.
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02.10.2020 17:54 Ответить
Бізнес на крові.
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02.10.2020 18:14 Ответить
мрази кацапские!
а зеЛя чмырина ссыкливая!
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02.10.2020 18:04 Ответить
Луганчани, подякуйте вашому зЕзіденту за підпали. Саме завдяки його миролюбності кацапи можуть без боязні, а повний зріст, палити вас і ваше майно.
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02.10.2020 18:14 Ответить
такая версия не рассматривается (с) зеля
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02.10.2020 18:17 Ответить
Это же неприцельные подпалы?
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02.10.2020 18:24 Ответить
несистемные
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02.10.2020 18:44 Ответить
Осталось издать указ штрафовать за тушение травы
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02.10.2020 18:29 Ответить
ты дотявкаешься, тебя оштрафуют за экстремизм в сети.
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02.10.2020 18:52 Ответить
А чего ж не стреляли?
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02.10.2020 18:44 Ответить
может .у них патроны поодбирали? а оставили метлы для тушения огня.. как то так...
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02.10.2020 19:13 Ответить
Так нельзя же первыми стрелять. Перемирие.
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02.10.2020 20:10 Ответить
покажіть це ЗЕнелохам,але про що це я там пусте місце нема з ким балакати.
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02.10.2020 18:53 Ответить
Снять надо было, нахер
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02.10.2020 19:02 Ответить
А для кого снимается это видео? На войне все средства хороши. Так было всегда.
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02.10.2020 19:11 Ответить
Чтобы показать жителям Луганской области, кто устраивает им пожары.
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02.10.2020 20:08 Ответить
Що означає "для кого"? Хіба не природньо, що фіксується все, що відбувається на лінії розмежування? Не можна фіксувати злочини колаборантів, манкуртів, терористів, рашистів та іншої сволоти, бо це розходиться з уявленнями ЗеБілів і їх риторикою?
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03.10.2020 00:08 Ответить
Может всем нашим бойцам выдать по фоторужью?
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03.10.2020 06:06 Ответить
Да то вуйкі з Самбора!
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02.10.2020 19:12 Ответить
Ну что даунбаситы, вы еще верите что рузьгий мир идет вас спасать?
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02.10.2020 19:12 Ответить
Їм головне без "але".
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03.10.2020 12:04 Ответить
Выродки ...
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02.10.2020 19:14 Ответить
понавыбирают головешок, потом вот такие головешки бегают спокойно
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02.10.2020 19:33 Ответить
Просто моральные уроды. Еще одно тому доказательство.
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02.10.2020 20:09 Ответить
Просто русскіє.
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02.10.2020 22:54 Ответить
Перед позиціями окупантів виставити шибениці.Заловити декілька із них і повісити на очах у оних(звичайно,з усіма мірами перестороги)! Підпалювати,звичайно що будуть і так.Але багато хто із козломордих задумається перед ти,як іти палити.
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02.10.2020 21:04 Ответить
Луганчане,ловіть і вішайте отих гадів,або спалюйте їх у тих вогнищах,які вони роздмухали!Немає прощення отим бусурманам,їхніи дітям і правнукам!
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02.10.2020 21:22 Ответить
Кто бы сомневался. Саранча кацапская. Существует же такая многомиллионная падаль.
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03.10.2020 00:00 Ответить
********* прямо сказав, що якщо не буде стріляти українців, то буде різати! Ось і впопучлєнци якщо не стріляють, то влаштовують підпали!!! Все, як заповідав великий бох *********-ШЕЛОМОВ! Земля - кругла, тому Крим тепер ОСТАТОЧНО ВСОХНЕ!! ГАРАНТОВАНО!!!
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03.10.2020 01:35 Ответить
зе убдюдок
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03.10.2020 04:13 Ответить
Бездомним і старцям один вихід: вила в руки і на терористів.
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03.10.2020 12:09 Ответить
ТАК НЕОБХОДИМО ЗА ГРАНИЦЕЙ ДАЧИ ПУТИНА И ЕГО ПОДХЙЛОВНИКОВ СПАЛИТЬ !!!
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03.10.2020 12:57 Ответить
Бубочка заступився за "ополченцев", що неможна пов*язувати це з обстрілами і це все погода. "Ополченці" такі хороші і розмовлячють на расейській, якраз ті, що будуть дивитися його "сватів" і інший гавнопродукт. Бо бандьорам подавай на українській мові. Ось де братани.
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03.10.2020 15:06 Ответить
---Це даремно оприлюднили : ЗЕ--бобіки всерівно НЕ побачать .. . НЕ повірять ...Думаю : авак*ян в тандемі з ірішою вене.діктовною / найголовнішою прокуроркою/ вже .гарячково. підшукують кандидатів із числа патріотичних АТО -шників . задля відкриття на них /.як замаскованих цивільне підступних паліїв / --- Справи № 0.06 щодо умисного зриву мирних ініціатив нашого ЗЕ--миротворця !!! А в Офісі Президента ---пихтять над текстом вибачень перед ліліпутіним за допущені незручності із-- за димки./ дир-дир- дир ---ми за мир ! /...
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03.10.2020 15:49 Ответить
Ще тільки не востачає від наших військових; "Кацапи нас обіжають (соплі обов'язково підтирати на камеру) траву у нас на виду палять, а ми не можемо нічого зробити тому, що ми бестолочі.
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04.10.2020 00:49 Ответить
Это доказывает ,что на той территории или идиоты или приезжие .Или все вместе.
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04.10.2020 10:24 Ответить
 
 