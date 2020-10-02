Российские оккупанты пытаются поджечь сухую траву перед позициями ВСУ на Луганщине. ВИДЕО
Бойцы ВСУ сняли видео, на котором российские оккупанты пытаются поджечь сухую траву перед позициями украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно как двое оккупантов разжигают огонь, а потом разбрасывают тлеющие головешки. Видео записано в Луганской области.
Видео Повернись живим
Топ комментарии
+91 Small Jerboa
показать весь комментарий02.10.2020 17:12 Ответить Ссылка
+77 dtrscnij grsrt
показать весь комментарий02.10.2020 17:19 Ответить Ссылка
+67 Да-это-я
показать весь комментарий02.10.2020 17:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А оно вона как выходит.
Впрочем, все высказывания зелбойоба на уровне пердежа в лужу.
ОНО еще в начале прошлого месяца организовало тушение пожаров на Харьковщине и Луганщине.
РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЛИЦО
стрелятьтушить
Ссылка: https://twitter.com/herooftheday10/status/1312066371736530945?s=09 Вот только кота очень жаль, не надо так было делать...((
Зараз почнеться розслідування, хто вчинив державну зраду, оприлюднивши це відео.
нехай лучше все сгорит... чем обвинят бубуослика в срыве
беременностиперемирия
.
І що значить "переодягнутих під селюків"? Як, по вашому, одягуються українські селяни?
а вова все грає членнном по роялю...
І нашого пана Презедента.
а зеЛя чмырина ссыкливая!