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Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині. ВIДЕО

Бійці ЗСУ зняли відео, на якому російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як двоє окупантів розпалюють вогонь, а потім розкидають тлілі головешки. Відео записано в Луганській області.

Відео Повернись живим

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежі на Луганщині: семеро людей загинули, четверо - зникли безвісти, 18 - госпіталізовано, - поліція

Автор: 

пожежа (4351) росія (66021) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+91
"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров." - Зе-наркоман.
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02.10.2020 17:12 Відповісти
+77
Так.
Зараз почнеться розслідування, хто вчинив державну зраду, оприлюднивши це відео.
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02.10.2020 17:19 Відповісти
+67
******* запретилс связывать пожары с обстрелами трассерами.
А оно вона как выходит.
Впрочем, все высказывания зелбойоба на уровне пердежа в лужу.
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02.10.2020 17:17 Відповісти
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******* запретилс связывать пожары с обстрелами трассерами.
А оно вона как выходит.
Впрочем, все высказывания зелбойоба на уровне пердежа в лужу.
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02.10.2020 17:17 Відповісти
Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 3252
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02.10.2020 17:51 Відповісти
"Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - Зеленский
ОНО еще в начале прошлого месяца организовало тушение пожаров на Харьковщине и Луганщине.
РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЛИЦО
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02.10.2020 18:15 Відповісти
Тепловізори відібрали, в розвідку не випускають, стріляти заборонили, за інтимну гігієну штрафують, з окопів вилазити дозволяють лише для гасіння безкінечних пожеж рукотворних ворогами. Погоріли вже тепловізори, військова техніка, зброя... багато сел і лісів, передові укріплення на фронті... Ще гасять сім вогнищ на 20 000 гектарів, згоріли вже 11 мирних жителів і декілька військових підірвалися на мінах розставлених ворогами. Що ж робити? Тоді підпаліть ворожу територію! А, забула, там же "наши люди",,,
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03.10.2020 11:47 Відповісти
просто перестать стрелять тушить
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02.10.2020 19:50 Відповісти
Все его высказывания на уровне предателя - прям хоть учебник молодого предателя по нём можно составлять.
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02.10.2020 21:38 Відповісти
Чтоб его 🎪🤢🤡👿мразного иуду , погань ************ , бумеранг забрал , как журнашлюху Виремеева свои же бандюки донецкие и завалили
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03.10.2020 12:19 Відповісти
"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров." - Зе-наркоман.
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02.10.2020 17:12 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3222309/zelenskiyi_o_pojarah_na_luganschine_ya_by_s_obstrelami_ne_obedinyal
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02.10.2020 17:34 Відповісти
Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 2134
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02.10.2020 17:49 Відповісти
Что же вы не согласовали с гидрантом говорить одно и тоже,а то оно говорит боевики не причем тут
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02.10.2020 17:14 Відповісти
А хтось сумнівався?
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02.10.2020 17:14 Відповісти
От там би снайпера згодились... Але ж ******* відіт мір в глазах....
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02.10.2020 17:15 Відповісти
Это снято в Голливуде. Моника Нелох42 же ясно сказал, шо пожежи не связаны с его друзьями-"повстанцами".
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02.10.2020 17:15 Відповісти
А вот то, что происходит в Мокшандии, Голливуду и не снилось. А вот кота мне очень жалко.
Ссылка: https://twitter.com/herooftheday10/status/1312066371736530945?s=09 Вот только кота очень жаль, не надо так было делать...((
Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 419
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02.10.2020 22:34 Відповісти
может "спайсы". они любят это. 1 таксист скушал кусок дочки, ударил жену и потом удивился шо его задержали
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02.10.2020 23:19 Відповісти
А з чим вони зв'язані, може з серіалами?
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03.10.2020 11:54 Відповісти
Так.
Зараз почнеться розслідування, хто вчинив державну зраду, оприлюднивши це відео.
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02.10.2020 17:19 Відповісти
Вони зараз скажуть що це вони знімали як бандерівці їх намагались підпалити, зе вибачиться і запропонує нову інспекцію і штрафи за камери і мобільні телефони.
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02.10.2020 17:41 Відповісти
а луганда для того ж и звала рашистов,чтоб те помогли им жарко любить их родную землю...
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02.10.2020 17:22 Відповісти
А где же наши снайпера? Уложили бы эту "сладкую" парочку - остальные твари не полезли б.
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02.10.2020 17:23 Відповісти
ну Вы же знаете... что табе наложено на любую "ответку"...а тут еще и первыми стрельнуть - ваще подтрибунальное дело...
нехай лучше все сгорит... чем обвинят бубуослика в срыве беременности перемирия
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02.10.2020 17:40 Відповісти
табУ* пардон...табу!
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02.10.2020 18:01 Відповісти
Скільки йому пуйло відвалив за це табу? Не здивуюсь, якщо він буде першим в списку найбагатших людей України. Та й на пожежу можна списати багато вкрадених грошей.
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02.10.2020 18:09 Відповісти
Тайна Омана покрита мраком.
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03.10.2020 11:57 Відповісти
штраф ты платить будешь) они штрафуют за выстрелы.
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02.10.2020 17:43 Відповісти
Так клоун запретил стрелять, иначе штраф ох#еный, бережёт врагов наших.
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04.10.2020 23:42 Відповісти
оккупантов нужно расстреливать и делать это с такой же беспощадностью, как Айзера разносят Армян с их техникой. Нам нужно больше Байрактаров и дронов камикадзе и валить всю мразь, которая на службе у Кремля.
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02.10.2020 17:23 Відповісти
Зелёный это не связывает
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02.10.2020 17:26 Відповісти
а чего они их не валят, устав гласит в случае опасность жизни можно валить, приказа письменного нет валите их
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02.10.2020 17:30 Відповісти
Тепер бачиш хто палить ліс на Донбасі , Вова . ? .
Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 6897 .
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02.10.2020 17:33 Відповісти
кукурудзину йому в дупу впіхнути, щоб іще і відчув.
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02.10.2020 17:41 Відповісти
При Порошенко бы уже снайпера мозги вышибли иванам
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02.10.2020 17:40 Відповісти
странно! при совке на месте пристрелили б а здесь война и ***...ей зелнь соплива занимается. бдядь оставить это им отгородить рвами и колючей проволокой пусть живут в гетто
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02.10.2020 17:45 Відповісти
но Зебуин этого в упор не замечает. Вдь в своих кокаиновых фантазиях он уже давно добился мира с оккупантами
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02.10.2020 17:48 Відповісти
в одесской обл. траву и мусор сжигают аж гай шумит, видимо тоже оккупанты замаскированные под селюков
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02.10.2020 17:48 Відповісти
В даному, конкретному, випадку, що ви бачите? Селян чи окупантів?
І що значить "переодягнутих під селюків"? Як, по вашому, одягуються українські селяни?
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02.10.2020 19:58 Відповісти
Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 7032

а вова все грає членнном по роялю...
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02.10.2020 17:52 Відповісти
Вся іронія в тому що грає ваша уява. Тобто треба лікувати Вас.
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02.10.2020 18:42 Відповісти
Де уява? В чому? Це не пан Зеленський стоїть на сцені зі спущеними штанцями і пританцьовує? Це у нас в уяві?
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02.10.2020 19:15 Відповісти
"вова все грає членнном по роялю" ось в чому уява.
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02.10.2020 19:26 Відповісти
Лучше для Украины было бы чтобы он и дальше членином играл, чем то чем он и как сейчас занимается.
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02.10.2020 22:55 Відповісти
Смерть одинадцяти чоловік від пожеж на совісті російських окупантів.
І нашого пана Презедента.
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02.10.2020 17:54 Відповісти
Бізнес на крові.
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02.10.2020 18:14 Відповісти
мрази кацапские!
а зеЛя чмырина ссыкливая!
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02.10.2020 18:04 Відповісти
Луганчани, подякуйте вашому зЕзіденту за підпали. Саме завдяки його миролюбності кацапи можуть без боязні, а повний зріст, палити вас і ваше майно.
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02.10.2020 18:14 Відповісти
такая версия не рассматривается (с) зеля
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02.10.2020 18:17 Відповісти
Это же неприцельные подпалы?
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02.10.2020 18:24 Відповісти
несистемные
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02.10.2020 18:44 Відповісти
Осталось издать указ штрафовать за тушение травы
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02.10.2020 18:29 Відповісти
ты дотявкаешься, тебя оштрафуют за экстремизм в сети.
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02.10.2020 18:52 Відповісти
А чего ж не стреляли?
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02.10.2020 18:44 Відповісти
может .у них патроны поодбирали? а оставили метлы для тушения огня.. как то так...
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02.10.2020 19:13 Відповісти
Так нельзя же первыми стрелять. Перемирие.
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02.10.2020 20:10 Відповісти
покажіть це ЗЕнелохам,але про що це я там пусте місце нема з ким балакати.
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02.10.2020 18:53 Відповісти
Снять надо было, нахер
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02.10.2020 19:02 Відповісти
А для кого снимается это видео? На войне все средства хороши. Так было всегда.
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02.10.2020 19:11 Відповісти
Чтобы показать жителям Луганской области, кто устраивает им пожары.
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02.10.2020 20:08 Відповісти
Що означає "для кого"? Хіба не природньо, що фіксується все, що відбувається на лінії розмежування? Не можна фіксувати злочини колаборантів, манкуртів, терористів, рашистів та іншої сволоти, бо це розходиться з уявленнями ЗеБілів і їх риторикою?
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03.10.2020 00:08 Відповісти
Может всем нашим бойцам выдать по фоторужью?
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03.10.2020 06:06 Відповісти
Да то вуйкі з Самбора!
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02.10.2020 19:12 Відповісти
Ну что даунбаситы, вы еще верите что рузьгий мир идет вас спасать?
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02.10.2020 19:12 Відповісти
Їм головне без "але".
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03.10.2020 12:04 Відповісти
Выродки ...
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02.10.2020 19:14 Відповісти
понавыбирают головешок, потом вот такие головешки бегают спокойно
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02.10.2020 19:33 Відповісти
Просто моральные уроды. Еще одно тому доказательство.
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02.10.2020 20:09 Відповісти
Просто русскіє.
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02.10.2020 22:54 Відповісти
Перед позиціями окупантів виставити шибениці.Заловити декілька із них і повісити на очах у оних(звичайно,з усіма мірами перестороги)! Підпалювати,звичайно що будуть і так.Але багато хто із козломордих задумається перед ти,як іти палити.
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02.10.2020 21:04 Відповісти
Луганчане,ловіть і вішайте отих гадів,або спалюйте їх у тих вогнищах,які вони роздмухали!Немає прощення отим бусурманам,їхніи дітям і правнукам!
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02.10.2020 21:22 Відповісти
Кто бы сомневался. Саранча кацапская. Существует же такая многомиллионная падаль.
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03.10.2020 00:00 Відповісти
********* прямо сказав, що якщо не буде стріляти українців, то буде різати! Ось і впопучлєнци якщо не стріляють, то влаштовують підпали!!! Все, як заповідав великий бох *********-ШЕЛОМОВ! Земля - кругла, тому Крим тепер ОСТАТОЧНО ВСОХНЕ!! ГАРАНТОВАНО!!!
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03.10.2020 01:35 Відповісти
зе убдюдок
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03.10.2020 04:13 Відповісти
Бездомним і старцям один вихід: вила в руки і на терористів.
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03.10.2020 12:09 Відповісти
ТАК НЕОБХОДИМО ЗА ГРАНИЦЕЙ ДАЧИ ПУТИНА И ЕГО ПОДХЙЛОВНИКОВ СПАЛИТЬ !!!
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03.10.2020 12:57 Відповісти
Бубочка заступився за "ополченцев", що неможна пов*язувати це з обстрілами і це все погода. "Ополченці" такі хороші і розмовлячють на расейській, якраз ті, що будуть дивитися його "сватів" і інший гавнопродукт. Бо бандьорам подавай на українській мові. Ось де братани.
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03.10.2020 15:06 Відповісти
---Це даремно оприлюднили : ЗЕ--бобіки всерівно НЕ побачать .. . НЕ повірять ...Думаю : авак*ян в тандемі з ірішою вене.діктовною / найголовнішою прокуроркою/ вже .гарячково. підшукують кандидатів із числа патріотичних АТО -шників . задля відкриття на них /.як замаскованих цивільне підступних паліїв / --- Справи № 0.06 щодо умисного зриву мирних ініціатив нашого ЗЕ--миротворця !!! А в Офісі Президента ---пихтять над текстом вибачень перед ліліпутіним за допущені незручності із-- за димки./ дир-дир- дир ---ми за мир ! /...
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03.10.2020 15:49 Відповісти
Ще тільки не востачає від наших військових; "Кацапи нас обіжають (соплі обов'язково підтирати на камеру) траву у нас на виду палять, а ми не можемо нічого зробити тому, що ми бестолочі.
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04.10.2020 00:49 Відповісти
Это доказывает ,что на той территории или идиоты или приезжие .Или все вместе.
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04.10.2020 10:24 Відповісти
 
 