Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині. ВIДЕО
Бійці ЗСУ зняли відео, на якому російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як двоє окупантів розпалюють вогонь, а потім розкидають тлілі головешки. Відео записано в Луганській області.
Відео Повернись живим
Топ коментарі
+91 Small Jerboa
показати весь коментар02.10.2020 17:12 Відповісти Посилання
+77 dtrscnij grsrt
показати весь коментар02.10.2020 17:19 Відповісти Посилання
+67 Да-это-я
показати весь коментар02.10.2020 17:17 Відповісти Посилання
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А оно вона как выходит.
Впрочем, все высказывания зелбойоба на уровне пердежа в лужу.
ОНО еще в начале прошлого месяца организовало тушение пожаров на Харьковщине и Луганщине.
РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЛИЦО
стрелятьтушить
Ссылка: https://twitter.com/herooftheday10/status/1312066371736530945?s=09 Вот только кота очень жаль, не надо так было делать...((
Зараз почнеться розслідування, хто вчинив державну зраду, оприлюднивши це відео.
нехай лучше все сгорит... чем обвинят бубуослика в срыве
беременностиперемирия
.
І що значить "переодягнутих під селюків"? Як, по вашому, одягуються українські селяни?
а вова все грає членнном по роялю...
І нашого пана Презедента.
а зеЛя чмырина ссыкливая!